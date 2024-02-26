Tarım ve Orman Bakanlığı kura çekimi ne zaman? İŞKUR 1500 tarım işçi alımı Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları sorgulama

Giriş Tarihi: 26.02.2024 22:32
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
22:32
Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları sorgulama işlemleri başlıyor. Bakanlık tarafından ilanı duyurulan 1500 tarım işçi alımı kura sonucu ve isim listesi ile gündemde. 13-19 Şubat tarihlerinde İŞKUR üzerinden alınan başvurular sonrası yerleştirme işlemleri gerçekleşti. Başvuruda bulunan adaylar, https://www.tarimorman.gov.tr/PERGEM sayfasını takip ediyor. Peki, 2024 Tarım ve Orman Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? İşte, kuraya dair merak edilenler...