Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı Tercih Sonuçları KPSS-2024/4 AÇIKLANDI MI? Tarım ve Orman Bakanlığı tercih sonuçları

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru süreci tamamlandı. 7 bin 158 kişilik alımın yapılacağı başvurularda Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere alınacak personele ilişkin branş dağılımı ve sayıları da belli oldu. Destek personeli, büro personeli, ziraat mühendisi gibi birçok alanda alımlar yapılacak. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?