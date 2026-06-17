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Giriş Tarihi: 17.06.2026 00:03

Tarım Kredi aktüel 16-22 Haziran indirimleri! Bu hafta Tarım Kredi aktüelde: aşurelik malzemeler,süt ürünleri

Tarım Kredi Kooperatif Market, 16-22 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürün listesini duyurdu. Kampanya kapsamında temel gıda ürünleri ile yaklaşan aşure dönemi için gerekli malzemeler de raflarda yerini aldı.Tarım Kredi aktüelde hazırlanan indirimli fiyatlar, farklı ihtiyaçlara yönelik alternatifler sunuyor.

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Tarım Kredi aktüel 16-22 Haziran indirimleri! Bu hafta Tarım Kredi aktüelde: aşurelik malzemeler,süt ürünleri

Tarım Kredi aktüel ürünlerinde bu hafta öne çıkan kampanya, geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Gıda ürünlerinden bakliyata, aşure hazırlığında kullanılan malzemelerden günlük mutfak ihtiyaçlarına kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Belirlenen tarihler arasında geçerli olacak kampanya, farklı kategorilerde alışveriş yapmak isteyenler için alternatifler içeriyor.

Tarım Kredi aktüel 16-22 Haziran indirimleri! Bu hafta Tarım Kredi aktüelde: aşurelik malzemeler,süt ürünleri

TARIM KREDİ AKTÜEL 16-22 HAZİRAN İNDİRİMLERİ

Yarım Yağlı Yoğurt (3000 G): 125,00 TL

Piliç Döner (200 G): 79,00 TL

Dana Kokteyl Sosis (200 G): 104,90 TL

Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir (1000 G): 225,00 TL

Limonlu Dondurma (500 ML): 49,90 TL

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Tarım Kredi aktüel 16-22 Haziran indirimleri! Bu hafta Tarım Kredi aktüelde: aşurelik malzemeler,süt ürünleri

TARIM KREDİ AKTÜEL 16-22 HAZİRAN İNDİRİMLERİ

Aşurelik Buğday (1 KG): 32,00 TL

Ceviz İçi (150 G): 99,90 TL

Kuru Fasulye (1 KG): 62,50 TL

Kuru Üzüm (500 G): 99,50 TL

Kavrulmuş Fındık (150 G): 199,90 TL

Tarım Kredi aktüel 16-22 Haziran indirimleri! Bu hafta Tarım Kredi aktüelde: aşurelik malzemeler,süt ürünleri

TARIM KREDİ AKTÜEL 16-22 HAZİRAN İNDİRİMLERİ

Şampuan Çeşitleri (350 ML): 125,00 TL

Kavrulmuş Siyah Ayçekirdeği (250 G): 47,50 TL

Tuvalet Kağıdı (3 Katlı, 40 Rulo): 264,90 TL

Türk Kahvesi (100 G): 114,90 TL

Bebek Bezi Çeşitleri: 299,00 TL

Tarım Kredi aktüel 16-22 Haziran indirimleri! Bu hafta Tarım Kredi aktüelde: aşurelik malzemeler,süt ürünleri

TARIM KREDİ AKTÜEL 16-22 HAZİRAN İNDİRİMLERİ

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#TARIM KREDİ

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