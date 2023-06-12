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Haberler Fotohaber TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA EKRANI: E Okul VBS giriş ile 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. ve 12. Sınıf karne notları görüntüleme, ortalama ve takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 12.06.2023 22:10 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 22:12

TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA EKRANI: E Okul VBS giriş ile 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. ve 12. Sınıf karne notları görüntüleme, ortalama ve takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) giriş ekranı, son günlerde en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. Okullarda yaz tatili öncesi karne dönemi geldi. Öğrenciler de E Okul VBS giriş ekranı ile karne notları, not ortalaması ve takdir teşekkür hesaplama gibi birçok işlemini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Öğrencilerin yanı sıra, veliler de e-Okul VBS giriş ekranına rağbet gösteriyor. Peki, E Okul giriş ile karne notları görüntüleme, ortalama ve takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? İşte takdir teşekkür hesaplama ekranı ve detaylar.

TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA EKRANI: E Okul VBS giriş ile 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. ve 12. Sınıf karne notları görüntüleme, ortalama ve takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?

Binlerce öğrenci, karne notları için ortalama hesaplama yapmaya başlarken bir yandan da takdir teşekkür hesaplama işlemleri için E Okul giriş ekranına adeta akın ediyor. Bu noktada ise "E Okul VBS girişi ile karne ortalaması, takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?" soruları yanıt arıyor. Bilindiği gibi, E Okul VBS öğrenci giriş ile e-karne görüntüleme, ortalama ve takdir teşekkür hesaplama gibi birçok işlem gerçekleştirilebiliyor. İşte karne notları görüntüleme, ortalama ve takdir teşekkür hesaplama işlemleri

TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA EKRANI: E Okul VBS giriş ile 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. ve 12. Sınıf karne notları görüntüleme, ortalama ve takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?

E-OKUL VBS SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?

E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erilmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) "Resimdeki Rakamlar" kutusuna yazıldıktan sonra "Giriş" butonuna tıklanarak VBS'ye giriş yapılabilir.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA EKRANI: E Okul VBS giriş ile 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. ve 12. Sınıf karne notları görüntüleme, ortalama ve takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Karnelerini alacak olanlar tarafından araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor. Böylelikle öğrenciler takdir-teşekkür alıp almadıklarını öğrenebiliyor. 70,00-84,99 arasındakiler teşekkür belgesi almaya hak kazanacak olup 85,00 ve daha yukarı olanlar ise takdir belgesi alacaklar.

TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR? KAÇ PUANLA TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ ALINIR?

Takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

Yönetmeliğe göre;

Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.

70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,

85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,

Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış olanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.

TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA EKRANI: E Okul VBS giriş ile 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. ve 12. Sınıf karne notları görüntüleme, ortalama ve takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?

Öğrencilerin sınavlardan aldıkları puanlar, performans çalışma puanları, eğer varsa proje puanları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı dersler için de ayrıca hizmet ya da temrin puanlarının aritmetik ortalamasıyla elde edilen puanların aritmetik ortalamaları alınır. Böylece öğrencilerin bir dersi için dönem puanı hesaplaması yapılmış olur.

TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA EKRANI: E Okul VBS giriş ile 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. ve 12. Sınıf karne notları görüntüleme, ortalama ve takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?

Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işleminde virgülden sonra gelen 2 basamak yürütülür. Yılsonunda derslerden başarılı olunabilmesi için; iki dönem puanı aritmetik ortalaması minimum 50 puan olmalıdır veya birinci dönemde alınan puan ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olmalıdır.

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