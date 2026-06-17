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Tarım Kredi aktüel 16-22 Haziran indirimleri! Bu hafta Tarım Kredi aktüelde: aşurelik malzemeler,süt ürünleri
Giriş Tarihi: 17.06.2026 00:03
Tarım Kredi aktüel 16-22 Haziran indirimleri! Bu hafta Tarım Kredi aktüelde: aşurelik malzemeler,süt ürünleri
Tarım Kredi Kooperatif Market, 16-22 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürün listesini duyurdu. Kampanya kapsamında temel gıda ürünleri ile yaklaşan aşure dönemi için gerekli malzemeler de raflarda yerini aldı.Tarım Kredi aktüelde hazırlanan indirimli fiyatlar, farklı ihtiyaçlara yönelik alternatifler sunuyor.