Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Takdir teşekkür hesaplama ekranı 2024: Ortaokul, lise takdir teşekkür belgesi nasıl hesaplanır, kaç puanla alınır?
Giriş Tarihi: 16.01.2024 14:40 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 14:40

Takdir teşekkür hesaplama ekranı 2024: Ortaokul, lise takdir teşekkür belgesi nasıl hesaplanır, kaç puanla alınır?

Karne haftasına giriş yapıldı. Dönem boyunca ortalamalarını yüksek tutmak için yoğun bir tempoyla çalışan 5,6,7,8,9.10,11 ve 12. sınıf öğrencileri not hesaplamalarını sürdürüyor. e-Okul notları ile karne notu hesaplamaları yapan öğrencilerden 70.00-85.00 üzeri ortalaması olanlar belge almaya hak kazanacak. Peki takdir teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır, karne notu nasıl hesaplanır?

Takdir teşekkür hesaplama ekranı 2024: Ortaokul, lise takdir teşekkür belgesi nasıl hesaplanır, kaç puanla alınır?

Karne heyecanı başladı. Cuma günü ortaokul ve lise öğrencileri başarı puanına göre karnelerinin yanında takdir ve teşekkür belgesi de almaya hak kazanacak. Not ortalaması 70.00-85.00 üzeri olanlar belge alıp alamayacağını sorguluyor. Peki takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? İlkokul, ortaokul ve lise takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır?

Takdir teşekkür hesaplama ekranı 2024: Ortaokul, lise takdir teşekkür belgesi nasıl hesaplanır, kaç puanla alınır?

19 OCAK CUMA GÜNÜ KARNELERİ DAĞITILIYOR!

11 Eylül tarihinde açılan okullarda birinci dönem 19 Ocak Cuma günü bitiyor. Karne töreninin ardından öğrenciler 15 tatil olarak da bilinen sömestr tatiline giriş yapacak.

Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle 5 Şubat 2024 Pazartesi okullarda eğitim kaldığı yerden devam edecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Takdir teşekkür hesaplama ekranı 2024: Ortaokul, lise takdir teşekkür belgesi nasıl hesaplanır, kaç puanla alınır?

TAKDİR VE TEŞEKKÜR KAÇ PUANLA ALINIR?
İlköğretim kurumları yönetmeliğine göre takdir teşekkür hesaplama işlemi, liseye göre farklılık gösterebilecek.

İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar "Teşekkür", 85.00 puan ve yukarı olanlar "Takdir" belgesi ile ödüllendirilmektedir.

İftihar belgesi ise, Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren, Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrencilere ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokullarda ise öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu tarafından verilir.

İftihar Belgesiyle ödüllendirilenler, özel olarak yapılacak bir toplantı veya törende diğer öğrencilere duyurulur. Bu öğrencilerin adları ve fotoğrafları okulun internet sayfasında yayınlanır ve uygun bir yere asılır.

Kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından birini alan öğrenciye o eğitim ve öğretim yılı içinde teşekkür, takdir ve iftihar belgesi verilmez.

Takdir teşekkür hesaplama ekranı 2024: Ortaokul, lise takdir teşekkür belgesi nasıl hesaplanır, kaç puanla alınır?

LİSELERDE HESAPLAMA SİSTEMİ DEĞİŞTİ
Okullara devamı sağlamak için çaba gösteren Milli Eğitim Bakanlığı, takdir teşekkür hesaplama kriterlerini değiştirdi.

Öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.

İşte, o yönetmelik değişikliği bilgileri;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

Takdir teşekkür hesaplama ekranı 2024: Ortaokul, lise takdir teşekkür belgesi nasıl hesaplanır, kaç puanla alınır?

5,6,7,8,9,10,11,12. SINIF TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA
Takdir ve Teşekkür Belgesi hesaplaması yapılırken öğrencilerin not ortalaması belirleyici oluyor.

1. Yazılı puanı, 2. yazılı puanı ve varsa 3. yazılı puanlarının toplanması ve toplam sınav sayısına bölünmesiyle öğrenci o derse ait not ortalamasını hesaplayabiliyor.

Ardından ise tüm dersler için bu işlem yapılırken ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplayarak toplam ders sayısına bölerek tüm dönemin not ortalamasını hesaplayabilir.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA