SURVİVOR TURABİ NEDEN ELENDİ, sakatlığı nedir? Acun Ilıcalı duyurdu: Turabi hayranlarını üzen haber!

2024 Survivor All Star heyecan dolu gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Mavi ve kırmızı takım arasında kıran kırana mücadele devam ederken neredeyse her bölümde sakatlıklar, tartışmalar ve diskalifiyenin eşiğine gelen olaylar yaşanıyor. Son olarak 28. Bölümüyle ekranlara gelen yarışmada acil durum konseyi yapıldı. Acun Ilıcalı, konseyde Turabi'nin sakatlığı nedeniyle Survivor'a veda ettiğini açıkladı. Peki, Survivor Turabi neden elendi, sakatlığı nedir?