Giriş Tarihi: 29.07.2023 12:51 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 12:51

TAŞERONA KADRO 2023 SON DURUM: Çalışma tamamlanıyor!! 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, ertelendi mi, kimleri kapsıyor?

Taşerona kadro 2023 son dakika haberleri: Bakanlar Kurulu yoğun tempoda çalışmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili çalışmalara devam ediyor. 90 bin taşerona kadro son durum yeni gelişmeler ile takip ediliyor. TÜRK-İŞ ve Başkan Erdoğan'ın görüşmeleri sonrası çalışmalar neredeyse tamamlandı. Peki, taşerona kadro ne zaman çıkacak, ertelendi mi, iptal mi oldu, kimleri kapsıyor? İşte, çalışmanın kapsamı ve şartlarına dair merak edilenler…