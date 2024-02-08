SURVİVOR SEMA KİMDİR? 2024 Survivor All Star yeni yarışmacısı Sema Aydemir kaç yaşında, nereli, evli mi, ne iş yapıyor?

Survivor Sema kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları son bölüm sonrası araştırılmaya başlandı. TV8'in sevilen yarışma programı Survivor All Star 2024 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmada bu yıl performans gösteren yarışmacılardan biri de Sema Aydemir olacak. Kadroya yedekten dahil olan isim, performansın ön planda olacağı yarışmada kırmızı takımda yer alacak. 2017, 2018, ve 2022 sezonlarında da yarışan Sema Aydemir hayatı, boyu ve kilosu hakkında detaylar merak edilip araştırılıyor. Peki, 2024 Survivor All Star yarışmacısı Sema Aydemir kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte, tüm bilgiler.