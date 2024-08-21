TAM GAZ FİLMİ BU AKŞAM ATV’DE! Tam Gaz (Baby Driver) filminin konusu ne, oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

TAM GAZ (BABY DRİVER) FİLMİNİN KONUSU NE?

Çocuksu görüntüsüne rağmen müthiş araba kullanma yeteneklerine sahip Baby (Ansel Elgort), çok büyük soygunlar organize eden Doc (Kevin Spacey) için, soyguncuları olay yerinden götüren kaçış şoförü olarak çalışmaktadır. Bu konudaki müthiş yeteneklerini birlikte çalıştığı herkese zamanla kabul ettirmektedir. Az konuşan, herkesle mesafesini koruyan ve sürekli müzik dinleyen Baby, güzel garson Debora (Lily James) ile tanışıp ona aşık olduğında, hayatını suç dünyasından uzak bir şekilde sürdürmenin gerçekten mutlu olabilmesi için gerekli olduğunu fark edecektir.