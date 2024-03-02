Survivor tarihinde görülmemiş olay! Dominik ile bağlantıya geçen isim ortaya çıktı

Survivor All Star 2024 heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Yarışmacılar arasındaki kavgalar ve diskalifiyelerin büyük ses getirdiği Survivor'da ada konseyinde heyecanlı dakikalar yaşandı. Acun Ilıcalı "Bu sefer karşılaştığımız konu daha önce hiç başımıza gelmedi" diyerek yarışma tarihinde ilk kez yaşanan o olayı anlattı. Ilıcalı'nın sözlerinin ardından sonra Yunus Emre'nin eşinin paylaşımları dikkat çekti. İşte ekranlara damga vuran o anlar.