Giriş Tarihi: 13.03.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
16:51
Survivor’da kim elenecek, düelloya hangi isimler kaldı, eleme ne zaman? Survivor All Star düello adayları netleşti!
Düello mücadeleleriyle elenenin belli olduğu Survivor All Star'da nefes kesen bir sezon yaşanıyor. Birbirinden güçlü yarışmacılar her gün tartışma ve kaosla birlikte yarışmaya devam ederken gün geçtikçe tansiyon artıyor. Son bölümde mavi ve kırmızı takımın dokunulmazlık mücadelesinden sonra 4. eleme adayı belirlendi. Dört eleme adayı arasından elenen bir kişi olacak. Peki, Survivor'da kim elenecek, düelloya hangi isimler kaldı? İşte Survivor All Star eleme adayları