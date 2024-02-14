Giriş Tarihi: 14.02.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
14:16
SURVİVOR’DA SON ELEME ADAYI BELLİ OLDU! Dün akşam Survivor All Star'da eleme potasına kim gitti, 4. dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
Survivor All Star bu sezona yeni formatıyla damga vuruyor. Halk oylamasız sezonda her dokunulmazlık oyunundan sonra belirlenen adaylar hafta sonunda düelloya çıkıyor. Düellodan bir kişi eleniyor. Dün akşam yayınlanan bölümle "son eleme adayı" belirlendi. Yarışmayı takip edenler dört eleme adayını merak ediyor. Dokunulmazlığı kaybeden takımdan çıkan aday, yarışmacıları ve izleyicileri şok etti. Peki, Survivor All Star'da eleme potasına kim gitti, 4. dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte son eleme adayı