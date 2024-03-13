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Haberler Fotohaber Survivor’da kim elenecek, düelloya hangi isimler kaldı, eleme ne zaman? Survivor All Star düello adayları netleşti!
Giriş Tarihi: 13.03.2024 16:50 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 16:51

Survivor’da kim elenecek, düelloya hangi isimler kaldı, eleme ne zaman? Survivor All Star düello adayları netleşti!

Düello mücadeleleriyle elenenin belli olduğu Survivor All Star'da nefes kesen bir sezon yaşanıyor. Birbirinden güçlü yarışmacılar her gün tartışma ve kaosla birlikte yarışmaya devam ederken gün geçtikçe tansiyon artıyor. Son bölümde mavi ve kırmızı takımın dokunulmazlık mücadelesinden sonra 4. eleme adayı belirlendi. Dört eleme adayı arasından elenen bir kişi olacak. Peki, Survivor'da kim elenecek, düelloya hangi isimler kaldı? İşte Survivor All Star eleme adayları

Survivor’da kim elenecek, düelloya hangi isimler kaldı, eleme ne zaman? Survivor All Star düello adayları netleşti!

Survivor'da 4. eleme adayı dün gece netleşti. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star bu sene SMS'siz formatıyla ekranlara geliyor. Birbirinden güçlü ve hırslı iki takımın nefes kesen mücadelelerin ardından her gün düello için bir eleme adayı çıktı. Dün akşam yayınlanan bölümle son düello adayı da belli oldu. Peki son eleme adayı kim oldu, Survivor'da kim elenecek?

Survivor’da kim elenecek, düelloya hangi isimler kaldı, eleme ne zaman? Survivor All Star düello adayları netleşti!

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star, 12 Mart 2024 Salı akşamı 57. bölümünde dokunulmazlığı kazanan KIRMIZI TAKIM oldu

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Survivor’da kim elenecek, düelloya hangi isimler kaldı, eleme ne zaman? Survivor All Star düello adayları netleşti!

SURVİVOR ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 4. ve son dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım ise konseyde bir araya geldi. Yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını verdi.

. Yapılan oylama sonucu en çok ismi yazılan yarışmacı eleme potasına gönderildi.

Haftanın 4. ve son eleme adayı BERNA oldu.

Survivor’da kim elenecek, düelloya hangi isimler kaldı, eleme ne zaman? Survivor All Star düello adayları netleşti!

SURVİVOR ELEME NE ZAMAN?

Survivor All Star'ın bu akşam 13 Mart tarihli bölümünde iletişim ödülü oynanacak. Eleme düellosu yarın akşam yayınlanacak 14 Mart tarihli bölümde olacak.

Survivor’da kim elenecek, düelloya hangi isimler kaldı, eleme ne zaman? Survivor All Star düello adayları netleşti!

İŞTE HAFTANIN ELEME ADAYLARI!

Bu hafta kadınlar potasında eşleşmeler yapıldıktan sonra yarışmacılar düelloda adada kalma mücadelesi verecek.

Bu haftanın eleme adayları Aysu, Pınar, Gizem ve Berna olarak belirlendi.

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