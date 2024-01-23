Giriş Tarihi: 23.01.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
15:08
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 BİN 158 personel alıyor! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere 7 bin 158 personel alımı gerçekleştirecek. Merkez ve Taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere birçok farklı hizmet biriminde çalışan alınacak. 7 bin 158 tarım ve orman yardımcı alımı için adaylar başvuru şartlarını ve tarihlerini araştırmaya koyuldu. Peki, 7 bin 158 personel başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler? İşte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımına dair merak edilen tüm detaylar