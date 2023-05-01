Giriş Tarihi: 01.05.2023 11:34
Güncelleme Tarihi: 01.05.2023
11:37
Teknofest 2023 bugün bitiyor mu, son gün ne zaman? Teknofest ne zaman bitecek? Açılış -kapanış saatleri
Teknofest 2023' ün son günü yaklaştıkça teknoloji festivaline gitmek isteyen vatandaşlar festivalin bitiş tarihini araştırmaya başladı. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlayan festivale bu yıl da ilgi büyük. Hafta sonu tatili ile birleşen 1 Mayıs resmi tatilini teknoloji festivaline giderek değerlendirmek isteyen vatandaşlar " Teknofest ne zaman bitiyor, bitiyor mu?", "Teknofest son gün ne zaman, ne zaman bitecek, ne zamana kadar" sorularına yanıt arıyor. 27 Nisan Perşembe günü ziyaretçilerine kapılarını açan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde sona geliniyor. Peki, Teknofest 2023 bitiyor mu, ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? İşte merak edilen detaylar…