Teravih namazı 1. gün sevabı ve fazileti: Gün gün teravih namazı sevabı ve fazileti nelerdir?

Rahmet ve bereket ayı Ramazan ayı gelip çatarken bu mübarek ay ile ilgili belli başlı konular da araştırılmaya başlandı. En çok araştırılan konulardan biri de "Teravih namazı 1. gün sevabı ve fazileti nelerdir?" sorusu oldu. Erkekler ve kadınlar için sünnet-i müekkede kabul edilen namaz 20 rekat olup cemaatle kılınması daha makbuldür. İslam peygamberi Hz. Muhammed, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır" buyurmuşlardır. İşte, Gün gün teravih namazı sevabı fazileti hakkında merak edilenler.