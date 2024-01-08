Giriş Tarihi: 08.01.2024 16:19
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
16:20
TAKSİ ZAMMI 2024: İBB UKOME ulaşım zammı sonrası taksi indi-bindi ücreti ve taksimetre açılış ücreti zamlı tarife ne kadar oldu?
Taksi indi bindi ücreti 2024! Bugün yapılan UKOME toplantısından toplu taşımaya zam kararı çıktı. Otobüs, metrobüs, servis ücretleri gibi pek çok ulaşım aracı için zam kararı alınırken, taksimetre ücretleri ve taksi indi-bindi ücreti de arttı. Peki, taksimetre açılış ücreti ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 2024 taksi zammı sonrası mesafe ve indi bindi ücreti...