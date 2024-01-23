Tarım ve Orman Bakanlığı 7 BİN 158 personel alıyor! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?

PERSONEL ALIMLARI KPSS PUANI VE TERCİH ETKİLİ OLACAK!

Tarım ve Orman Bakanlığının resmi internet sitesinde 7 bin 158 personel alımı için yapılan açıklamada söz konusu personel alımlarının ÖSYM üzerinden merkezi alım usulü ile KPSS puanı ve adayların tercihleri dikkate alınarak gerçekleştirileceği duyuruldu.

Merkeze bağlı taşra teşkilatında istihdam edilecek 1500 tarım işçisi alımı ise İŞKUR üzerinden kuru usulü ile belirlenecek.