TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞKUR CANLI kura sonuç ekranı || 2024 Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 27.02.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
09:59
Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kuraları bugün çekilecek. Bakanlığa bağlı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alımı başvuruları İŞKUR resmi internet sayfası (www.iskur.gov.tr) üzerinden tamamlandı. Başvuru kılavuzunda yayınlanan tarihlere göre kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Ayrıca işçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar da Bakanlığın ve Personel Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Peki || 2024 Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte Tarım ve Orman Bakanlığı İŞKUR kura sonuç ekranı