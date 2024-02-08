Giriş Tarihi: 08.02.2024 12:57
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
12:57
Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı Tercih Sonuçları KPSS-2024/4 AÇIKLANDI MI? Tarım ve Orman Bakanlığı tercih sonuçları
Tarım ve Orman Bakanlığı Personel alımı için yayımlanan takvime göre 7 bin 158 kadro istihdamı olacak. Söz konusu başvuru için 5500 kişinin tercih süreci 7 Şubat tarihi itibarıyla son bulurken, gözler şimdi ise tercih sonuçlarının açıklanacağı o tarihe çevrildi. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?