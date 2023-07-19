Giriş Tarihi: 19.07.2023 21:37 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 21:38

TBMM olağanüstü toplantı ne zaman, Meclis ne zaman toplanacak? TBMM olağanüstü toplantı hangi gün, neden toplanıyor?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı. Bu son dakika gelişmesiyle beraber "Meclis ne zaman toplanacak? TBMM olağanüstü toplantı hangi gün, neden toplanıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. 28. dönem milletvekili seçimlerinin ardından yoğun mesai ile çalışmalarına başlayan Meclis 16 Temmuz'da 1 Ekim tarihine kadar tatile girmişti. Peki, Meclis ne zaman toplanacak? TBMM olağanüstü toplantı hangi gün, neden toplanıyor? İşte detaylar.