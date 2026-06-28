Taksim metrosu kapalı mı, ne zaman açılacak? 28 Haziran M2 kapalı metro durakları ve hatlar

Hafta sonu planı yapan İstanbullular, toplu ulaşım araçlarına dair duyuruları kontrol ediyor. Megakentin en yoğun merkezlerinden biri olan Beyoğlu bölgesinde raylı sistemler ve İETT seferlerinde önemli değişikliklere gidildi. Taksim metro durağı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı gibi bazı araçlar kullanımda olmayacak.