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Haberler Fotohaber TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞKUR CANLI kura sonuç ekranı || 2024 Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 27.02.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 09:59

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞKUR CANLI kura sonuç ekranı || 2024 Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları belli oldu mu?

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kuraları bugün çekilecek. Bakanlığa bağlı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alımı başvuruları İŞKUR resmi internet sayfası (www.iskur.gov.tr) üzerinden tamamlandı. Başvuru kılavuzunda yayınlanan tarihlere göre kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Ayrıca işçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar da Bakanlığın ve Personel Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Peki || 2024 Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte Tarım ve Orman Bakanlığı İŞKUR kura sonuç ekranı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞKUR CANLI kura sonuç ekranı || 2024 Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları belli oldu mu?

Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 tarım işçisi alımı başvuruları 19 Şubat tarihinde tamamlandı. Genel ve özel koşulları taşıyan adaylar için başvuru sonuçları noter huzurunda çekilecek kura çekimi ile netleşecek. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 1.500 tarım işçisi alımı kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞKUR CANLI kura sonuç ekranı || 2024 Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları belli oldu mu?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1500 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ AÇIKLANDI MI?

Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 tarım işçisi alımı kura çekimi 27 Şubat 2024 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler Bakanlığın ve Personel Genel Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacak.

Yönetmelik hükümlerine göre İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın ekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞKUR CANLI kura sonuç ekranı || 2024 Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları belli oldu mu?

KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Bakanlığın ve Personel Genel Müdürlüğünün internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞKUR CANLI kura sonuç ekranı || 2024 Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları belli oldu mu?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞKUR KURA SONUÇ EKRANI

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün internet adresinden yapılan yazılı açıklamayla canlı kura saati duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kurası resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada; "27 Şubat 2024 tarihinde saat 10.00'da Bakanlığımız Atatürk Konferans Salonunda noter huzurunda 1500 Tarım İşçisi alımı kura çekimi yapılacaktır.

Kura çekimi Bakanlığımız meyda araçlarında (TV, Youtube) ve sosyal medya hesaplarında yayınlanacak olup, kura yayını linki paylaşılacaktır." denildi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞKUR CANLI kura sonuç ekranı || 2024 Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları belli oldu mu?

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