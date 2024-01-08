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Haberler Fotohaber TAKSİ ZAMMI 2024: İBB UKOME ulaşım zammı sonrası taksi indi-bindi ücreti ve taksimetre açılış ücreti zamlı tarife ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 08.01.2024 16:19 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 16:20

TAKSİ ZAMMI 2024: İBB UKOME ulaşım zammı sonrası taksi indi-bindi ücreti ve taksimetre açılış ücreti zamlı tarife ne kadar oldu?

Taksi indi bindi ücreti 2024! Bugün yapılan UKOME toplantısından toplu taşımaya zam kararı çıktı. Otobüs, metrobüs, servis ücretleri gibi pek çok ulaşım aracı için zam kararı alınırken, taksimetre ücretleri ve taksi indi-bindi ücreti de arttı. Peki, taksimetre açılış ücreti ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 2024 taksi zammı sonrası mesafe ve indi bindi ücreti...

TAKSİ ZAMMI 2024: İBB UKOME ulaşım zammı sonrası taksi indi-bindi ücreti ve taksimetre açılış ücreti zamlı tarife ne kadar oldu?

Taksi zammı 2024 ile ilgili son dakika haberi geldi. Bugün gerçekleştirilen UKOME toplantısından pek çok toplu taşıma aracına zam kararı çıktı. Bu artışlar arasında taksi zammı da bulunuyor. 'Taksi indi-bindi ücreti ve taksimetre açılış ücreti yüzde' 28.09 oranında zamlandı. Buna göre, İBB ulaşım zammı sonrası İstanbul'da taksimetre açılış ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte taksi indi bindi ücretleri 2024 zamlı tarife

TAKSİ ZAMMI 2024: İBB UKOME ulaşım zammı sonrası taksi indi-bindi ücreti ve taksimetre açılış ücreti zamlı tarife ne kadar oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısında taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarına yüzde 18 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

TAKSİDE İNDİ BİNDİ 90 TL OLDU

İstanbul'da taksi ve servis ücretlerine 28,09 zam yapıldı. Toplu ulaşımda yüzde 18 zamla tam biniş ücreti 18 TL, öğrenci bileti 8,62 TL'ye yükseldi. Taksi indi bindi ücreti 90 TL oldu.

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TAKSİ ZAMMI 2024: İBB UKOME ulaşım zammı sonrası taksi indi-bindi ücreti ve taksimetre açılış ücreti zamlı tarife ne kadar oldu?

4 YILDA YÜZDE 477 ZAM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yönetimi seçim döneminde toplu ulaşım ücretlerini sembolik ücretlere indirme vaadinde bulunmasına rağmen göreve geldikten sonra peş peşe yapılan zamlarla, vatandaşın cebindeki paraya göz dikti.

TAKSİ ZAMMI 2024: İBB UKOME ulaşım zammı sonrası taksi indi-bindi ücreti ve taksimetre açılış ücreti zamlı tarife ne kadar oldu?

Dört yılda toplu ulaşım ücretlerine toplamda yüzde 477 zam yapan İBB yönetimi, son olarak ağustos ayında yaptığı yüzde 51,52 oranındaki zammın yetersiz olduğunu belirterek toplu ulaşıma yüzde 29,09 oranında zam yapmak üzere Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) gündemine aldı.

TAKSİ ZAMMI 2024: İBB UKOME ulaşım zammı sonrası taksi indi-bindi ücreti ve taksimetre açılış ücreti zamlı tarife ne kadar oldu?

UKOME ise saat 14.00'da Zeytinburnu 1453 Sosyal Tesisleri'nde Olağanüstü toplantıya çağırdı.

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