Survivor’da kim elenecek, düelloya hangi isimler kaldı, eleme ne zaman? Survivor All Star düello adayları netleşti!

Survivor'da 4. eleme adayı dün gece netleşti. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star bu sene SMS'siz formatıyla ekranlara geliyor. Birbirinden güçlü ve hırslı iki takımın nefes kesen mücadelelerin ardından her gün düello için bir eleme adayı çıktı. Dün akşam yayınlanan bölümle son düello adayı da belli oldu. Peki son eleme adayı kim oldu, Survivor'da kim elenecek?