Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Teknofest 2023 bugün bitiyor mu, son gün ne zaman? Teknofest ne zaman bitecek? Açılış -kapanış saatleri
Giriş Tarihi: 01.05.2023 11:34 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 11:37

Teknofest 2023 bugün bitiyor mu, son gün ne zaman? Teknofest ne zaman bitecek? Açılış -kapanış saatleri

Teknofest 2023' ün son günü yaklaştıkça teknoloji festivaline gitmek isteyen vatandaşlar festivalin bitiş tarihini araştırmaya başladı. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlayan festivale bu yıl da ilgi büyük. Hafta sonu tatili ile birleşen 1 Mayıs resmi tatilini teknoloji festivaline giderek değerlendirmek isteyen vatandaşlar " Teknofest ne zaman bitiyor, bitiyor mu?", "Teknofest son gün ne zaman, ne zaman bitecek, ne zamana kadar" sorularına yanıt arıyor. 27 Nisan Perşembe günü ziyaretçilerine kapılarını açan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde sona geliniyor. Peki, Teknofest 2023 bitiyor mu, ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? İşte merak edilen detaylar…

Teknofest 2023 bugün bitiyor mu, son gün ne zaman? Teknofest ne zaman bitecek? Açılış -kapanış saatleri

Milli Teknolojilere teşvik olan Teknofest, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşku ve ilgiyle karşılandı. İstanbul Atatürk Havaalanı'nda ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırlayan teknoloji festivaline ilgi büyük. 27 Nisan Perşembe günü başlayan Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivalinde sona gelindi. Teknoloji festivaline gitmeyi düşünen vatandaşlar " Teknofest ne zaman bitiyor, bitiyor mu?", "Teknofest son gün ne zaman, ne zaman bitecek, ne zamana kadar" sorularına yanıt arıyor. Sabah saat 09.00 da ziyaretçilerine kapılarını açan festival akşam 19.00 da bitiyor. Peki, Peki, Teknofest 2023 bitiyor mu, ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? İşte merak edilen detaylar…

Teknofest 2023 bugün bitiyor mu, son gün ne zaman? Teknofest ne zaman bitecek? Açılış -kapanış saatleri

TEKNOFEST 2023 DE SONA GELİNDİ, TEKNOLOJİ FESTİVALİ BUGÜN SON KEZ ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAYACAK.

27 Nisan - 01 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Atatürk Hava Limanı'nda düzenlenen 5 günlük festivalde sona gelindi. Teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmaları ve etkinliklerle dolu programların yer aldığı festival bugün bitiyor. Sbah saat 09.00 da son kez ziyaretçilerine kapılarını açan festival 19.00 da bitecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Teknofest 2023 bugün bitiyor mu, son gün ne zaman? Teknofest ne zaman bitecek? Açılış -kapanış saatleri

TEKNOFEST ZİYARETÇİ KAYIT

Teknofest giriş bileti ücretsizdir. Etkinlik alanını ziyaret öncesi internet üzerinden kayıt oluşturmak gerekiyor:

TEKNOFEST KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ

Teknofest 2023 bugün bitiyor mu, son gün ne zaman? Teknofest ne zaman bitecek? Açılış -kapanış saatleri

TEKNOFEST NEDİR?

TEKNOFEST, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali; çeşitli kategorilerde teknoloji yarışmalarının, hava araçları sergilerinin, hava gösterilerinin, teknoloji firmalarının tanıtım yaptığı fuarların, bilim söyleşilerinin, girişim zirvesinin ve birçok sosyal etkinliğin yer aldığı büyük bir organizasyondur.TEKNOFEST teknoloji yarışmaları ile gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması amaçlanıyor.

Teknofest 2023 bugün bitiyor mu, son gün ne zaman? Teknofest ne zaman bitecek? Açılış -kapanış saatleri

TEKNOFEST GÜNLERİ

27 Nisan 2023 Perşembe

28 Nisan 2023 Cuma

29 Nisan 2023 Cumartesi

30 Nisan 2023 Pazar

1 Mayıs 2023 Pazartesi

SON DAKİKA