KİRA ZAMMI HESAPLAMA 2026: Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonların kilitlendiği yeni dönemin zam oranları, Türkiye İstatistik Kurumu'nun ilan edeceği Haziran ayı enflasyon raporuyla birlikte netleşiyor. Yasal olarak her ayın başında bir önceki ayın verilerini derleyen TÜİK, resmi takvime göre 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00 itibarıyla rakamları duyuruyor. Raporun kamuoyuyla paylaşılmasıyla birlikte, Temmuz ayı içerisinde yenilenecek olan tüm kira sözleşmelerinde geçerli olacak tavan artış yüzdesi de yasal bir zemin kazanmış olacak.