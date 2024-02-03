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Giriş Tarihi: 03.02.2024 15:08 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024 15:08

Survivor yeni kadrolar nasıl olacak? Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor 2024 All Star'da kadro değişikliği!

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star yeni bölüm ile izleyici karşısına çıkıyor. Yarışmanın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtıma göre 24. bölümde acil durum konseyi toplanıyor. Acun Ilıcalı, konsey toplantısında Nihat Altınkaya'nın yarışmaya dahil olduğunu açıklıyor. Altınkaya'nın kırmızı takıma katılacağı bilinirken Ilıcalı, kadro değişimi yapılacağını belirtiyor. Kırmızı ve Mavi takım arasında dengesizlik olduğunu düşünen izleyiciler ''Survivor yeni kadrolar nasıl olacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Survivor 2024 All Star kadro değişikliği ile kırmızı ve takım yarışmacıları son durum…

Survivor yeni kadrolar nasıl olacak? Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor 2024 All Star’da kadro değişikliği!

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor 2024 All Star yeni bölüm ile ekranlara geliyor. Yarışmanın 24. bölüm fragmanı izleyicileri heyecanlandırdı. Tanıtımda acil durum konseyi toplantısı yapıldığı görüldü Acun Ilıcalı, bir süredir merakla beklenen Nihat Altınkaya'nın yarışmaya dahil olduğunu açıkladı. Öte yandan Ilıcalı, kadro değişimi yapılacağını da belirtti. Yarışmanın sıkı takipçileri Kırmızı ve Mavi takım arasında dengesizlik olduğunu düşünüyordu. Peki, Survivor yeni kadrolar nasıl olacak, yeni kırmızı ve takım yarışmacıları kimler? İşte Survivor 2024 All Star kadro değişikliği hakkında detaylar…

Survivor yeni kadrolar nasıl olacak? Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor 2024 All Star’da kadro değişikliği!

24. BÖLÜM TANITIMI ŞOKE ETTİ!

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen uzun soluklu yarışma programı Survivor All Star, 3 Şubat 2024 Cumartesi akşamı 24. bölümüyle ekranlara geliyor.

Yarışmanın merakla beklenen 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu tanıtımda acil durum konseyi toplantısı yapıldığı görüldü.

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Survivor yeni kadrolar nasıl olacak? Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor 2024 All Star’da kadro değişikliği!

NİHAT ALTINKAYA YARIŞMAYA DAHİL OLDU!

Survivor'ın 2012 sezonu şampiyonu Nihat Altınkaya, bu sene All Star kadrosuna dahil olan isimler arasında yer almıştı.

Ancak Altınkaya, ekim ayında bir spor salonunda yaptığı antrenman esnasında sakatlanmış ve bu nedenle de Survivor'a gecikmeli olarak geleceği bildirilmişti.

Yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı, Nihat Altınkaya'nın kadroya dahil olduğunu açıkladı.

Survivor yeni kadrolar nasıl olacak? Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor 2024 All Star’da kadro değişikliği!

Ilıcalı, yaptığı açıklamada, ''Şu anda bu konseyde şampiyonlar görüyorum. Şampiyonların sayısını arttıracağımız bir yarışmacı tabi ki. Bu büyük yıldızımızı, Survivor'ın şampiyonunu buraya davet ediyorum. Sevgili Nihat geliyor.'' ifadelerini kullandı.

Sağlığına kavuşan Nihat Altınkaya, parkurlara alıştıktan sonra performansını daha iyi yansıtabileceğini söyledi.

Survivor yeni kadrolar nasıl olacak? Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor 2024 All Star’da kadro değişikliği!

SURVİVOR 2024 ALL STAR'DA KADRO DEĞİŞİKLİĞİ!

Altınkaya'nın gelişiyle birlikte kırmızı takımın güçlenmesi beklenirken Acun Ilıcalı'dan flaş bir açıklama daha geldi.

Ilıcalı, konseyde yaptığı açıklamanın devamında ''Survivor All Star'daki kadro değişimini açıklıyorum.'' dedi.

Turabi ise konu ile ilgili röportajında, ''Bakalım şartlar eşit olunca, onlar da yenilmeye başlayınca gerçek karakterleri ortaya çıkacak.'' dedi.

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