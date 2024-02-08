SURVİVOR TURABİ NEDEN ELENDİ, sakatlığı nedir? Acun Ilıcalı duyurdu: Turabi hayranlarını üzen haber!

Giriş Tarihi: 08.02.2024 06:04
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
06:04
TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor All Star 2024 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Sevilen yarışmanın son bölümünde acil durum konseyi yapıldı. Acun Ilıcalı, konseyde yarışmaya veda eden isimleri ve katılacak yeni yarışmacıları açıkladı. Ilıcalı, sakatlığı nedeniyle Turabi'nin yarışmaya devam edemeyeceğini duyurdu. Bu durum yarışmacının hayranlarını bir hayli üzdü. Peki, Survivor Turabi neden elendi, sakatlığı nedir? İşte o açıklama…