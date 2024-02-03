Survivor yeni kadrolar nasıl olacak? Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor 2024 All Star’da kadro değişikliği!

NİHAT ALTINKAYA YARIŞMAYA DAHİL OLDU!

Survivor'ın 2012 sezonu şampiyonu Nihat Altınkaya, bu sene All Star kadrosuna dahil olan isimler arasında yer almıştı.

Ancak Altınkaya, ekim ayında bir spor salonunda yaptığı antrenman esnasında sakatlanmış ve bu nedenle de Survivor'a gecikmeli olarak geleceği bildirilmişti.

Yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı, Nihat Altınkaya'nın kadroya dahil olduğunu açıkladı.