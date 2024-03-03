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Giriş Tarihi: 03.03.2024 00:21 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 00:21

Survivor’da hangi yarışmacının yakını gizlice yemek göndermeye çalıştı? Acun Ilıcalı’nın açıklaması herkesi şoke etti

Survivor All Star 2024 skandallarla gündeme gelmeye devam ediyor. Kural ihlali yapan yarışmacılar, diskalifiyeler ve tartışmalar bitmek bilmiyor. Acun Ilıcalı'nın ada konseyinde aktardığı üzere bu kez yarışma tarihinde görülmemiş bir olay yaşandı. Ilıcalı'nın 'organize suç' şeklinde aktardığı olaya göre bir yarışmacının yakını İstanbul'dan Dominik ile bağlantı kurarak yemek temini için çalıştı. Peki; Survivor'da hangi yarışmacının yakını gizlice yemek göndermeye çalıştı? İşte, o isim!

Survivor’da hangi yarışmacının yakını gizlice yemek göndermeye çalıştı? Acun Ilıcalı’nın açıklaması herkesi şoke etti

Survivor'da bir yarışmacının yakını, adaya yemek getirtmeye çalıştı. Acun Ilıcalı'nın sözleri sonrası yarışmacı hakkında aldıkları karar da açıklandı. Organize bir şekilde gerçekleştiği söylenen olaya göre Dominik yerlisi ile iletişime geçen yarışmacı yakını yemek göndermeye çalıştı. Peki; Survivor'da hangi yarışmacının yakını yemek göndermeye çalıştı? İşte, yanıtı!

Survivor’da hangi yarışmacının yakını gizlice yemek göndermeye çalıştı? Acun Ilıcalı’nın açıklaması herkesi şoke etti

SURVİVOR'DA GÖRÜLMEMİŞ OLAY!

Daha önce Seda ve Hakan olaylarında görüldüğü üzere aileleri ile iletişime geçmeye çalışan yarışmacılar ödüllerden yararlanamama cezası aldı. Bu kez yarışmacılar yarışma tarihinde görülmemiş bir olaya imza attı.

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Survivor’da hangi yarışmacının yakını gizlice yemek göndermeye çalıştı? Acun Ilıcalı’nın açıklaması herkesi şoke etti

Acun Ilıcalı'nın sözleri gündem oldu. Ilıcalı 'Bu sefer karşılaştığımız konu daha önce hiç başımıza gelmedi' açıklamasıyla ağızları açık bıraktı.

Acun Ilıcalı 'Bir yarışmacımızın yakını Dominik'le bağlantıya geçmiş. Artık işi operasyona bağlamış. Dominik'teki lokal üzerinden kendi yakınına yemek temin etmeye çalışmış' diye bir açıklama yaptı.

Survivor’da hangi yarışmacının yakını gizlice yemek göndermeye çalıştı? Acun Ilıcalı’nın açıklaması herkesi şoke etti

İŞTE O YARIŞMACI!

Acun Ilıcalı'nın aktardığına göre Survivor'da Dominik ile iletişime geçerek adaya yemek göndermeye çalışan mavi takımda yer alan Aysu'nun ağabeyi çıktı.

İddiaya göre o isim, Dominik yerlisi ile iletişime geçerek hesabına para gönderdi ve alışveriş yaptırdı.

Survivor’da hangi yarışmacının yakını gizlice yemek göndermeye çalıştı? Acun Ilıcalı’nın açıklaması herkesi şoke etti

AYSU'NUN CEZASI NE OLDU?

Ilıcalı'nın açıklamasına göre Aysu 5 ödülden yararlanamayacak.

Konseyde Aysu'nun yanı sıra Yunus Emre de kural ihlali yaptığı gerekçesiyle 3 ödülden yararlanamama cezası aldı.

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