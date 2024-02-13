Giriş Tarihi: 13.02.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
10:18
Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı İŞKUR: 1500 tarım işçisi alımı başvuru şartları neler, kura çekimi ne zaman?
Tarım ve Orman Bakanlığı bin 500t tarım işçisi alıyor. Bakanlık taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1personel alımı yapacağını duyurdu. 1500 tarım işçisi alımı başvuru şartları ve tarihleri gündemdeki yerini aldı. İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden başvurular alınırken işe alınacak işçiler, 27 Şubat'ta noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. Peki, İŞKUR 1500 tarım işçisi alımı başvuruları ne zaman, başladı mı, şartları neler? İşte, detaylar…