Taşerona kadro son dakika 2023 yeni gelişmeler: Gözler Bakan Vedat Işıkhan’da! 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları neler?

Taşerona kadro ne oldu, var mı soruları gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen süreçte TÜRK-İŞ açıklamaları da takip ediliyor. İşçi ve işveren yeni Meclis'e gelecek çalışmayı bekliyor. 2023 Taşerona kadro son dakika haberleri ile takip edilen çalışmada geri sayım başladı. Peki, 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları neler? İşte, detaylar…