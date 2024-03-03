Giriş Tarihi: 03.03.2024 00:21
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024
00:21
Survivor’da hangi yarışmacının yakını gizlice yemek göndermeye çalıştı? Acun Ilıcalı’nın açıklaması herkesi şoke etti
Survivor All Star 2024 skandallarla gündeme gelmeye devam ediyor. Kural ihlali yapan yarışmacılar, diskalifiyeler ve tartışmalar bitmek bilmiyor. Acun Ilıcalı'nın ada konseyinde aktardığı üzere bu kez yarışma tarihinde görülmemiş bir olay yaşandı. Ilıcalı'nın 'organize suç' şeklinde aktardığı olaya göre bir yarışmacının yakını İstanbul'dan Dominik ile bağlantı kurarak yemek temini için çalıştı. Peki; Survivor'da hangi yarışmacının yakını gizlice yemek göndermeye çalıştı? İşte, o isim!