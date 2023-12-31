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Haberler Fotohaber Terazi burcu yorumu 2024: Bu yıl Terazi burcunu neler bekliyor? Aşk, iş, para...
Giriş Tarihi: 31.12.2023 00:40 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 00:40

Terazi burcu yorumu 2024: Bu yıl Terazi burcunu neler bekliyor? Aşk, iş, para...

Geçtiğimiz yılı geride bırakmaya hazırlanan dünya 2024 yılı gelecek planlarına odaklanmış durumda. Burç yorumları henüz sene bitmeden gündeme geldi. Her konuyu ince eleyip sık dokumalarıyla bilinen Terazi burcu yorumu da en çok merak edilenler arasında. Bu yıl değişim yaşayacak burç yeni ilişkilere odaklanacak. Peki, terazi burcunu yeni yılda neler bekliyor? İşte, Terazi burcu yorumu 2024…

Terazi burcu yorumu 2024: Bu yıl Terazi burcunu neler bekliyor? Aşk, iş, para...

Terazi burç yorumları gündemdeki yerini aldı. Astrologlar henüz yıl bitmeden tek tek burçları değerlendirdi. Kimileri hayatının aşkını bulurken kimi yeni kariyer fırsatları ile tanışıyor. Terazi burcu yorumu ile gelecek planlarına dair fikir almak isteyen astroloji tutkunları ekran başında. Peki, Terazi burcunu 2024'te neler bekliyor?

Terazi burcu yorumu 2024: Bu yıl Terazi burcunu neler bekliyor? Aşk, iş, para...

TERAZİ BURCU 2024'TE NELER YAŞAYACAK?

21 Eylül ve 21 Ekim tarihleri arasında doğanları karşılayan Terazi burcu her zaman dengeli, ince eleyip sık dokuyan, nazik ve kibar özellikleri ile biliniyor.

Peki, burcunuzu yeni yılda neler bekliyor? Astrolog Filiz Özkol yorumladı!

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Terazi burcu yorumu 2024: Bu yıl Terazi burcunu neler bekliyor? Aşk, iş, para...

TERAZİ BURCU YORUMU 2024

Hayatınızda birçok konuda değişime hazır olun. Değerleriniz yükselişe geçiyor. Enerjinize diyecek yok. Kişisel çabalarınız, her anlamda sonuç veriyor. Sosyal ilişkileriniz önem kazanıyor. Yeni kişiler tanıyacak, belki de iş ve arkadaşlığı bir arada yaşayacaksınız. Geçmiş yıllarda birçok hayal kırıklığı yaşadınız. Eskiyi unutmak istiyorsunuz.

Terazi burcu yorumu 2024: Bu yıl Terazi burcunu neler bekliyor? Aşk, iş, para...

Yaşam değerleriniz yükseliyor. Yaşamı sorgularken kafanızdaki soruların cevabını da bulacaksınız. 25 Mart Terazi burcunda Ay tutulması gerçekleşiyor. Enerjinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şans sizden yana. Çünkü başrolü hiç kimseye kaptırmak istemiyorsunuz. Kozmik güçlerin sizden yana olduğunu bilmem hatırlatmamıza gerek var mı? Aşk ve duygusal konulara hakimsiniz. Risklerden korkmamayı öğrendiniz artık. Bir zamanlar denge ve düzen derde, başka bir şey demezdiniz. Ne oldu o eski sistemlerinize. Üstelik bu yıl, aşk her yerde karşınıza çıkacak ve sizi yakalamaya çalışacak. Birçok değişim sizi bekliyor. Bu yüzden, kararlı olduğunuz konularda meydana gelen değişimler sizi gerebilir.

AYRILIKLARA DİKKAT

Önsezilerinize güveniyor ve düşüncelerinizden taviz vermek istemeyeceksiniz. Güçlü duygular ve önemli öğretilerinizi içselleştireceksiniz. 8 Nisan'da Güneş tutulması karşıt evinizde Merkür retrosuyla birlikte gerçekleşiyor. Bu büyük bir ayrılığı gündeme getirebilir. Bulunduğunuz çevreden kopabilir ve arkanıza bakmadan uzaklaşabilirsiniz. İnatçı bir yapı sergileyecek ve fazla sorumluluk yükleneceksiniz.

Terazi burcu yorumu 2024: Bu yıl Terazi burcunu neler bekliyor? Aşk, iş, para...

KÖKLÜ KARARLAR ZAMANI

18 Eylül'de Ay tutulması Balık burcunda gerçekleşiyor. Köklü kararlar alacaksınız. Kendinizi geliştirirken etrafınıza da örnek olacaksınız. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da, size daha sonra hak vereceklerdir. Yapacağınız tek şey; sabrınızı ön plana çıkartmak olmalıdır. Huzursuzluğunuzu yenmelisiniz. 2 Ekim Güneş tutulması Terazi burcunda yani sizin kişisel evinizde gerçekleşiyor. Bu kozmik etki, güçlü enerjiniz ve yaratıcılığınız konusunda size önemli destekler verecektir. Derin bir sorgulama içindesiniz.

İLGİSİZLİK HASTA EDİYOR

Terazi bir denge burcudur. Önemsiz bir dengesizlik bile hassas vücutlarını alt üst etmeye yeterlidir. Hastalıkları sırasında yoğun ilgi beklerler. Aradıkları ilgiyi bulamadıkları zaman, huysuzlaşarak daha çok hastalanırlar. İç dünyasında dalgalanmalar yüzünden, baş ağrısı ve aşırı yemek eğilimi gösterirler. Sinir sistemleri midelerini etkilediği için midedeki asit fazlalığını fosfor içerikli yiyeceklerle dengelemelidirler. Ön planda olan eğlence yaşamınız ve zevkleriniz nedeniyle rahatsızlıklar meydana gelebilir. İstemediğiniz halde vücudunuz yağlanabilir ve kan tablonuz bozulabilir. Dişleriniz ve kemiklerinizi sağlamlaştırıcı vitaminlerinizi almalısınız. Spor yapmalı ve uykunuzu almalısınız. Bu arada, ağır yükler kaldırmamaya özen gösterin, bileklere dikkat edin.

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