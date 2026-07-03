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KİRA ZAMMI HESAPLAMA 2026: Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?
Giriş Tarihi: 03.07.2026 08:36
KİRA ZAMMI HESAPLAMA 2026: Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?
Kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün saat 10.00'da açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verileriyle resmen netlik kazanacak. Ev sahipleri ve kiracıların merakla beklediği yeni dönem kira zammı tavan sınırı, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecek.