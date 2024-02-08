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Haberler Fotohaber Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı Tercih Sonuçları KPSS-2024/4 AÇIKLANDI MI? Tarım ve Orman Bakanlığı tercih sonuçları
Giriş Tarihi: 08.02.2024 12:57 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 12:57

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı Tercih Sonuçları KPSS-2024/4 AÇIKLANDI MI? Tarım ve Orman Bakanlığı tercih sonuçları

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel alımı için yayımlanan takvime göre 7 bin 158 kadro istihdamı olacak. Söz konusu başvuru için 5500 kişinin tercih süreci 7 Şubat tarihi itibarıyla son bulurken, gözler şimdi ise tercih sonuçlarının açıklanacağı o tarihe çevrildi. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı Tercih Sonuçları KPSS-2024/4 AÇIKLANDI MI? Tarım ve Orman Bakanlığı tercih sonuçları

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru süreci tamamlandı. 7 bin 158 kişilik alımın yapılacağı başvurularda Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere alınacak personele ilişkin branş dağılımı ve sayıları da belli oldu. Destek personeli, büro personeli, ziraat mühendisi gibi birçok alanda alımlar yapılacak. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı Tercih Sonuçları KPSS-2024/4 AÇIKLANDI MI? Tarım ve Orman Bakanlığı tercih sonuçları

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH SÜRECİ TAMAMLANDI!

Bakanlık tarafından yapılacak istihdam kapsamında 5500 sözleşmeli personel alımı süreci başladı. ÖSYM tarafından merkez yerleştirme ile hayata geçecek alım için tercihler 31 Ocak - 7 Şubat tarihleri arasında yapıldı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı Tercih Sonuçları KPSS-2024/4 AÇIKLANDI MI? Tarım ve Orman Bakanlığı tercih sonuçları

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 5500 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Tercih sonuçları için tarih açıklaması yapılmadı ancak 10 gün içerisinde adaylarla paylaşılması bekleniyor. Sonuçların açıklanması ardından ÖSYM sayfasından takip etmek mümkün olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı Tercih Sonuçları KPSS-2024/4 AÇIKLANDI MI? Tarım ve Orman Bakanlığı tercih sonuçları

HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPILACAK?

Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere alınacak personele ilişkin branşlar ve sayıları şu şekilde sıralandı:

  • 1443 Destek Personeli
  • 1088 Büro Personeli
  • 982 Ziraat Mühendisi
  • 652 Veteriner Hekim
  • 487 Şoför
  • 193 Gıda Mühendisi
  • 162 Orman Muhafaza Memuru
  • 155 Koruma ve Güvenlik Görevlisi
  • 107 Su Ürünleri Mühendisi
  • 81 Orman Mühendisi

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı Tercih Sonuçları KPSS-2024/4 AÇIKLANDI MI? Tarım ve Orman Bakanlığı tercih sonuçları
  • 56 Laborant
  • 33 Biolog
  • 18 Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi
  • 15 Harita Mühendisi
  • 14 Kimya Mühendisi
  • 6 Bilgisayar Mühendisi
  • 6 İnşaat Mühendisi
  • 2 Gemi Adamı
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