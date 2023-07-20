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Haberler Fotohaber TDK DEĞİŞEN KELİMELER: Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü 12. baskısını yayımlandı! TDK Türkçe Sözlüğü'nde hangi kelimelerin yazılışı değişti?
Giriş Tarihi: 20.07.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 11:45

TDK DEĞİŞEN KELİMELER: Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü 12. baskısını yayımlandı! TDK Türkçe Sözlüğü'nde hangi kelimelerin yazılışı değişti?

TDK değişen kelimeler gündemdeki yerini almış durumda. Türk Dil Kurumu 12. Basım Türkçe Sözlüğü yayımlanmış durumda. Yayımlanan Türkçe Sözlüğü'nde bazı kelimelerin yazımı değiştirilmiş durumda. Özellikle yazım kuralları yıllar içerisinde değişirken bazı kelimeler bu noktada aynı şekilde yazılmaya devam etmişti. Bu noktada hangi kelimelerin yazılışı değişti sorusuna yanıt aramakta. Yeşil zeytin, horon tepmek gibi kelimeler, sosyal medyanın gündemi haline geldi. İşte yeni TDK değişen kelimeler listesi

TDK DEĞİŞEN KELİMELER: Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü 12. baskısını yayımlandı! TDK Türkçe Sözlüğü’nde hangi kelimelerin yazılışı değişti?

TDK değişen kelimeler hangileri, neler değişti soruları yanıt arıyor. Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü 12. Baskıyı 14 Temmuzda yayınladı ve bazı kelimelerin doğru yazılışının değiştiğini duyurdu. İşte TDK değişen kelimeler listesi

TDK DEĞİŞEN KELİMELER: Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü 12. baskısını yayımlandı! TDK Türkçe Sözlüğü’nde hangi kelimelerin yazılışı değişti?

TDK DEĞİŞEN KELİMELERDEN BAZILARI

Yazımı değişen sözcüklerden bazıları şöyle:

Doğubeyazıt (Eski) / Doğubayazıt (güncel)

Horon vurmak (eski) / Horon tepmek (güncel)

Çiğ börek (eski) / çi börek (güncel)

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TDK DEĞİŞEN KELİMELER: Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü 12. baskısını yayımlandı! TDK Türkçe Sözlüğü’nde hangi kelimelerin yazılışı değişti?

Yeşilzeytin (eski) / yeşil zeytin (güncel)

Unvan (eski) / Ünvan (güncel)

Marmara Ereğlisi (eski) / Marmaraereğlisi (güncel)

TDK DEĞİŞEN KELİMELER: Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü 12. baskısını yayımlandı! TDK Türkçe Sözlüğü’nde hangi kelimelerin yazılışı değişti?

Yakan top (eski) / yakantop (güncel)

Kümeden düşmek (eski) / küme düşmek (yeni)

Kayyum (eski) / kayyım (güncel)

TDK DEĞİŞEN KELİMELER: Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü 12. baskısını yayımlandı! TDK Türkçe Sözlüğü’nde hangi kelimelerin yazılışı değişti?

Yeşilsoğan (eski) / Yeşil soğan (güncel)

Hasıraltı (eski) / hasır altı (güncel)

Akça armudu (eski) / akçaarmut (güncel)

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