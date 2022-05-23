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Haberler Fotohaber Talas Savaşı Sonuçları ve Önemi – Talas Savaşı Tarihi Ne Zamandır? Nedenleri ve Tarafları
Giriş Tarihi: 23.05.2022 13:27 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 13:27

Talas Savaşı Sonuçları ve Önemi – Talas Savaşı Tarihi Ne Zamandır? Nedenleri ve Tarafları

Talas Savaşı hem Türk ve İslam tarihi açısından hem de Çinliler açısından büyük önemi olan bir savaştır. Savaşlar tarafların ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda değişimlerini beraberinde getirir. Her savaşta olduğu gibi bu savaş sonrasında da iki taraf için gelişmeler ve değişimler meydana gelmiştir. Tarih derslerinde altının çizildiği birçok olayın meydana geldiği bu savaş öğrencilerin de kolaylıkla unutamayacağı önemli savaşlardandır. Talas Savaşı Sonuçları ve Önemi ile Talas Savaşı Tarihi Ne Zamandır? Nedenleri ve Tarafları ile ilgili tüm detaylar yazımızda.

Talas Savaşı Sonuçları ve Önemi – Talas Savaşı Tarihi Ne Zamandır? Nedenleri ve Tarafları

Talas Savaşının Türklerin İslamiyet'e geçmesindeki yeri büyüktür. Türkler arasında İslamiyet'in yayılmasıyla askeri ve idari alanlarda değişimler meydana gelmiştir. Stratejilerin ve dengelerin değiştiği Talas Savaşı kimler arasında olmuştur? Talas Savaşının önemi ve sonuçları nelerdir? Talas Savaşının tarihine ve savaş hakkındaki detaylara bu yazımızda değineceğiz.

Talas Savaşı Sonuçları ve Önemi – Talas Savaşı Tarihi Ne Zamandır? Nedenleri ve Tarafları

Talas Savaşı Nasıldır?

744 yılında II. Göktürk Devleti'ni yıkan Uygurlar, Göktürk Devleti'nin yerini tutamamışlardır. Çin'in durdurulması konusunda sıkıntı yaşayan ve savaşa karşı bir tutum izleyen Uygurlardan dolayı Çin Batıya doğru ilerlemeye başlamıştır. Bu sırada Müslüman Araplar ile Çinliler arasında Talas Savaşı meydana gelmiştir. Talas Savaşı Karluk Türklerinin de desteğiyle Çin'in yenilgisiyle sonuçlanmıştır. Bu sayede Çinliler Batı Türkistan'a sahip olmayacaklarını anlamışlardır.

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Talas Savaşı Sonuçları ve Önemi – Talas Savaşı Tarihi Ne Zamandır? Nedenleri ve Tarafları

Talas Savaşı Sonuçları Nelerdir?

Talas Savaşı hem Türkler hem de Çinliler için büyük önem taşımaktadır. Şüphesiz bu savaşın en büyük sonuçlarından biri Türklerin İslamiyet'e kitleler halinde geçmeye başlamasıdır. Talas Savaşının sonuçlarını sıralayacak olursak;

Talas Savaşı Sonuçları ve Önemi – Talas Savaşı Tarihi Ne Zamandır? Nedenleri ve Tarafları
  • Çinliler Batı Türkistan'a sahip olamayacaklarını anlamış ve hakim olma düşüncesinden vazgeçmişlerdir.
  • Türk boyları Çin baskısından kurtulmuştur.
  • Karahanlı Devleti'nin temellerinin atılması sağlanmıştır.
  • Semerkant'ta kağıt üretimine başlanmıştır.
  • Türk ve Arap Müslümanlar arasında ilişkiler artmıştır.
  • Türkler arasında İslamiyet hızla yayılmaya başlamıştır.
Talas Savaşı Sonuçları ve Önemi – Talas Savaşı Tarihi Ne Zamandır? Nedenleri ve Tarafları

Talas Savaşı Tarihi Nedir?

Talas Savaşı 751 yılında yapılmıştır.

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