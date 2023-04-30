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Haberler Fotohaber 1 Mayıs’ta Teknofest açık mı, kaça kadar açık? Teknofest açılış-kapanış saatleri 2023!
Giriş Tarihi: 30.04.2023 13:57 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 13:57

1 Mayıs’ta Teknofest açık mı, kaça kadar açık? Teknofest açılış-kapanış saatleri 2023!

Milli teknolojilere teşvik olan Teknofest, diğer yıllarda olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi görüyor. İstanbul Atatürk Havalimanı Etkinlik Alanında gerçekleştirilen etkinlik 10 saat boyunca ziyarete açık olacak. Teknoloji festivalini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, etkinlik saatini merak ediyor. 27 Nisan Perşembe günü ziyaretçilere kapılarını açan etkinliğe pazartesi günü gitmek isteyenler 1 "1 Mayıs'ta Teknofest açık mı, kaça kadar açık?" sorularına yanıt arıyor. Etkinliğin biletleri ücretsiz olup, https://www.teknofest.org/tr/ adresinden ziyaretçi kaydı oluşturularak teknoloji festivaline giriş yapılabilecek. Peki, 1 Mayıs'ta Teknofest açık mı, kaça kadar açık? İşte, 2023 Teknofest açılış -kapanış saatleri…

1 Mayıs’ta Teknofest açık mı, kaça kadar açık? Teknofest açılış-kapanış saatleri 2023!

1 Mayıs, Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanması ve resmî tatil olması sebebiyle 1 Mayıs'ta Teknofest'e gitmek isteyen vatandaşlar, "1 Mayıs'ta Teknofest açık mı, kaça kadar açık?" sorularına yanıt arıyor. İstanbul Atatürk Havalimanı Etkinlik Alanında gerçekleştirilecek ve 10 saat boyunca ziyarete açık olacak Teknofest 1 Mayıs' ta açık mı, kaça kadar açık olacak? İşte tüm merak edilenler…

1 Mayıs’ta Teknofest açık mı, kaça kadar açık? Teknofest açılış-kapanış saatleri 2023!

TEKNOFEST 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜNDE DE ZİYRETÇİLERE KAPILARINI AÇIYOR

27 Nisan - 01 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Atatürk Hava Limanı'nda düzenlenecek olan 5 günlük festivalde teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmaları ve etkinliklerle dolu programlar yer alacak.

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1 Mayıs’ta Teknofest açık mı, kaça kadar açık? Teknofest açılış-kapanış saatleri 2023!

TEKNOFEST SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Teknofest saat 09.00'da açılmaktadır. 19.00'a kadar açık kalmaktadır.

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1 Mayıs’ta Teknofest açık mı, kaça kadar açık? Teknofest açılış-kapanış saatleri 2023!

TEKNOFEST HANGİ GÜNLER?

27 Nisan 2023 Perşembe

28 Nisan 2023 Cuma

29 Nisan 2023 Cumartesi

30 Nisan 2023 Pazar

1 Mayıs 2023 Pazartesi

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1 Mayıs’ta Teknofest açık mı, kaça kadar açık? Teknofest açılış-kapanış saatleri 2023!

TEKNOFEST ZİYARETÇİ KAYIT

Teknofest giriş bileti ücretsizdir. Etkinlik alanını ziyaret öncesi internet üzerinden kayıt oluşturmak gerekiyor:

TEKNOFEST KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ

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