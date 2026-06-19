Survivor Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında,nereli? İşte Survivor finalisti Nagihan kariyeri

Atletizm kariyeri ve Survivor'daki başarılı performansıyla tanınan Nagihan Karadere, 1984 yılında Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğdu. Daha önce birçok kez Survivor'da yarışan Karadere, 2026 sezonunda da finale kalarak adından söz ettirdi. İşte Nagihan Karadere'nin hayatına dair merak edilenler...