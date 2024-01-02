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Haberler Fotohaber YAMAN KELEŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? 2024 Survivor All Star yarışmacısı Yaman Keleş nereli, mesleği ne, boyu kaç?
Giriş Tarihi: 02.01.2024 01:30 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 01:30

YAMAN KELEŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? 2024 Survivor All Star yarışmacısı Yaman Keleş nereli, mesleği ne, boyu kaç?

Survivor yarışmacısı Yaman Keleş hayatı ve kariyeri ile araştırılmaya başlandı. TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 çok farklı bir formatla izleyici karşısına çıkıyor. Yeni sezonda SMS olmayacak ve tamamen performans ön planda tutulacak. Yarışmaya yedekten katılan ilk yarışmacılardan biri Yaman Keleş oldu. Survivor Yaman, mavi takımda mücadele edecek. Bu noktada izleyiciler Yaman Keleş kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 2024 Survivor All Star yarışmacısı Yaman Keleş hakkında merak edilenler.

Survivor Yaman kimdir? 2024 Survivor All Star yarışmacısı Yaman Keleş kaç yaşında, nereli, boyu kaç, ne iş yapıyor?

Yaman Keleş kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları programın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. TV8'in sevilen yarışma programı Survivor All Star 2024 sezonuyla yayın hayatına başladı. Programda bu yıl performans gösteren yarışmacılardan biri de Yaman Keleş oldu. Kadroya yedekten dahil olan Survivor Yaman, performansın ön planda olacağı yarışmada mavi takımda yer alıyor. Geçtiğimiz yılda Survivor 2023'e son yedeklerden giren Yaman Keleş hayatı, boyu ve kilosu hakkında detaylar merak edilip araştırılıyor. Peki, 2024 Survivor All Star yarışmacısı Yaman Keleş kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte, tüm bilgiler.

Survivor Yaman kimdir? 2024 Survivor All Star yarışmacısı Yaman Keleş kaç yaşında, nereli, boyu kaç, ne iş yapıyor?

MAVİ TAKIMA DAHİL OLDU!

Geçtiğimiz yıl Survivor 2023'e yedeklerden katılan ancak kadroya alınamayan Yaman Keleş, bu sezon Acun Ilıcalı tarafından Survivor All Star'a alındı.

Ilıcalı, açıklamasında "Geçen sene 60 gün yedeklerde bekleyen yarışmacılarımız vardı. Onlara sözüm vardı. Şimdi onları çağırmak istiyorum" dedi.

Yarışmaya yedekten katılan ve mavi takıma dahil olan Yaman Keleş, sözünü tuttuğu için Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti.

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Survivor Yaman kimdir? 2024 Survivor All Star yarışmacısı Yaman Keleş kaç yaşında, nereli, boyu kaç, ne iş yapıyor?

YAMAN KELEŞ KİMDİR?

Yaman Keleş, İstanbul Arnavutköy'de doğdu. Babasıyla birlikte atölyesinde esnaflık yapıyor.

Yaman Keleş, 2023 sezonunda da Survivor yarışmasına son yedeklerden girmiş ve 3 yaşında başlayan hikayesini anlatmıştı.

18 yıldır ileri seviye kekemelik nedeniyle kendini ifade edemediğini ve zorluk çektiğini belirten Keleş, Survivor ile kendini ifade etmek istediğini söylemişti.

Survivor Yaman kimdir? 2024 Survivor All Star yarışmacısı Yaman Keleş kaç yaşında, nereli, boyu kaç, ne iş yapıyor?

Acun Ilıcalı'nın da sosyal medya hikayelerinde paylaştığı Yaman Keleş, yazdığı dörtlüklerle izleyicide sempati uyandırmıştı.

"Biz buradan sağsalim adaya kendimizi atabilirsek, daha güçlü, daha özgüvenli olacağız. Survivor bu sene çok da Yaman olacak, görelim bakalım el mi yaman ben mi?" diyerek yarışmada iddiasını ortaya koymuştu.

Survivor Yaman kimdir? 2024 Survivor All Star yarışmacısı Yaman Keleş kaç yaşında, nereli, boyu kaç, ne iş yapıyor?
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