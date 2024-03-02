Giriş Tarihi: 02.03.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
14:21
Survivor tarihinde görülmemiş olay! Dominik ile bağlantıya geçen isim ortaya çıktı
TV8 ekranlarında yayınlanan ve her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Survivor All Star'ın bu akşam yayınlanacak bölümünde hiç beklenmedik bir olay yaşandı. Acun Ilıcalı konseydeki açıklamasıyla heyecanlandırırken izleyiciler daha önce Survivor tarihinde görülmeyen bu olayın detaylarını merak etmeye başladı. Ancak gizem kısa sürede çözüldü. Bakın Dominik ile bağlantıya geçen isim kimmiş! Meğer kırmızı takımdan o ismin eşiymiş!