Survivor Nagihan Karadere sakatlığı! Survivor Nagihan sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl, yarışmadan elenecek mi?

TV8 ekranlarında yayımlanan yarışma programında 45. bölüm tanıtımı izleyici ile buluştu. Gelen görüntülerin ardından Survivor Nagihan sağlık durumu ile gündeme geldi. Oyun alanında dizinde problem yaşadığı görülen iddialı yarışmacının panik olduğu görüntülerin ardından ambulans görüldü. Yaşanan olay sonrası yarışmaya devam edip edemeyeceği araştırılıyor. Peki; Survivor Nagihan sakatlandı mı, yarışmadan elenecek mi? İşte, detaylar...