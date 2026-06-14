TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması kazanan açıklanıyor! Liseler Arası Bilgi Yarışması’nı hangi okul kazandı?

TEO LİSELER ARASI BİLGİ YARIŞMASI 2025 KAZANANI!

TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması, Türkiye'nin en parlak lise öğrencilerini bilgi, strateji ve hız yarışında bir araya getirdi. 2025 yılı finalini kazanan Ankara Muradiye Eryaman Fen Lisesi öğrencileri Hasan ve Hüseyin oldu.