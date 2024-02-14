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Haberler Fotohaber SURVİVOR’DA SON ELEME ADAYI BELLİ OLDU! Dün akşam Survivor All Star'da eleme potasına kim gitti, 4. dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 14.02.2024 14:16 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 14:16

SURVİVOR’DA SON ELEME ADAYI BELLİ OLDU! Dün akşam Survivor All Star'da eleme potasına kim gitti, 4. dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor All Star bu sezona yeni formatıyla damga vuruyor. Halk oylamasız sezonda her dokunulmazlık oyunundan sonra belirlenen adaylar hafta sonunda düelloya çıkıyor. Düellodan bir kişi eleniyor. Dün akşam yayınlanan bölümle "son eleme adayı" belirlendi. Yarışmayı takip edenler dört eleme adayını merak ediyor. Dokunulmazlığı kaybeden takımdan çıkan aday, yarışmacıları ve izleyicileri şok etti. Peki, Survivor All Star'da eleme potasına kim gitti, 4. dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte son eleme adayı

SURVİVOR’DA SON ELEME ADAYI BELLİ OLDU! Dün akşam Survivor All Star’da eleme potasına kim gitti, 4. dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor'da dün akşam yayınlanan bölümle 4 eleme adayı da netleşti. Dün akşam yayınlanan bölümde eleme adayı belirlenirken takım kaptanları da ilan edildi. Mavi takım da Poyraz, Kırmızı takımda Sema kaptanlığı kazanan isimler oldu. Dünkü konseyde gergin anlar yaşandı. İşte haftanın son eleme adayı

SURVİVOR’DA SON ELEME ADAYI BELLİ OLDU! Dün akşam Survivor All Star’da eleme potasına kim gitti, 4. dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

SURİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın dördüncü ve son dokunulmazlık oyunu için kıran kırana bir mücadele yaşandı. Yeni yarışmacıların performanslarını sergilediği yarışmada dokunulmazlığı kazanan mavi takım oldu.

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SURVİVOR’DA SON ELEME ADAYI BELLİ OLDU! Dün akşam Survivor All Star’da eleme potasına kim gitti, 4. dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın son dokunulmazlık oyununu kaybede kırmızı takım ada konseyinde 4. eleme adayını belirledi. Konseyde 4 Aleyna, 4 Gizem, 2 Nagihan, 2 Merve, 2 Nefise şeklinde oylama sonucu çıktı. İki eşit oya sahip olan Aleyna ve Gizem'in hangisinin eleme potasına gönderileceğine takım kaptanı karar verdi. Kırmızı takım kaptanı ise takıma yeni gelen Sema olmuştu. Sema ise 4. eleme adayı olarak Aleyna'yı seçti. Böylelikle 4. ve son eleme adayı Aleyna oldu.

SURVİVOR’DA SON ELEME ADAYI BELLİ OLDU! Dün akşam Survivor All Star’da eleme potasına kim gitti, 4. dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

DÜELLO EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU!

Bir kişinin eleneceği düellolarda rakipler kesinleşti. İlk eşleşme Pınar-Sahra asasında olacak. İkinci eşleşme ise Aleyna-Aysu olacak.

SURVİVOR’DA SON ELEME ADAYI BELLİ OLDU! Dün akşam Survivor All Star’da eleme potasına kim gitti, 4. dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor All Star 2024 yarışmasına son olarak veda eden isim Ersin korkut oldu.Survivor All Star 2024 yarışmasına son olarak veda eden isim Ersin korkut oldu.

Düelloyu kaybeden isim Ersin veda konuşmasını şu şekilde yaptı:

"Bu düellodan çıkacağımı zannediyordum. Fakat ekibimden yani Kırmızı takımdan Bozok beni elemiş oldu. Bozok'u tebrik ediyorum. 45 günlük hikayem burada noktalandı bugün. Öncelikle ben Acun abiye çok teşekkür ediyorum. Ben herkesi çok seviyorum eğer kırgınlık bir üzüntü olduysa özür diliyorum. Ben herkesi çok seviyorum benim hikayem burada bitti."

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