Teravih namazı 1. gün sevabı ve fazileti: Gün gün teravih namazı sevabı ve fazileti nelerdir?

Giriş Tarihi: 09.03.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
14:05
İslam alemi, on bir ayın sultanına kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyor. Milyonlarca Müslüman, bu mübarek ayı ibadetlere geçirmenin planlarını yapıyor. İlk teravih namazı 10 Mart Pazar akşamı kılınacak olup ardından ilk oruç için sahura kalkılacak. Bu noktada yatsı namazı sonrasında kılınan teravih namazının gün gün sevabı ve fazileti araştırılmaya başlandı. Bu namaz, Ramazan ayında her gece kılınan bir nafile namaz olarak da bilinir. Peki, Teravih namazı 1. gün sevabı ve fazileti nedir? İşte Gün gün teravih namazı sevabı ve fazileti…