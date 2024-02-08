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Haberler Fotohaber SURVİVOR SEMA KİMDİR? 2024 Survivor All Star yeni yarışmacısı Sema Aydemir kaç yaşında, nereli, evli mi, ne iş yapıyor?
Giriş Tarihi: 08.02.2024 06:03 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 06:03

SURVİVOR SEMA KİMDİR? 2024 Survivor All Star yeni yarışmacısı Sema Aydemir kaç yaşında, nereli, evli mi, ne iş yapıyor?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor All Star 2024 heyecan dolu bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni sezonda takımların mücadelesi kıran kırana geçerken yarışmaya yeni yarışmacılar dahil oldu. Son bölümle birlikte duyurulan isimler arasında Sema Aydemir de var. Yarışmaya yedekten katılan Survivor Sema, kırmızı takımda mücadele edecek. Peki, 2024 Survivor All Star yeni yarışmacısı Sema Aydemir kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte, tüm merak edilenler.

SURVİVOR SEMA KİMDİR? 2024 Survivor All Star yeni yarışmacısı Sema Aydemir kaç yaşında, nereli, evli mi, ne iş yapıyor?

Survivor Sema kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları son bölüm sonrası araştırılmaya başlandı. TV8'in sevilen yarışma programı Survivor All Star 2024 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmada bu yıl performans gösteren yarışmacılardan biri de Sema Aydemir olacak. Kadroya yedekten dahil olan isim, performansın ön planda olacağı yarışmada kırmızı takımda yer alacak. 2017, 2018, ve 2022 sezonlarında da yarışan Sema Aydemir hayatı, boyu ve kilosu hakkında detaylar merak edilip araştırılıyor. Peki, 2024 Survivor All Star yarışmacısı Sema Aydemir kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte, tüm bilgiler.

SURVİVOR SEMA KİMDİR? 2024 Survivor All Star yeni yarışmacısı Sema Aydemir kaç yaşında, nereli, evli mi, ne iş yapıyor?

KIRMIZI TAKIMA DAHİL OLDU!

Kırmızı takıma yedeklerden dahil olacak olan kadın yarışmacı Sema Aydemir oldu.

2017, 2018, ve 2022 sezonlarında da yarışan Sema Aydemir, bu sezon Acun Ilıcalı tarafından Survivor All Star'a alındı.

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SURVİVOR SEMA KİMDİR? 2024 Survivor All Star yeni yarışmacısı Sema Aydemir kaç yaşında, nereli, evli mi, ne iş yapıyor?

SURVİVOR SEMA AYDEMİR KİMDİR?

Sema Aydemir, 4 kız kardeşe sahiptir; bir ablası, bir küçük kardeşi, bir ikizi vardır, ikizi Seda Ocak ile birlikte Survivor 2022: All Star yarışmasına katılmıştır.

Aydemir, 2017 yılında millî çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile boşanmışlardır. Bu evlilikten Ali Aydemir Apak adında bir oğlu vardır.

2012 Yaz Olimpiyatları 4x400 m bayrak yarışında yarışma hakkını elde etmiştir,Aydemir'in (Pınar Saka, Birsen Bekgöz, Meliz Redif birlikte) koştuğu 4x400 metre yarışının ikinci eleme serisinde 3.34.71lik dereceyle son sırada kalarak finali göremedi.

2012 Helsinki Avrupa Şampiyonası'na katılmıştır ve 400 m engelli ve 4x400 m bayrak yarışında takım arkadaşları (Meliz Redif,Özge Gürler ve Pınar Saka) ile yarışmıştır.

SURVİVOR SEMA KİMDİR? 2024 Survivor All Star yeni yarışmacısı Sema Aydemir kaç yaşında, nereli, evli mi, ne iş yapıyor?

400m engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62 sn'lik derecesiyle elde etmiştir.

2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunan Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2016 yılında boşanmıştır.

21 Ocak 2017'de yayınlanmaya başlayan 2017 Survivor ve 2018 Survivor'da ünlüler kadrosunda yer almıştır. 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmiştir.

SURVİVOR SEMA KİMDİR? 2024 Survivor All Star yeni yarışmacısı Sema Aydemir kaç yaşında, nereli, evli mi, ne iş yapıyor?
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