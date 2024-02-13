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Haberler Fotohaber Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı İŞKUR: 1500 tarım işçisi alımı başvuru şartları neler, kura çekimi ne zaman?
Giriş Tarihi: 13.02.2024 10:16 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 10:18

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı İŞKUR: 1500 tarım işçisi alımı başvuru şartları neler, kura çekimi ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı bin 500t tarım işçisi alıyor. Bakanlık taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1personel alımı yapacağını duyurdu. 1500 tarım işçisi alımı başvuru şartları ve tarihleri gündemdeki yerini aldı. İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden başvurular alınırken işe alınacak işçiler, 27 Şubat'ta noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. Peki, İŞKUR 1500 tarım işçisi alımı başvuruları ne zaman, başladı mı, şartları neler? İşte, detaylar…

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı İŞKUR: 1500 tarım işçisi alımı başvuru şartları neler, kura çekimi ne zaman?

1500 tarım işçisi alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler soruları gündemdeki yerini aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1500 işçi alımı gerçekleştirilecek. Peki, 2024 Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı İŞKUR: 1500 tarım işçisi alımı başvuru şartları neler, kura çekimi ne zaman?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TARIM İŞÇİSİ ALIMI BAŞVURUSU BAŞLADI MI?
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada işçi alımına dair; "Tarım ve Orman Bakanlığı ailemizin gücüne güç katmaya devam ediyor; geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz bin 500 tarım işçisi alımına ilişkin süreci başlatıyoruz. Yeni mesai arkadaşlarımız için şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun." sözlerini kullandı.

İş ilanları başvuruları İŞKUR resmi internet sayfasında 13 Şubat ile 19 Şubat arasında açık olacak.

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Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı İŞKUR: 1500 tarım işçisi alımı başvuru şartları neler, kura çekimi ne zaman?

TARIM İŞÇİSİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İşe alınacak işçiler, 27 Şubat'ta noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. Tarım ve Orman Bakanlığı kura çekim yerinin ve saatini ilerleyen günlerde resmi internet sayfası üzerinden bildirecek. Adaylardan istenilen belgeler ise bakanlığın resmi internet sayfasından duyurulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı İŞKUR: 1500 tarım işçisi alımı başvuru şartları neler, kura çekimi ne zaman?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1500 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 işçi alımı ilanı yayınlandıktan sonra alım yapılacak mesleklerin kadro dağılımı, özel, genel şartlar belli olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı İŞKUR: 1500 tarım işçisi alımı başvuru şartları neler, kura çekimi ne zaman?
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