TAKSİ ZAMMI 2024: İBB UKOME ulaşım zammı sonrası taksi indi-bindi ücreti ve taksimetre açılış ücreti zamlı tarife ne kadar oldu?

Taksi zammı 2024 ile ilgili son dakika haberi geldi. Bugün gerçekleştirilen UKOME toplantısından pek çok toplu taşıma aracına zam kararı çıktı. Bu artışlar arasında taksi zammı da bulunuyor. 'Taksi indi-bindi ücreti ve taksimetre açılış ücreti yüzde' 28.09 oranında zamlandı. Buna göre, İBB ulaşım zammı sonrası İstanbul'da taksimetre açılış ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte taksi indi bindi ücretleri 2024 zamlı tarife