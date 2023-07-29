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Haberler Fotohaber TAŞERONA KADRO 2023 SON DURUM: Çalışma tamamlanıyor!! 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, ertelendi mi, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 29.07.2023 12:51 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 12:51

TAŞERONA KADRO 2023 SON DURUM: Çalışma tamamlanıyor!! 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, ertelendi mi, kimleri kapsıyor?

Taşerona kadro 2023 son dakika haberleri: Bakanlar Kurulu yoğun tempoda çalışmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili çalışmalara devam ediyor. 90 bin taşerona kadro son durum yeni gelişmeler ile takip ediliyor. TÜRK-İŞ ve Başkan Erdoğan'ın görüşmeleri sonrası çalışmalar neredeyse tamamlandı. Peki, taşerona kadro ne zaman çıkacak, ertelendi mi, iptal mi oldu, kimleri kapsıyor? İşte, çalışmanın kapsamı ve şartlarına dair merak edilenler…

TAŞERONA KADRO 2023 SON DURUM: Çalışma tamamlanıyor!! 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, ertelendi mi, kimleri kapsıyor?

Taşerona kadro binlerce işçinün gündemindeki yerini aldı. Bu yıl tamamlanması beklenen çalışmalar arasında yer alan taşeron işçi çalışmaları öncesinde geçici işçiler ve sözleşmeli personel çalışmalar tammalandı. 90 bin taşerona kadro 2023 son dakika haberleri takip edilmeye devam ediyor. Çalışmanın tamamlanması ardından Başkan Erdoğan tarafından detaylarının aktarılması bekleniyor. Taşerona kadro ne zaman çıkacak, ertelendi mi, iptal mi oldu, kimleri kapsıyor? İşte, yanıtlar…

TAŞERONA KADRO 2023 SON DURUM: Çalışma tamamlanıyor!! 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, ertelendi mi, kimleri kapsıyor?

TAŞERONA KADRO ÇALIŞMASI MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada çalışmanın neredeyse tamamlandığını aktarmıştı:

"Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu."

Taşeron işçiler Meclis'te beklenen ilk konular arasında yer alıyor.

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TAŞERONA KADRO 2023 SON DURUM: Çalışma tamamlanıyor!! 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, ertelendi mi, kimleri kapsıyor?

GEÇİCİ İŞÇİ KADRO ALDI!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek.

TAŞERONA KADRO 2023 SON DURUM: Çalışma tamamlanıyor!! 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, ertelendi mi, kimleri kapsıyor?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE TÜRK-İŞ GÖRÜŞMESİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Atalay görüşmeye ilişkin, "Ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var. Ana başlık oydu. Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz." dedi.

TAŞERONA KADRO 2023 SON DURUM: Çalışma tamamlanıyor!! 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, ertelendi mi, kimleri kapsıyor?

GÜNDEM TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA GEÇMESİ!

Başkan Erdün Atalay, "seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi" diye konuştu.

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