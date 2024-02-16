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Haberler Fotohaber Taş Kağıt Makas dizisi ne zaman başlıyor? 1. Bölüm yayın tarihi! Kanal D Taş Kağıt Makas oyuncuları ve konusu
Giriş Tarihi: 16.02.2024 14:55 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 15:01

Taş Kağıt Makas dizisi ne zaman başlıyor? 1. Bölüm yayın tarihi! Kanal D Taş Kağıt Makas oyuncuları ve konusu

Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas'ın yayın tarihi ve günü belli oldu. Ozan Güven, Hande Ataizi, Ekin Koç gibi isimlerin yer aldığı yapımda geri sayım başladı. Bir baba-oğul ve adalet hikayesine odaklanan dizide ilk tanıtımlar yayımlandı. Taş Kağıt Makas oyuncuları ve konusu şimdiden takip ediliyor. Kadroda usta oyuncular ile genç isimler bir araya geliyor. Peki; Taş Kağıt Makas dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, diziye dair merak edilenler...

Taş Kağıt Makas dizisi ne zaman başlıyor? 1. Bölüm yayın tarihi! Kanal D Taş Kağıt Makas oyuncuları ve konusu

Taş Kağıt Makas dizisi ne zaman başlıyor belli oldu. 1. bölüm yayın tarihiyle birlikte her hafta Çarşamba günleri ekranlara gelmeye hazırlanan dizinin ayrıntıları takipçilerin gündeminde. Birçok popüler ismin yer aldığı kadro sosyal medyada konuşuluyor. İşte, Taş Kağıt Makas oyuncuları ve dizi konusu...

Taş Kağıt Makas dizisi ne zaman başlıyor? 1. Bölüm yayın tarihi! Kanal D Taş Kağıt Makas oyuncuları ve konusu

TAŞ KAĞIT MAKAS BAŞLIYOR!

Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas dizisi, 28 Şubat Çarşamba günü ekranlara gelecek. Ekin Koç ve Ozan Güven'i bir araya getiren yapımda bir baba oğul ve adalet mücadelesine odaklanılacak.

İşte, oyuncu kadrosu ve konusu:

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Taş Kağıt Makas dizisi ne zaman başlıyor? 1. Bölüm yayın tarihi! Kanal D Taş Kağıt Makas oyuncuları ve konusu

TAŞ KAĞIT MAKAS KONUSU

Sıra dışı bir hafıza yeteneğine sahip olan Umut (Ekin Koç), yaşadığı her anı en küçük ayrıntısına kadar hatırlar. Babasının masum olduğunu ispatlamak için verdiği savaşta, yine bu süper hafızasını kullanır.

Taş Kağıt Makas dizisi ne zaman başlıyor? 1. Bölüm yayın tarihi! Kanal D Taş Kağıt Makas oyuncuları ve konusu

Belediye otobüsünde olaylı bir şekilde tanıştığı Alev de (Serra Arıtürk) Umut'un babası için sürdürdüğü adalet arayışının en büyük destekçisi olur.

Taş Kağıt Makas dizisi ne zaman başlıyor? 1. Bölüm yayın tarihi! Kanal D Taş Kağıt Makas oyuncuları ve konusu

Parlak zekası ve sisteme aykırı avukatlık tarzıyla Harun (Ozan Güven), hukuk camiasının güçlü isimlerinden Cumhuriyet Savcısı Süreyya (Hande Ataizi), iş dünyası ile suç dünyası arasındaki kilit isim Kadri (Hüseyin Avni Danyal) ve

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