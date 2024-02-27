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Haberler Fotohaber Survivor Nagihan Karadere sakatlığı! Survivor Nagihan sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl, yarışmadan elenecek mi?
Giriş Tarihi: 27.02.2024 06:18 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 06:18

Survivor Nagihan Karadere sakatlığı! Survivor Nagihan sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl, yarışmadan elenecek mi?

Survivor All Star 2024 yarışmacıları çeşitli sınavlar vermeye devam ediyor. Kırmızı takımda yer alan Nagihan Karadere sakatlık ile gündemde. Yayımlanan yeni bölüm fragmanına göre oyun esnasında dizinde esneme olduğunu dile getiren yarışmacıya sağlık ekipleri müdahale ediyor. Görüntülerin ardından Survivor Nagihan sağlık durumu sorgulanıyor. Peki, Survivor Nagihan sakatlandı mı, yarışmadan ayrılacak mı, durumu nasıl? İşte, detaylar...

Survivor Nagihan Karadere sakatlığı! Survivor Nagihan sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl, yarışmadan elenecek mi?

TV8 ekranlarında yayımlanan yarışma programında 45. bölüm tanıtımı izleyici ile buluştu. Gelen görüntülerin ardından Survivor Nagihan sağlık durumu ile gündeme geldi. Oyun alanında dizinde problem yaşadığı görülen iddialı yarışmacının panik olduğu görüntülerin ardından ambulans görüldü. Yaşanan olay sonrası yarışmaya devam edip edemeyeceği araştırılıyor. Peki; Survivor Nagihan sakatlandı mı, yarışmadan elenecek mi? İşte, detaylar...

Survivor Nagihan Karadere sakatlığı! Survivor Nagihan sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl, yarışmadan elenecek mi?

SURVİVOR NAGİHAN SAKATLANDI MI, YARIŞMADAN AYRILACAK MI?

Survivor 45. bölüm tanıtımında Nagihan Karadere'nin dizinde sakatlık yaşadığı görülüyor.

"Dizimde esneme oldu" şeklinde konuşan yarışmacı için sağlık ekipleri çağırıldı.

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Survivor Nagihan Karadere sakatlığı! Survivor Nagihan sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl, yarışmadan elenecek mi?

SURVİVOR NAGİHAN SAĞLIK DURUMU

Survivor Nagihan Karadere'nin sağlık durumu yayımlanacak yeni bölüm ile ortaya çıkacak. Yarışmacının oyunlara devam edip etmeyeceği merak konusu.

Survivor Nagihan Karadere sakatlığı! Survivor Nagihan sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl, yarışmadan elenecek mi?

SURVİVOR 45. BÖLÜM TANITIMI YAYINDA!

Sema'nin diskalifiyesi sonrası yaşananlar, Pınar'ın konuşması ve Nagihan'ın sakatlığı yeni tanıtımda:

https://www.youtube.com/watch?v=X6iAU6LXtF4

Survivor Nagihan Karadere sakatlığı! Survivor Nagihan sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl, yarışmadan elenecek mi?

NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

16 Şubat 1984 Osmaniye, Kadirli doğumlu Nagihan Karadere, Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında yarıştı.

13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

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