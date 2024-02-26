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Haberler Fotohaber Tarım ve Orman Bakanlığı kura çekimi ne zaman? İŞKUR 1500 tarım işçi alımı Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 26.02.2024 22:32 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 22:32

Tarım ve Orman Bakanlığı kura çekimi ne zaman? İŞKUR 1500 tarım işçi alımı Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları sorgulama

Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları sorgulama işlemleri başlıyor. Bakanlık tarafından ilanı duyurulan 1500 tarım işçi alımı kura sonucu ve isim listesi ile gündemde. 13-19 Şubat tarihlerinde İŞKUR üzerinden alınan başvurular sonrası yerleştirme işlemleri gerçekleşti. Başvuruda bulunan adaylar, https://www.tarimorman.gov.tr/PERGEM sayfasını takip ediyor. Peki, 2024 Tarım ve Orman Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? İşte, kuraya dair merak edilenler...

Tarım ve Orman Bakanlığı kura çekimi ne zaman? İŞKUR 1500 tarım işçi alımı Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları sorgulama

Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları sorgulama İŞKUR kura çekilişi ile sorgulanıyor. Kura usulüne göre alınacak 1500 tarım işçisi için yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Adaylar Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta, isim listesi nereden ve nasıl öğrenilir soruları arama motorlarında yerini aldı. İşte, detaylar...

Tarım ve Orman Bakanlığı kura çekimi ne zaman? İŞKUR 1500 tarım işçi alımı Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları sorgulama

1500 TARIM İŞÇİSİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığın taşra teşkilatında kamu kurum ve kuruluşlarında işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alınacağını duyurmuştu.

Başvurular 13-19 Şubat tarihleri arasında tamamlandı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı kura çekimi ne zaman? İŞKUR 1500 tarım işçi alımı Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları sorgulama

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2024?

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre 1500 Tarım İşçisi Kura Çekimi 27 Şubat 2024 tarihinde saat 10.00'da Bakanlığın Atatürk Konferans Salonunda noter huzurunda gerçekleşecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı kura çekimi ne zaman? İŞKUR 1500 tarım işçi alımı Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları sorgulama

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre kura çekimi Bakanlığın meyda araçlarında ( TV, Youtube) ve sosyal medya hesaplarında yayınlanacak olup, kura yayını linki paylaşılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı kura çekimi ne zaman? İŞKUR 1500 tarım işçi alımı Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları sorgulama

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

İŞKUR üzerinden alınan başvurularda 1500 tarım işçisi kura sonuçları için Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü takip ediliyor.

Konuya dair bilgilerin https://www.tarimorman.gov.tr/PERGEM sayfasından açıklanması bekleniyor.

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