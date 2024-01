YAMAN KELEŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? 2024 Survivor All Star yarışmacısı Yaman Keleş nereli, mesleği ne, boyu kaç?

Yaman Keleş kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları programın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. TV8'in sevilen yarışma programı Survivor All Star 2024 sezonuyla yayın hayatına başladı. Programda bu yıl performans gösteren yarışmacılardan biri de Yaman Keleş oldu. Kadroya yedekten dahil olan Survivor Yaman, performansın ön planda olacağı yarışmada mavi takımda yer alıyor. Geçtiğimiz yılda Survivor 2023'e son yedeklerden giren Yaman Keleş hayatı, boyu ve kilosu hakkında detaylar merak edilip araştırılıyor. Peki, 2024 Survivor All Star yarışmacısı Yaman Keleş kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte, tüm bilgiler.