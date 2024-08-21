Giriş Tarihi: 21.08.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
14:57
TAM GAZ FİLMİ BU AKŞAM ATV’DE! Tam Gaz (Baby Driver) filminin konusu ne, oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?
Tam Gaz (Baby Driver), yönetmenliğini ve senaristliğini Edgar Wright'ın üstlendiği aksiyon, komedi ve suç filmidir. İlk kez 2017 yılında sinemalarda vizyona giren Tam Gaz (Baby Driver) 21 Ağustos Çarşamba akşamı ATV ekranlarında sinemaseverlerle yeniden buluşacak. Filmi ilk kez izleyecekler ve yeniden izlemek isteyenler filme dair araştırmalar yapmaya başladı. Birbirinden iyi çekilmiş otomobil takip sahneleri ve peş peşe gelen şarkılarla bu akşam izleyicileri seyir keyfi yüksek bir film bekliyor. Peki, Tam Gaz (Baby Driver) filminin konusu ne, oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?