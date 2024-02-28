Giriş Tarihi: 28.02.2024 19:48
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
19:54
Taş Kağıt Makas 1. bölüm izle | Kanal D yeni dizisi Taş Kağıt Makas izle full HD
Kanal D ekranlarının yeni dizisi Taş Kağıt Makas 1. ilk bölüm için ekran başında yerler alındı. Ozan Güven, Ekin Koç, Serra Arıtürk, Hande Ataizi, Burak Yörük gibi isimlerin yer aldığı yapım bir baba-oğul ve adalet hikayesi anlatacak. Yeni yapım her hafta Çarşamba günleri ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İşte, 28 Şubat Taş Kağıt Makas izle full HD, tek parça, kesintisiz…