Giriş Tarihi: 30.04.2023 13:57 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 13:57

1 Mayıs’ta Teknofest açık mı, kaça kadar açık? Teknofest açılış-kapanış saatleri 2023!

Milli teknolojilere teşvik olan Teknofest, diğer yıllarda olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi görüyor. İstanbul Atatürk Havalimanı Etkinlik Alanında gerçekleştirilen etkinlik 10 saat boyunca ziyarete açık olacak. Teknoloji festivalini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, etkinlik saatini merak ediyor. 27 Nisan Perşembe günü ziyaretçilere kapılarını açan etkinliğe pazartesi günü gitmek isteyenler 1 "1 Mayıs'ta Teknofest açık mı, kaça kadar açık?" sorularına yanıt arıyor. Etkinliğin biletleri ücretsiz olup, https://www.teknofest.org/tr/ adresinden ziyaretçi kaydı oluşturularak teknoloji festivaline giriş yapılabilecek. Peki, 1 Mayıs'ta Teknofest açık mı, kaça kadar açık? İşte, 2023 Teknofest açılış -kapanış saatleri…