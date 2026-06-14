Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması kazanan açıklanıyor! Liseler Arası Bilgi Yarışması'nı hangi okul kazandı?
Giriş Tarihi: 14.06.2026 18:15

TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması kazanan açıklanıyor! Liseler Arası Bilgi Yarışması'nı hangi okul kazandı?

Türkiye Entelektüel Oyunları (TEO) Liseler Arası Bilgi Yarışması'nda final heyecanı 14 Haziran Pazar günü yaşanıyor. Bilgi, dikkat ve stratejinin ön plana çıktığı mücadelede öğrenciler şampiyonluk için yarışıyor. İzleyiciler ise büyük finalin ardından TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması'nı kim kazandı, hangi okul? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte finale dair detaylar...

  • ABONE OL
TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması kazanan açıklanıyor! Liseler Arası Bilgi Yarışması’nı hangi okul kazandı?

14 Haziran Pazar günü ATV ekranlarında yayınlanan TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması finalinde heyecan doruğa çıktı. Cem Öğretir'in sunumuyla gerçekleşen yarışmada başarılı liseler bilgi ve zekâlarını sergiledi. Büyük finalin ardından gözler şampiyon olan okula çevrildi.

TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması kazanan açıklanıyor! Liseler Arası Bilgi Yarışması’nı hangi okul kazandı?

TEO LİSELER ARASI BİLGİ YARIŞMASI KAZANANI AÇIKLANIYOR!

Gençlerin zihinsel gelişimini destekleyen TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması bu akşam atv'de! Türkiye'nin entelektüel gücünü ortaya çıkaran yarışma, geleceğe güçlü bir adım atıyor.Yarışmanın kazananı henüz açıklanmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması kazanan açıklanıyor! Liseler Arası Bilgi Yarışması’nı hangi okul kazandı?

TEO LİSELER ARASI BİLGİ YARIŞMASI 2025 KAZANANI!

TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması, Türkiye'nin en parlak lise öğrencilerini bilgi, strateji ve hız yarışında bir araya getirdi. 2025 yılı finalini kazanan Ankara Muradiye Eryaman Fen Lisesi öğrencileri Hasan ve Hüseyin oldu.

TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması kazanan açıklanıyor! Liseler Arası Bilgi Yarışması’nı hangi okul kazandı?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA