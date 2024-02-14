SURVİVOR’DA SON ELEME ADAYI BELLİ OLDU! Dün akşam Survivor All Star’da eleme potasına kim gitti, 4. dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor All Star 2024 yarışmasına son olarak veda eden isim Ersin korkut oldu.Survivor All Star 2024 yarışmasına son olarak veda eden isim Ersin korkut oldu.

Düelloyu kaybeden isim Ersin veda konuşmasını şu şekilde yaptı:

"Bu düellodan çıkacağımı zannediyordum. Fakat ekibimden yani Kırmızı takımdan Bozok beni elemiş oldu. Bozok'u tebrik ediyorum. 45 günlük hikayem burada noktalandı bugün. Öncelikle ben Acun abiye çok teşekkür ediyorum. Ben herkesi çok seviyorum eğer kırgınlık bir üzüntü olduysa özür diliyorum. Ben herkesi çok seviyorum benim hikayem burada bitti."