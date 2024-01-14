Giriş Tarihi: 14.01.2024 22:50
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
22:50
Takdir, teşekkür belgesi kaç puanla alınır? İşte, 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf "Takdir teşekkür hesaplama 2024"
Yarıyıl tatil heyecanı başladı! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2023-2024 ders takvimine göre öğrenciler 22 Ocak'tan itibaren yarıyıl tatiline giriş yapacak. İkinci dönem dersleri ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak. Bu durumda ise karne hesaplamları başladı. Peki, Takdir, teşekkür belgesi kaç puanla alınır? İşte, 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf Takdir teşekkür hesaplama 2024.