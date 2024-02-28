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Haberler Fotohaber Taş Kağıt Makas 1. bölüm izle | Kanal D yeni dizisi Taş Kağıt Makas izle full HD
Giriş Tarihi: 28.02.2024 19:48 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 19:54

Taş Kağıt Makas 1. bölüm izle | Kanal D yeni dizisi Taş Kağıt Makas izle full HD

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Taş Kağıt Makas 1. ilk bölüm için ekran başında yerler alındı. Ozan Güven, Ekin Koç, Serra Arıtürk, Hande Ataizi, Burak Yörük gibi isimlerin yer aldığı yapım bir baba-oğul ve adalet hikayesi anlatacak. Yeni yapım her hafta Çarşamba günleri ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İşte, 28 Şubat Taş Kağıt Makas izle full HD, tek parça, kesintisiz…

Taş Kağıt Makas 1. bölüm izle | Kanal D yeni dizisi Taş Kağıt Makas izle full HD

Taş Kağıt Makas 1. bölüm izle araştırmaları trendler listesinde yerini aldı. Umut ve Rıza'nın hikayesine odaklanacak yapımda hipertimezi hastalığına da değinilecek. Avukat Harun Yakar ise hikayenin kilit noktası olacak. İşte, Kanal D dizi ekranı ile Taş Kağıt Makas izle linki…

Taş Kağıt Makas 1. bölüm izle | Kanal D yeni dizisi Taş Kağıt Makas izle full HD

TAŞ KAĞIT MAKAS 1. BÖLÜM İZLE

28 Şubat tarihli dizinin ilk bölümünü izlemek için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

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Taş Kağıt Makas 1. bölüm izle | Kanal D yeni dizisi Taş Kağıt Makas izle full HD

TAŞ KAĞIT MAKAS İLK BÖLÜM ÖZETİ

Umut ve Rıza, kendi küçük dünyalarında yaşayıp giden baba oğuldur. Bir plazada temizlik işçisi olarak çalışan Rıza, kendini oğlu Umut'a adar. Sıradan bir hayatı olan Umut'un, sıradan olmayan bir hastalığı vardır: Hipertimezi…

Taş Kağıt Makas 1. bölüm izle | Kanal D yeni dizisi Taş Kağıt Makas izle full HD

Çocukluğundan beri Hipertimezi'yle yaşamayı öğrenen Umut, hayatı boyunca gördüğü, duyduğu hiçbir şeyi unutmaz. Bu özelliği bazen mucizeye, bazen felakete dönüşebilir. Umut, bir sabah hayatını alt üst eden güne uyanır. Babası Rıza bir cinayetin faili olarak gözaltına alınır. Üstelik Rıza, o geceye dair hiçbir şey hatırlayamaz. Umut ve Rıza, bir anda kendilerini bir cehennemin içinde bulurlar.

Taş Kağıt Makas 1. bölüm izle | Kanal D yeni dizisi Taş Kağıt Makas izle full HD

Londra'dan yeni gelen, İstanbul gecelerinin hızlı ismi Fecir Emirkıran; adına yakışır şekilde ülkeye dönüş yapar. Kavga ettiği Kadri Palaz, Fecir'in de baskısıyla gözaltına alınır. Ama Kadri'nin avukatı, tüm dengeleri değiştirir. Hukuk dünyasının renkli figürü Avukat Harun Yakar, kendine has yöntemleri ve tarzıyla Fecir'in başına dert olur. Fakat Harun da sert kayaya çarpmıştır. Hayatında önemli bir yeri olan abisi Kadri Palaz'ı içeriden kurtarabilecek midir?

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