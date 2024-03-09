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Haberler Fotohaber Teravih namazı 1. gün sevabı ve fazileti: Gün gün teravih namazı sevabı ve fazileti nelerdir?
Giriş Tarihi: 09.03.2024 14:05 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 14:05

Teravih namazı 1. gün sevabı ve fazileti: Gün gün teravih namazı sevabı ve fazileti nelerdir?

İslam alemi, on bir ayın sultanına kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyor. Milyonlarca Müslüman, bu mübarek ayı ibadetlere geçirmenin planlarını yapıyor. İlk teravih namazı 10 Mart Pazar akşamı kılınacak olup ardından ilk oruç için sahura kalkılacak. Bu noktada yatsı namazı sonrasında kılınan teravih namazının gün gün sevabı ve fazileti araştırılmaya başlandı. Bu namaz, Ramazan ayında her gece kılınan bir nafile namaz olarak da bilinir. Peki, Teravih namazı 1. gün sevabı ve fazileti nedir? İşte Gün gün teravih namazı sevabı ve fazileti…

Teravih namazı 1. gün sevabı ve fazileti: Gün gün teravih namazı sevabı ve fazileti nelerdir?

Rahmet ve bereket ayı Ramazan ayı gelip çatarken bu mübarek ay ile ilgili belli başlı konular da araştırılmaya başlandı. En çok araştırılan konulardan biri de "Teravih namazı 1. gün sevabı ve fazileti nelerdir?" sorusu oldu. Erkekler ve kadınlar için sünnet-i müekkede kabul edilen namaz 20 rekat olup cemaatle kılınması daha makbuldür. İslam peygamberi Hz. Muhammed, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır" buyurmuşlardır. İşte, Gün gün teravih namazı sevabı fazileti hakkında merak edilenler.

Teravih namazı 1. gün sevabı ve fazileti: Gün gün teravih namazı sevabı ve fazileti nelerdir?

TERAVİH NAMAZININ GÜN GÜN FAZİLETLERİ VE SEVAPLARI

Resulullah (s.a.v.) Efendimiz'e Ramazan ayında kılınan teravih namazının fazileti sorulduğu zaman şöyle buyurdu: "Teravih namazını kılan bir mü'min kimse her gece teravih kıldığı zaman başka hal alır, şöyle ki;

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Teravih namazı 1. gün sevabı ve fazileti: Gün gün teravih namazı sevabı ve fazileti nelerdir?

1.GECE: Annesinden doğduğu gündeki gibi günahlarından arınır.

2.GECE: Kendisinin ve eğer mü'min iseler anne ve babasının günahları bağışlanır..

3.GECE: Arş altında bir melek şöyle seslenir: " Amel temize çıktı, günahların bağışlanır."

4.GECE: Onun için verilecek mükafaat Tevrat'I, İncil'i, Zebur'u ve KUr'an-ı Kerim'i okuyup hatmetmiş sevabı kazanır.

5.GECE: Yüce Allah ona Mescid-i Haram'da, Mescid-i Nebevi'de namaz kılan kimse gibi sevap kazandırır.

Teravih namazı 1. gün sevabı ve fazileti: Gün gün teravih namazı sevabı ve fazileti nelerdir?

6.GECE: Yüce Allah ona Beyt-i Mamur'u tavaf edenin sevabını ihsan eder.

7.GECE: Firavun'un gazasında Musa(as) ile beraber olmuş gibi ecir verilir.

8.GECE: Yüce Allah İbrahim (as) 'a yaptığı ihsanı ona da yapar.

9.GECE: Hz. Peygamber(sav)'in yaptığı ibadet gibi Yüce Allah'a ibadet etmiş olur.

10.GECE: Yüce Allah ona dünya ve ahiretin hayrını nasip eder.

Teravih namazı 1. gün sevabı ve fazileti: Gün gün teravih namazı sevabı ve fazileti nelerdir?

11.GECE: Ölecek olursa dünyadan annesinden doğduğu gün gibi günahsız çıkar.

12.GECE: Kıyamet günü yüzü ayın 14. günündeki gibi parlayarak gelir.

13.GECE: Kıyamet gününe her türlü kötülüklerden emin olarak gelir.

14.GECE: Allah ona Kadir Gecesini ihya etmiş sevabı verir.

15.GECE: Melekler, Arş ve Kürsi taşıyanlar onun bağışlanması için salat okur.

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