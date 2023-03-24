Tekvir Suresi Okunuşu - Tekvir Suresi Meali, Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Tefsiri

Tekvir Suresi, Tebbet suresinden sonra, A'lâ suresinden önce Mekke'de inmiştir. Kıyametin dehşet verici detaylarını, vahiy ve peygamberlik konularını işleyen Tekvir Suresi meali ve tefsiri iyi idrak edildiğinde Kuran'ın hakikatleri daha iyi anlaşılır. Müslümanlar için önemli bir yeri olan Tekvir Suresi Türkçe anlamı ve Arapça yazılışı haberimizde. İşte Tekvir Suresi okunuşu ve fazileti.