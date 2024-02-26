Tarım ve Orman Bakanlığı kura çekimi ne zaman? İŞKUR 1500 tarım işçi alımı Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları sorgulama

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre kura çekimi Bakanlığın meyda araçlarında ( TV, Youtube) ve sosyal medya hesaplarında yayınlanacak olup, kura yayını linki paylaşılacak.