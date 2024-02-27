TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞKUR CANLI kura sonuç ekranı || 2024 Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları belli oldu mu?

KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Bakanlığın ve Personel Genel Müdürlüğünün internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecek.