Giriş Tarihi: 27.02.2024 06:18
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
06:18
Survivor Nagihan Karadere sakatlığı! Survivor Nagihan sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl, yarışmadan elenecek mi?
Survivor All Star 2024 yarışmacıları çeşitli sınavlar vermeye devam ediyor. Kırmızı takımda yer alan Nagihan Karadere sakatlık ile gündemde. Yayımlanan yeni bölüm fragmanına göre oyun esnasında dizinde esneme olduğunu dile getiren yarışmacıya sağlık ekipleri müdahale ediyor. Görüntülerin ardından Survivor Nagihan sağlık durumu sorgulanıyor. Peki, Survivor Nagihan sakatlandı mı, yarışmadan ayrılacak mı, durumu nasıl? İşte, detaylar...