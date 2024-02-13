Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı İŞKUR: 1500 tarım işçisi alımı başvuru şartları neler, kura çekimi ne zaman?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TARIM İŞÇİSİ ALIMI BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada işçi alımına dair; "Tarım ve Orman Bakanlığı ailemizin gücüne güç katmaya devam ediyor; geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz bin 500 tarım işçisi alımına ilişkin süreci başlatıyoruz. Yeni mesai arkadaşlarımız için şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun." sözlerini kullandı.

İş ilanları başvuruları İŞKUR resmi internet sayfasında 13 Şubat ile 19 Şubat arasında açık olacak.