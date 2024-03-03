Survivor’da hangi yarışmacının yakını gizlice yemek göndermeye çalıştı? Acun Ilıcalı’nın açıklaması herkesi şoke etti

Acun Ilıcalı'nın sözleri gündem oldu. Ilıcalı 'Bu sefer karşılaştığımız konu daha önce hiç başımıza gelmedi' açıklamasıyla ağızları açık bıraktı.

Acun Ilıcalı 'Bir yarışmacımızın yakını Dominik'le bağlantıya geçmiş. Artık işi operasyona bağlamış. Dominik'teki lokal üzerinden kendi yakınına yemek temin etmeye çalışmış' diye bir açıklama yaptı.