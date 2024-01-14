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Haberler Fotohaber Takdir, teşekkür belgesi kaç puanla alınır? İşte, 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf "Takdir teşekkür hesaplama 2024"
Giriş Tarihi: 14.01.2024 22:50 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 22:50

Takdir, teşekkür belgesi kaç puanla alınır? İşte, 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf "Takdir teşekkür hesaplama 2024"

Yarıyıl tatil heyecanı başladı! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2023-2024 ders takvimine göre öğrenciler 22 Ocak'tan itibaren yarıyıl tatiline giriş yapacak. İkinci dönem dersleri ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak. Bu durumda ise karne hesaplamları başladı. Peki, Takdir, teşekkür belgesi kaç puanla alınır? İşte, 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf Takdir teşekkür hesaplama 2024.

Takdir, teşekkür belgesi kaç puanla alınır? İşte, 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf Takdir teşekkür hesaplama 2024

Binlerce öğrenci 19 Ocak Cuma günü karnelerini alacak ve okullarda yarıyı tatili 22 Ocak Pazartesi günü başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrenciler 2023-2024 eğitim öğretim dönemindeki öğrenciler, takdir ve teşekkür belgesi alıp almadıklarını merak ediyor. İşte, ,6,7,8,9,10,11,12. sınıf takdir teşekkür hesaplama 2024.

Takdir, teşekkür belgesi kaç puanla alınır? İşte, 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf Takdir teşekkür hesaplama 2024

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

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Takdir, teşekkür belgesi kaç puanla alınır? İşte, 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf Takdir teşekkür hesaplama 2024

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

"Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer verilir."

Takdir, teşekkür belgesi kaç puanla alınır? İşte, 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf Takdir teşekkür hesaplama 2024

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre başarı puanları kaç olursa olsun, 5 gün devamsızlık yapan öğrenciye takdir ya da teşekkür belgesi verilmiyor.

Öğrencilerin Takdir ve Teşekkür Belgesi alabilmek için özürsüz devamsızlık süresinin 5 (beş) günü geçmemesi gerekiyor.

Takdir, teşekkür belgesi kaç puanla alınır? İşte, 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf Takdir teşekkür hesaplama 2024

5,6,7,8,9,10,11,12. SINIF "TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA 2024"

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