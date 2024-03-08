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Haberler Fotohaber Tekirdağ iftar vakti 2024: 11 Mart Tekirdağ İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 08.03.2024 14:53 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 15:01

Tekirdağ iftar vakti 2024: 11 Mart Tekirdağ İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

Birlik, beraberlik ve dayanışmanın hüküm sürdüğü ibadetlerin yerine getirilip insanların maneviyatla dolduğu oruçların tutularak nefislere hükmedildiği Müslümanlar için tüm aylardan mübarek Ramazan ayı geldi. Oruç ibadetlerini gerçekleştirenler hem maneviyatını kuvvetlendirecek hem de sağlıklarını zinde tutacaklar. Oruca başlangıç için sahur saatleri ve orucu bitirmek üzere iftar saatleri araştırılıyor. Peki Tekirdağ İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

Tekirdağ iftar vakti 2024: 11 Mart Tekirdağ İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

Tekirdağ'da ramazanın huzuru dört bir yanda yaşanırken vatandaşlar ibadetlerini yerine getirmek için Diyarbakır imsak vakitlerini takip etmeye başladılar. İşte 2024 Tekirdağ iftar saati ve sahur saati

Tekirdağ iftar vakti 2024: 11 Mart Tekirdağ İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

TEKİRDAĞ'DA SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Ramazan ayının 1. günü (11 Mart Pazartesi)

Tekirdağ İftar Vakti: 19:19

Tekirdağ Sahur (İmsak) Vakti: 05:57

Tekirdağ Teravih Namazı Vakti: 20:38
Ramazan ayının 2. günü (12 Mart Salı)

Tekirdağ İftar Vakti: 19:20

Tekirdağ Sahur (İmsak) Vakti: 05:55

Tekirdağ Teravih Namazı Vakti: 20:39

Ramazan ayının 3. günü (13 Mart Çarşamba)

Tekirdağ İftar Vakti: 19:21

Tekirdağ Sahur (İmsak) Vakti: 05:53

Tekirdağ Teravih Namazı Vakti: 20:40
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Tekirdağ iftar vakti 2024: 11 Mart Tekirdağ İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü: 9 Nisan Salı

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 10 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı'nın 2. Günü: 11 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı'nın 3. Günü: 12 Nisan Cuma


KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının 27. Gecesi 5 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Kadir Gecesi, bu tarihte idrak edilecek.

Tekirdağ iftar vakti 2024: 11 Mart Tekirdağ İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

TEKİRDAĞ HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER

SüleymanpaşaORTA

C.ÇerkezköyGAZİ OSMAN PAŞA MH.C.

Tekirdağ iftar vakti 2024: 11 Mart Tekirdağ İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

RAMAZAN AYINDA EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI

Oruca Nasıl Niyet Edilir:

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).

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