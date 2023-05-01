Teknofest 2023 bugün bitiyor mu, son gün ne zaman? Teknofest ne zaman bitecek? Açılış -kapanış saatleri

Milli Teknolojilere teşvik olan Teknofest, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşku ve ilgiyle karşılandı. İstanbul Atatürk Havaalanı'nda ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırlayan teknoloji festivaline ilgi büyük. 27 Nisan Perşembe günü başlayan Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivalinde sona gelindi. Teknoloji festivaline gitmeyi düşünen vatandaşlar " Teknofest ne zaman bitiyor, bitiyor mu?", "Teknofest son gün ne zaman, ne zaman bitecek, ne zamana kadar" sorularına yanıt arıyor. Sabah saat 09.00 da ziyaretçilerine kapılarını açan festival akşam 19.00 da bitiyor. Peki, Peki, Teknofest 2023 bitiyor mu, ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? İşte merak edilen detaylar…