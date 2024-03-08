Tekirdağ iftar vakti 2024: 11 Mart Tekirdağ İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

Giriş Tarihi: 08.03.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
15:01
Birlik, beraberlik ve dayanışmanın hüküm sürdüğü ibadetlerin yerine getirilip insanların maneviyatla dolduğu oruçların tutularak nefislere hükmedildiği Müslümanlar için tüm aylardan mübarek Ramazan ayı geldi. Oruç ibadetlerini gerçekleştirenler hem maneviyatını kuvvetlendirecek hem de sağlıklarını zinde tutacaklar. Oruca başlangıç için sahur saatleri ve orucu bitirmek üzere iftar saatleri araştırılıyor. Peki Tekirdağ İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?