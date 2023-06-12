Taşerona kadro son dakika 2023 yeni gelişmeler: Gözler Bakan Vedat Işıkhan’da! 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları neler?

Taşeron işçi açıklamaları takip ediliyor. Yeni Bakanlar Kurulu ile birlikte gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'da. Taşerona kadro son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Konuya dair son açıklamalara bakıldığında çalışmanın neredeyse tamamlandığı aktarılmıştı. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak yeni Kabine ile birlikte 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları neler soruları yanıt arıyor. Yeni gelişmeler binlerce işçi tarafından takip ediliyor. İşte, taşerona kadro son durum 2023…