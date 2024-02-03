Survivor yeni kadrolar nasıl olacak? Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor 2024 All Star’da kadro değişikliği!

Giriş Tarihi: 03.02.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
15:08
TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star yeni bölüm ile izleyici karşısına çıkıyor. Yarışmanın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtıma göre 24. bölümde acil durum konseyi toplanıyor. Acun Ilıcalı, konsey toplantısında Nihat Altınkaya'nın yarışmaya dahil olduğunu açıklıyor. Altınkaya'nın kırmızı takıma katılacağı bilinirken Ilıcalı, kadro değişimi yapılacağını belirtiyor. Kırmızı ve Mavi takım arasında dengesizlik olduğunu düşünen izleyiciler ''Survivor yeni kadrolar nasıl olacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Survivor 2024 All Star kadro değişikliği ile kırmızı ve takım yarışmacıları son durum…