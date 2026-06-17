Tarım Kredi aktüel 16-22 Haziran indirimleri! Bu hafta Tarım Kredi aktüelde: aşurelik malzemeler,süt ürünleri

Tarım Kredi aktüel ürünlerinde bu hafta öne çıkan kampanya, geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Gıda ürünlerinden bakliyata, aşure hazırlığında kullanılan malzemelerden günlük mutfak ihtiyaçlarına kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Belirlenen tarihler arasında geçerli olacak kampanya, farklı kategorilerde alışveriş yapmak isteyenler için alternatifler içeriyor.