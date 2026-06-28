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Taksim metrosu kapalı mı, ne zaman açılacak? 28 Haziran M2 kapalı metro durakları ve hatlar
Giriş Tarihi: 28.06.2026 10:11
Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 10:15
Taksim metrosu kapalı mı, ne zaman açılacak? 28 Haziran M2 kapalı metro durakları ve hatlar
İstanbul Valiliği kararıyla Taksim metrosu ve bazı ulaşım hatları geçici olarak hizmete kapatıldı. 28 Haziran kapalı metro durakları listesini inceleyen vatandaşlar, Taksim metrosu kapalı mı ve ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor. İşte pazar günü Taksim meydanına ulaşımı etkileyen kararın detayları.