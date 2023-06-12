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Haberler Fotohaber Taşerona kadro son dakika 2023 yeni gelişmeler: Gözler Bakan Vedat Işıkhan'da! 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları neler?
Giriş Tarihi: 12.06.2023 16:35 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 16:36

Taşerona kadro son dakika 2023 yeni gelişmeler: Gözler Bakan Vedat Işıkhan'da! 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları neler?

Taşeron işçi açıklamaları takip ediliyor. Yeni Bakanlar Kurulu ile birlikte gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'da. Taşerona kadro son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Konuya dair son açıklamalara bakıldığında çalışmanın neredeyse tamamlandığı aktarılmıştı. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak yeni Kabine ile birlikte 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları neler soruları yanıt arıyor. Yeni gelişmeler binlerce işçi tarafından takip ediliyor. İşte, taşerona kadro son durum 2023…

Taşerona kadro son dakika 2023 yeni gelişmeler: Gözler Bakan Vedat Işıkhan’da! 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları neler?

Taşerona kadro ne oldu, var mı soruları gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen süreçte TÜRK-İŞ açıklamaları da takip ediliyor. İşçi ve işveren yeni Meclis'e gelecek çalışmayı bekliyor. 2023 Taşerona kadro son dakika haberleri ile takip edilen çalışmada geri sayım başladı. Peki, 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları neler? İşte, detaylar…

Taşerona kadro son dakika 2023 yeni gelişmeler: Gözler Bakan Vedat Işıkhan’da! 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları neler?

YENİ KABİNE İKİNCİ KEZ TOPLANIYOR!

Yeni Bakanlar Kurulu ile bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı takviminde 14 Haziran 2023 Çarşamba günü işaretlendi.

Taşerona kadro, deprem bölgesi konutlarının yanı sıra seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlili kredisi gibi konuların masada olacağı düşünülüyor.

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Taşerona kadro son dakika 2023 yeni gelişmeler: Gözler Bakan Vedat Işıkhan’da! 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları neler?

TAŞERON İŞÇİ ÇALIŞMASI MECLİS'TE BEKLENİYOR!

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada çalışmanın neredeyse tamamlandığını aktarmıştı:

"Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu."

Taşeron işçiler seçim sonrası Meclis'te beklenen ilk konular arasında yer alıyor.

Taşerona kadro son dakika 2023 yeni gelişmeler: Gözler Bakan Vedat Işıkhan’da! 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları neler?

GEÇİCİ İŞÇİ KADRO ALDI!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek.

Taşerona kadro son dakika 2023 yeni gelişmeler: Gözler Bakan Vedat Işıkhan’da! 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları neler?

BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRK-İŞ GÖRÜŞMESİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Atalay görüşmeye ilişkin, "Ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var. Ana başlık oydu. Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz." dedi.

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