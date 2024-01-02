YAMAN KELEŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? 2024 Survivor All Star yarışmacısı Yaman Keleş nereli, mesleği ne, boyu kaç?

Giriş Tarihi: 02.01.2024 01:30
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
01:30
Survivor yarışmacısı Yaman Keleş hayatı ve kariyeri ile araştırılmaya başlandı. TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 çok farklı bir formatla izleyici karşısına çıkıyor. Yeni sezonda SMS olmayacak ve tamamen performans ön planda tutulacak. Yarışmaya yedekten katılan ilk yarışmacılardan biri Yaman Keleş oldu. Survivor Yaman, mavi takımda mücadele edecek. Bu noktada izleyiciler Yaman Keleş kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 2024 Survivor All Star yarışmacısı Yaman Keleş hakkında merak edilenler.