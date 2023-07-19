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Haberler Fotohaber TBMM olağanüstü toplantı ne zaman, Meclis ne zaman toplanacak? TBMM olağanüstü toplantı hangi gün, neden toplanıyor?
Giriş Tarihi: 19.07.2023 21:37 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 21:38

TBMM olağanüstü toplantı ne zaman, Meclis ne zaman toplanacak? TBMM olağanüstü toplantı hangi gün, neden toplanıyor?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı. Bu son dakika gelişmesiyle beraber "Meclis ne zaman toplanacak? TBMM olağanüstü toplantı hangi gün, neden toplanıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. 28. dönem milletvekili seçimlerinin ardından yoğun mesai ile çalışmalarına başlayan Meclis 16 Temmuz'da 1 Ekim tarihine kadar tatile girmişti. Peki, Meclis ne zaman toplanacak? TBMM olağanüstü toplantı hangi gün, neden toplanıyor? İşte detaylar.

TBMM olağanüstü toplantı ne zaman, Meclis ne zaman toplanacak? TBMM olağanüstü toplantı hangi gün, neden toplanıyor?

Son dakika haberine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu'nu, toplantıya çağırdı. Gelen bu açıklama ardından "Meclis ne zaman toplanacak? TBMM olağanüstü toplantı hangi gün, neden toplanıyor?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte meclisin toplanacağı tarih ve detaylar.

TBMM olağanüstü toplantı ne zaman, Meclis ne zaman toplanacak? TBMM olağanüstü toplantı hangi gün, neden toplanıyor?

TBMM OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI NE ZAMAN?

BMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'i 25 Temmuz Salı günü olağanüstü toplantıya çağırdı.

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TBMM olağanüstü toplantı ne zaman, Meclis ne zaman toplanacak? TBMM olağanüstü toplantı hangi gün, neden toplanıyor?

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 25 Temmuz Salı günü Meclisi olağanüstü toplantıya çağıran başvuruyu Meclis Başkanlığı'na sundu.

TBMM olağanüstü toplantı ne zaman, Meclis ne zaman toplanacak? TBMM olağanüstü toplantı hangi gün, neden toplanıyor?

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu'nu, 25 Temmuz 2023 Salı günü saat 15:00'te toplantıya çağırdı.

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