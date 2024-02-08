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Haberler Fotohaber SURVİVOR TURABİ NEDEN ELENDİ, sakatlığı nedir? Acun Ilıcalı duyurdu: Turabi hayranlarını üzen haber!
Giriş Tarihi: 08.02.2024 06:04 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 06:04

SURVİVOR TURABİ NEDEN ELENDİ, sakatlığı nedir? Acun Ilıcalı duyurdu: Turabi hayranlarını üzen haber!

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor All Star 2024 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Sevilen yarışmanın son bölümünde acil durum konseyi yapıldı. Acun Ilıcalı, konseyde yarışmaya veda eden isimleri ve katılacak yeni yarışmacıları açıkladı. Ilıcalı, sakatlığı nedeniyle Turabi'nin yarışmaya devam edemeyeceğini duyurdu. Bu durum yarışmacının hayranlarını bir hayli üzdü. Peki, Survivor Turabi neden elendi, sakatlığı nedir? İşte o açıklama…

SURVİVOR TURABİ NEDEN ELENDİ, sakatlığı nedir? Acun Ilıcalı duyurdu: Turabi hayranlarını üzen haber!

2024 Survivor All Star heyecan dolu gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Mavi ve kırmızı takım arasında kıran kırana mücadele devam ederken neredeyse her bölümde sakatlıklar, tartışmalar ve diskalifiyenin eşiğine gelen olaylar yaşanıyor. Son olarak 28. Bölümüyle ekranlara gelen yarışmada acil durum konseyi yapıldı. Acun Ilıcalı, konseyde Turabi'nin sakatlığı nedeniyle Survivor'a veda ettiğini açıkladı. Peki, Survivor Turabi neden elendi, sakatlığı nedir?

SURVİVOR TURABİ NEDEN ELENDİ, sakatlığı nedir? Acun Ilıcalı duyurdu: Turabi hayranlarını üzen haber!

SURVİVOR ALL STAR'DA ÇİFTE VEDA!

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star, 7 Şubat 2024 Çarşamba akşamı 28. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Yeni bölümde acil durum konseyi yapıldı. Acun Ilıcalı, konseyde yarışmaya veda eden isimleri ve yeni katılacak yarışmacıları açıkladı.

Ilıcalı'nın açıklamasına göre Turabi ve Nihat, sağlık sorunları nedeniyle Survivor'a veda etti.

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SURVİVOR TURABİ NEDEN ELENDİ, sakatlığı nedir? Acun Ilıcalı duyurdu: Turabi hayranlarını üzen haber!

TIURABİ NEDEN ELENDİ, SAĞLIK SORUNU NEDİR?

Turabi sağlık sorunları nedeniyle Survivor'a veda etti. Bu gelişme sonrası hayranları, Turabi'nin yarışmaya devam etmesi için Acun Ilıcalı'ya çağrıda bulundu.

SURVİVOR TURABİ NEDEN ELENDİ, sakatlığı nedir? Acun Ilıcalı duyurdu: Turabi hayranlarını üzen haber!

Kırmızı takımda mücadele eden Turabi Çamkıran, son dokunulmazlık oyununda yer almamıştı. Acun Ilıcalı, Turabi'nin sakatlığının tekrar nüksettiğini belirtmişti.

İç yan bağlarında yırtık oluştuğu tespit edilen yarışmacının en az 2 hafta dinlenmesi gerektiği açıklanmıştı.

SURVİVOR TURABİ NEDEN ELENDİ, sakatlığı nedir? Acun Ilıcalı duyurdu: Turabi hayranlarını üzen haber!
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