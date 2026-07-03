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Giriş Tarihi: 03.07.2026 08:36

KİRA ZAMMI HESAPLAMA 2026: Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

Kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün saat 10.00'da açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verileriyle resmen netlik kazanacak. Ev sahipleri ve kiracıların merakla beklediği yeni dönem kira zammı tavan sınırı, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecek.

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KİRA ZAMMI HESAPLAMA 2026: Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

Türkiye genelinde milyonlarca mülk sahibi ve kiracıyı yakından ilgilendiren Temmuz dönemi kira artışı tavan oranları için geri sayım bitti. Geçtiğimiz aylarda yüzde 32,24 seviyesinde uygulanan yasal limitin, Haziran ayı verilerinin sisteme girilmesiyle birlikte nasıl bir grafik çizeceği netleşiyor.

KİRA ZAMMI HESAPLAMA 2026: Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonların kilitlendiği yeni dönemin zam oranları, Türkiye İstatistik Kurumu'nun ilan edeceği Haziran ayı enflasyon raporuyla birlikte netleşiyor. Yasal olarak her ayın başında bir önceki ayın verilerini derleyen TÜİK, resmi takvime göre 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00 itibarıyla rakamları duyuruyor. Raporun kamuoyuyla paylaşılmasıyla birlikte, Temmuz ayı içerisinde yenilenecek olan tüm kira sözleşmelerinde geçerli olacak tavan artış yüzdesi de yasal bir zemin kazanmış olacak.

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KİRA ZAMMI HESAPLAMA 2026: Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

YENİ KİRA ZAMMI TAVAN SINIRI NASIL HESAPLANIR?

Gayrimenkul hukukunda ve piyasada en çok karıştırılan konuların başında hesaplama yöntemi geliyor. Yıllık enflasyon ya da aylık bazda yaşanan artışlar doğrudan zam oranı olarak yansıtılamıyor. Türk Borçlar Kanunu (TBK) madde 344 uyarınca; yenileme döneminde baz alınacak en yüksek oran, TÜFE'nin son 12 aylık ortalamalara göre değişim oranıdır.

KİRA ZAMMI HESAPLAMA 2026: Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

KİRA ARTIŞI ÖRNEK HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 30.000 TL

Tahmini Zam Oranı: %32,00

Hesaplanan Artış Tutarı: 9.600 TL

Yeni Zamlı Kira Bedeli: 39.600 TL

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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