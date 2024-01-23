Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Tarım ve Orman Bakanlığı 7 BİN 158 personel alıyor! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 23.01.2024 15:08 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 15:08

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 BİN 158 personel alıyor! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere 7 bin 158 personel alımı gerçekleştirecek. Merkez ve Taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere birçok farklı hizmet biriminde çalışan alınacak. 7 bin 158 tarım ve orman yardımcı alımı için adaylar başvuru şartlarını ve tarihlerini araştırmaya koyuldu. Peki, 7 bin 158 personel başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler? İşte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımına dair merak edilen tüm detaylar

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 BİN 158 personel alıyor! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?

Yeni yılda bünyesine yeni personel alacak Bakanlık ve Başkanlıkların sayısı bir hayli fazla. Bu Bakanlıklardan birisini de Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım ilanı detayları

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 BİN 158 personel alıyor! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE

7 bin 158 personel alımı başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 BİN 158 personel alıyor! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru yöntemi henüz belli olmadı. Ancak daha önceki ilanlar başvuru işlemleri, "Kariyer Kapısı Platformu" üzerinden elektronik ortamda yapılıyor. Adayların herhangi bir kuruma giderek bizzat belge ibraz etmesi veya posta mail yoluyla başvuru yapması kabul edilmiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 BİN 158 personel alıyor! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?

PERSONEL ALIMLARI KPSS PUANI VE TERCİH ETKİLİ OLACAK!

Tarım ve Orman Bakanlığının resmi internet sitesinde 7 bin 158 personel alımı için yapılan açıklamada söz konusu personel alımlarının ÖSYM üzerinden merkezi alım usulü ile KPSS puanı ve adayların tercihleri dikkate alınarak gerçekleştirileceği duyuruldu.

Merkeze bağlı taşra teşkilatında istihdam edilecek 1500 tarım işçisi alımı ise İŞKUR üzerinden kuru usulü ile belirlenecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 BİN 158 personel alıyor! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 7 BİN 158 PERSONEL ALIMI KONTENJANLARI

1443 Destek personeli,

1088 büro personeli,

982 Ziraat Mühendisi,

652 Veteriner Hekim,

SON DAKİKA