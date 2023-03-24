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Haberler Fotohaber Tekvir Suresi Okunuşu - Tekvir Suresi Meali, Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Tefsiri
Giriş Tarihi: 24.03.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 11:53

Tekvir Suresi Okunuşu - Tekvir Suresi Meali, Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Tefsiri

Tekvir Suresi 29 ayetten oluşmaktadır. Mekke döneminde inen Tekvir Suresi'nde kıyamet, vahiy ve peygamberlik konuları anlatılmaktadır. İsmini birinci ayette geçen "küvviret" fiilinin mastarından alan Tekvir Suresi meali ve fazileti günümüzde sıkça aratılıyor. Bu surenin faziletlerini öğrenip okumak isteyenler için Tekvir Suresi okunuşu ve Arapça yazılış haberimizde. İşte Tekvir Suresi Türkçe Okunuşu, tefsiri ve daha fazlası…

Tekvir Suresi Okunuşu - Tekvir Suresi Meali, Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Tefsiri

Tekvir Suresi, Tebbet suresinden sonra, A'lâ suresinden önce Mekke'de inmiştir. Kıyametin dehşet verici detaylarını, vahiy ve peygamberlik konularını işleyen Tekvir Suresi meali ve tefsiri iyi idrak edildiğinde Kuran'ın hakikatleri daha iyi anlaşılır. Müslümanlar için önemli bir yeri olan Tekvir Suresi Türkçe anlamı ve Arapça yazılışı haberimizde. İşte Tekvir Suresi okunuşu ve fazileti.

Tekvir Suresi Okunuşu - Tekvir Suresi Meali, Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Tefsiri

Tekvir Suresi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1.İzeşşemsu kuvviret.

2.Ve izennucumunkederet.

3.Ve izelcibalu suyyiret.

4.Ve izel'işaru 'uttılet.

5.Ve izelvuhuşu huşiret.

6.Ve izelbiharu succiret.

7.Ve izennufusu zuvvicet.

8.Ve izelmev'udetu suilet.

9.Bieyyi zenbin kutilet.

10.Ve izessuhufu nuşiret.

11.Ve izessema'u kuşitat.

12.Ve izelcahıymu su''ıret.

13.Ve izelcennetu uzlifet.

14.'Alimet nefsun ma ahdaret.

15.Fela uksimu bilhunnesi.

16.Elcevarilkunnesi.

17.Velleyli iza 'as'ase.

18.Vessubhı iza teneffese.

19.İnnehu lekalu resulin keriymin.

20.Ziy kuvvetin 'ınde ziyl'arşi mekiynin.

21.Muta'ın semme emiynin.

22.Ve ma sahıbukum bimecnunin.

23.Ve lekad reahu bil'ufukılmubiyni.

24.Ve ma huve 'alelğaybi bidaniynin.

25.Ve ma huve bikavli şeytanin reciymin.

26.Feeyne tezhebune.

27.İn huve illa zikrun lil'alemiyne.

28.Limen şae minkum en yestekıyme,.

29.Ve ma teşaune illa en yeşaallahu rabbul'alemiyne.

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Tekvir Suresi Okunuşu - Tekvir Suresi Meali, Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Tefsiri

Tekvir Suresi Türkçe Anlamı

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla

1.Güneş, dürüldüğü zaman,

2.Yıldızlar, bulanıp söndüğü zaman,

3.Dağlar, yürütüldüğü zaman,

4.Gebe develer salıverildiği zaman.

5.Yaban hayatı yaşayan (irili ufaklı) tüm canlılar toplandığı zaman,

6.Denizler kaynatıldığı zaman,

7.Ruhlar (bedenlerle) eşleştirildiği zaman.

8, 9.Diri diri gömülen kız çocuğunun, hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman,

10.Amel defterleri açıldığı zaman,

11.Gökyüzü (yerinden) sıyrılıp koparıldığı zaman,

12.Cehennem alevlendirildiği zaman,

13.Cennet yaklaştırıldığı zaman,

14.Herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir.

15, 16.Andolsun, bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip kaybolanlara,

17.Andolsun, yöneldiği zaman geceye,

18.Andolsun, aydınlandığı zaman sabaha ki,

19, 20, 21.O (Kur'an), şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada (meleklerce) itaat edilen, güvenilir bir elçinin (Cebrail'in) getirdiği sözdür.

22.(Ey Kureyşliler!) Sizin arkadaşınız (Muhammed) bir deli değildir.

23.Andolsun o, Cebrâil'i apaçık ufukta gördü.

24.O, gayb hakkında cimri değildir.

25.Kur'an, kovulmuş şeytanın sözü değildir.

26.(Hal böyle iken) nereye gidiyorsunuz?

27, 28.O, âlemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için, ancak bir öğüttür.

29.Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.

Tekvir Suresi Okunuşu - Tekvir Suresi Meali, Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Tefsiri

Tekvir Suresi Konusu

Mushaftaki sıralamada seksen birinci, iniş sırasına göre yedinci sûredir. Mekke döneminde nazil olmuştur. Surede temel olarak, kıyametin dehşet verici hallerinden bahsedilmiştir. Vahiy ve peygamberlik gerçeği hakkında da önemli bilgiler yer almaktadır.

Tekvir Suresi Okunuşu - Tekvir Suresi Meali, Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Tefsiri

Tekvir Suresi Faziletleri

Tekvîr Suresi, önceki peygamberlere verilen Tevrat, Zebûr ve İncil'in fazilet açısından Kur'an'daki karşılıklarından başka Resûl-i Ekrem'e has olmak üzere inzal edilen "mufassal" sûrelerdendir (a.g.e., s. 224-225). Hz. Peygamber'in zaman zaman namazların birinci rek'atında Duhân, ikinci rek'atında Tekvîr sûresini okuduğu bilinmektedir (a.g.e., s. 307). Bazı tefsir kitaplarında yer alan, "Allah, İze'ş-şemsü küvvirat sûresini okuyan kimseyi amel defterlerinin açıldığı kıyamet gününde mahcup olmaktan korur" meâlindeki hadisin (Zemahşerî, VI, 328; Beyzâvî, IV, 390) mevzû olduğu belirtilmiştir.

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