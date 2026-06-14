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TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması kazanan açıklanıyor! Liseler Arası Bilgi Yarışması'nı hangi okul kazandı?
Giriş Tarihi: 14.06.2026 18:15
TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması kazanan açıklanıyor! Liseler Arası Bilgi Yarışması'nı hangi okul kazandı?
Türkiye Entelektüel Oyunları (TEO) Liseler Arası Bilgi Yarışması'nda final heyecanı 14 Haziran Pazar günü yaşanıyor. Bilgi, dikkat ve stratejinin ön plana çıktığı mücadelede öğrenciler şampiyonluk için yarışıyor. İzleyiciler ise büyük finalin ardından TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması'nı kim kazandı, hangi okul? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte finale dair detaylar...