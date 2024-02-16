Taş Kağıt Makas dizisi ne zaman başlıyor? 1. Bölüm yayın tarihi! Kanal D Taş Kağıt Makas oyuncuları ve konusu

Giriş Tarihi: 16.02.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
15:01
Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas'ın yayın tarihi ve günü belli oldu. Ozan Güven, Hande Ataizi, Ekin Koç gibi isimlerin yer aldığı yapımda geri sayım başladı. Bir baba-oğul ve adalet hikayesine odaklanan dizide ilk tanıtımlar yayımlandı. Taş Kağıt Makas oyuncuları ve konusu şimdiden takip ediliyor. Kadroda usta oyuncular ile genç isimler bir araya geliyor. Peki; Taş Kağıt Makas dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, diziye dair merak edilenler...