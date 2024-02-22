Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Teheccüd Namazı Nasıl Kılınır? Teheccüd Namazı Kaç Rekat ve Ne Zaman Kılınır?
Giriş Tarihi: 22.02.2024 11:04 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 11:15

Teheccüd Namazı Nasıl Kılınır? Teheccüd Namazı Kaç Rekat ve Ne Zaman Kılınır?

Teheccüd namazı, İslam'ın önemli nafile ibadetlerinden biridir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in sık sık kıldığı ve Müslümanlara tavsiye ettiği bir ibadettir. Bu ibadeti gerçekleştirmek isteyen müminler teheccüd namazı nasıl kılınır, hangi dualar okunur sorusunun cevabını öğrenmek isterler. Teheccüd namazı kaç rekat ve ne zaman kılınır, faziletleri neler? İşte Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in tavsiye ettiği bu ibadetle ilgili detaylar...

Teheccüd Namazı Nasıl Kılınır? Teheccüd Namazı Kaç Rekat ve Ne Zaman Kılınır?

İslam'ın nafile ibadetlerinden biri olan teheccüd namazı nasıl kılınır, hangi dualar okunur? Bu sorular Müslümanlar tarafından önemli nokta görülen yerlerden bir tanesidir. Hz. Muhammed'in (s.a.v) sıklıkla kıldığı bu özel namaz, Müslümanlar için bir fırsat ve davettir. Teheccüd namazı kaç rekat ve ne zaman kılınır, faziletleri neler sorularının cevabı da bu ibadeti gerçekleştirmek isteyenler için önem arz eder. Teheccüd namazı, kişinin Rabbinin rahmetine sığındığı zaman dilimidir.

Teheccüd Namazı Nasıl Kılınır? Teheccüd Namazı Kaç Rekat ve Ne Zaman Kılınır?

Teheccüd Namazı Nasıl Kılınır?

Teheccüd namazı, geceleyin kılınan nafile bir namazdır. İslam dininde gece namazı olarak bilinir. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.v.) sık sık kıldığı ve Müslümanlara tavsiye ettiği bir ibadettir. Teheccüd, Arapça kökenli bir kelime olup, gece uykusundan sonra kalkıp ibadet etmek anlamına gelir. Teheccüd namazı, farz namazlar gibi bir zorunluluğa dayanmaz. Ancak, kişinin manevi yükselişine, günahlarının affına ve dualarının kabulüne vesile olacağına inanılan bir ibadettir. Teheccüd namazı, kişinin Allah'a olan yakınlığını artırır, manevi duygularını güçlendirir ve kalp huzuru sağlar.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Teheccüd Namazı Nasıl Kılınır? Teheccüd Namazı Kaç Rekat ve Ne Zaman Kılınır?

Teheccüd namazını kılmak isteyen bir kişi, gece uykusundan sonra kalkarak abdest alır ve niyet eder. Ardından gece namazının kılınacağı mekâna geçer ve teheccüd namazını kılar. Namaz, iki rekattan oluşur ve her rekatta belirli sureler okunur. Teheccüd namazı kılan kişi, ikinci rekatta özellikle bolca dua eder ve Allah'a niyazda bulunur. Teheccüd namazının fazileti ve kabul edilme ihtimali, bu dua anlarında yoğunlaşır. Bu şekilde, teheccüd namazı, kişinin manevi hayatına derinlik kazandıran ve Allah'a olan bağlılığını pekiştiren önemli bir ibadettir.

Teheccüd Namazı Nasıl Kılınır? Teheccüd Namazı Kaç Rekat ve Ne Zaman Kılınır?

Teheccüd Namazında Hangi Dualar Okunur?

Teheccüd namazı da diğer namazlar gibidir. Teheccüd namazında Sübhaneke, Fatiha, Ettehiyyatü, Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena sureleri okunabilir.

Teheccüd Namazında Niyet Nasıl Edilir?

İbadete niyet etmek önemlidir. Kalbinizden geçirerek, " Niyet ettim Allah rızası için teheccüd namazı kılmaya" diyerek niyetinizi belirtin.

Teheccüd Namazı Nasıl Kılınır? Teheccüd Namazı Kaç Rekat ve Ne Zaman Kılınır?

TEHECCÜD NAMAZI NASIL KILINIR?

Teheccüd Namazı 1. Rekât Kılınışı

Niyet: Niyet ettim Allah rızası için teheccüd namazı kılmaya

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır.

Sübhaneke'yi okunur.

Euzü-besmele çekilir.

Fatiha Suresi okunur.

Kur'an-ı Kerim'den en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okunur.

Rükuya gidilir.

Secdeye gidilir. Doğrulduktan sonra tekrar secdeye gidilir.

Teheccüd Namazı 2. Rekât Kılınışı

  • Ayağa kalkılır ve kıyama durulur
  • Besmele çekilir.
  • Fatiha Suresi okunur.
  • Kur'an-ı Kerim'den en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okunur.
  • Rükuya gidilir.
  • Secdeye gidilir. Doğrulduktan sonra tekrar secdeye gidilir.
  • Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duları okunur.
  • "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.

    4 REKAT OLARAK KILINIŞI

Dört rekât olarak kılındığında, ikinci rekât sonunda teşehhüd için oturulduğunda "tahiyyat"tan sonra "Allahümme salli" ve "Allahümme barik" okunur. Üçüncü rekât için ayağa kalkıldığında önce "Sübhâneke" okunur, sonra "Eûzü besmele" çekilir ve Fâtiha suresi okunur.

SON DAKİKA