TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA EKRANI: E Okul VBS giriş ile 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. ve 12. Sınıf karne notları görüntüleme, ortalama ve takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Karnelerini alacak olanlar tarafından araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor. Böylelikle öğrenciler takdir-teşekkür alıp almadıklarını öğrenebiliyor. 70,00-84,99 arasındakiler teşekkür belgesi almaya hak kazanacak olup 85,00 ve daha yukarı olanlar ise takdir belgesi alacaklar.

TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR? KAÇ PUANLA TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ ALINIR?

Takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

Yönetmeliğe göre;

Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.

70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,

85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,

Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış olanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.