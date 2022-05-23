Giriş Tarihi: 23.05.2022 13:27 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 13:27

Talas Savaşı Sonuçları ve Önemi – Talas Savaşı Tarihi Ne Zamandır? Nedenleri ve Tarafları

Talas Savaşı hem Türk ve İslam tarihi açısından hem de Çinliler açısından büyük önemi olan bir savaştır. Savaşlar tarafların ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda değişimlerini beraberinde getirir. Her savaşta olduğu gibi bu savaş sonrasında da iki taraf için gelişmeler ve değişimler meydana gelmiştir. Tarih derslerinde altının çizildiği birçok olayın meydana geldiği bu savaş öğrencilerin de kolaylıkla unutamayacağı önemli savaşlardandır. Talas Savaşı Sonuçları ve Önemi ile Talas Savaşı Tarihi Ne Zamandır? Nedenleri ve Tarafları ile ilgili tüm detaylar yazımızda.