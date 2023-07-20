TDK DEĞİŞEN KELİMELER: Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü 12. baskısını yayımlandı! TDK Türkçe Sözlüğü’nde hangi kelimelerin yazılışı değişti?

Giriş Tarihi: 20.07.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 11:45

TDK değişen kelimeler gündemdeki yerini almış durumda. Türk Dil Kurumu 12. Basım Türkçe Sözlüğü yayımlanmış durumda. Yayımlanan Türkçe Sözlüğü'nde bazı kelimelerin yazımı değiştirilmiş durumda. Özellikle yazım kuralları yıllar içerisinde değişirken bazı kelimeler bu noktada aynı şekilde yazılmaya devam etmişti. Bu noktada hangi kelimelerin yazılışı değişti sorusuna yanıt aramakta. Yeşil zeytin, horon tepmek gibi kelimeler, sosyal medyanın gündemi haline geldi. İşte yeni TDK değişen kelimeler listesi