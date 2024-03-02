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Haberler Fotohaber Survivor tarihinde görülmemiş olay! Dominik ile bağlantıya geçen isim ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 02.03.2024 14:16 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 14:21

Survivor tarihinde görülmemiş olay! Dominik ile bağlantıya geçen isim ortaya çıktı

TV8 ekranlarında yayınlanan ve her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Survivor All Star'ın bu akşam yayınlanacak bölümünde hiç beklenmedik bir olay yaşandı. Acun Ilıcalı konseydeki açıklamasıyla heyecanlandırırken izleyiciler daha önce Survivor tarihinde görülmeyen bu olayın detaylarını merak etmeye başladı. Ancak gizem kısa sürede çözüldü. Bakın Dominik ile bağlantıya geçen isim kimmiş! Meğer kırmızı takımdan o ismin eşiymiş!

Survivor tarihinde görülmemiş olay! Dominik ile bağlantıya geçen isim ortaya çıktı

Survivor All Star 2024 heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Yarışmacılar arasındaki kavgalar ve diskalifiyelerin büyük ses getirdiği Survivor'da ada konseyinde heyecanlı dakikalar yaşandı. Acun Ilıcalı "Bu sefer karşılaştığımız konu daha önce hiç başımıza gelmedi" diyerek yarışma tarihinde ilk kez yaşanan o olayı anlattı. Ilıcalı'nın sözlerinin ardından sonra Yunus Emre'nin eşinin paylaşımları dikkat çekti. İşte ekranlara damga vuran o anlar.

Survivor tarihinde görülmemiş olay! Dominik ile bağlantıya geçen isim ortaya çıktı

SURVİVOR TARİHİNDE BİR İLK!

Survivor All Star'da bu sezon heyecan hiç bitmiyor. Yarışmacılar arasında yaşananlar, kavgalar ve diskalifiyelerin büyük ses getirdiği Survivor'da olaylar durulmak bilmiyor.

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Survivor tarihinde görülmemiş olay! Dominik ile bağlantıya geçen isim ortaya çıktı

Her bölümü büyük ses getiren yarışma programının 48. bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın sözleri gündem oldu. Ilıcalı 'Bu sefer karşılaştığımız konu daha önce hiç başımıza gelmedi' açıklamasıyla ağızları açık bıraktı.

Survivor tarihinde görülmemiş olay! Dominik ile bağlantıya geçen isim ortaya çıktı

"BİR YARIŞMACIMIZIN YAKINI DOMİNİK'LE BAĞLANTIYA GEÇTİ"

Acun Ilıcalı 'Bir yarışmacımızın yakını Dominik'le bağlantıya geçmiş. Artık işi operasyona bağlamış. Dominik'teki lokal üzerinden kendi yakınına...' diye bir açıklama yaptı.

Survivor tarihinde görülmemiş olay! Dominik ile bağlantıya geçen isim ortaya çıktı

Ilıcalı'nın bu açıklamasının ardından sosyal medyada hangi yarışmacının olabileceğine dair tahminler yapılmaya başlandı.

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