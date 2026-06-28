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Haberler Fotohaber Taksim metrosu kapalı mı, ne zaman açılacak? 28 Haziran M2 kapalı metro durakları ve hatlar
Giriş Tarihi: 28.06.2026 10:11 Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 10:15

Taksim metrosu kapalı mı, ne zaman açılacak? 28 Haziran M2 kapalı metro durakları ve hatlar

İstanbul Valiliği kararıyla Taksim metrosu ve bazı ulaşım hatları geçici olarak hizmete kapatıldı. 28 Haziran kapalı metro durakları listesini inceleyen vatandaşlar, Taksim metrosu kapalı mı ve ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor. İşte pazar günü Taksim meydanına ulaşımı etkileyen kararın detayları.

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Taksim metrosu kapalı mı, ne zaman açılacak? 28 Haziran M2 kapalı metro durakları ve hatlar

Hafta sonu planı yapan İstanbullular, toplu ulaşım araçlarına dair duyuruları kontrol ediyor. Megakentin en yoğun merkezlerinden biri olan Beyoğlu bölgesinde raylı sistemler ve İETT seferlerinde önemli değişikliklere gidildi. Taksim metro durağı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı gibi bazı araçlar kullanımda olmayacak.

Taksim metrosu kapalı mı, ne zaman açılacak? 28 Haziran M2 kapalı metro durakları ve hatlar

28 HAZİRAN M2 YENİKAPI-HACIOSMAN HATTI TAKSİM İSTASYONU DURUMU

İstanbul Valiliği'nin aldığı kararlar doğrultusunda, 28 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu işletmeye tamamen kapatılmıştır. Metro araçları bu istasyonda durmayarak seferine direkt olarak devam etmektedir.

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Taksim metrosu kapalı mı, ne zaman açılacak? 28 Haziran M2 kapalı metro durakları ve hatlar

28 Haziran 2026 Pazar günü itibarıyla, ikinci bir duyuruya kadar aşağıdaki düzenlemeler geçerli olacaktır:

- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattının Taksim istasyonu ve - ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı işletmeye kapalı olacaktır.

- ⁠M2 hattının Şişhane istasyonunun Kasımpaşa çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışları yolcu kullanımına kapalı olacaktır.

Taksim metrosu kapalı mı, ne zaman açılacak? 28 Haziran M2 kapalı metro durakları ve hatlar

- T2 Taksim–Tünel Nostaljik Tramvayı seferleri yapılmayacaktır.
* F2 Karaköy–Beyoğlu Tarihi Tünel seferleri yapılmayacaktır.
* Taksim Meydanı İETT Otobüs Durağı çift taraflı olarak sefere kapatılacaktır.
* Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki tüm İETT durakları sefere kapatılacaktır.
* Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önü İETT durakları sefere kapatılacaktır.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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