Terazi burcu yorumu 2024: Bu yıl Terazi burcunu neler bekliyor? Aşk, iş, para...

Yaşam değerleriniz yükseliyor. Yaşamı sorgularken kafanızdaki soruların cevabını da bulacaksınız. 25 Mart Terazi burcunda Ay tutulması gerçekleşiyor. Enerjinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şans sizden yana. Çünkü başrolü hiç kimseye kaptırmak istemiyorsunuz. Kozmik güçlerin sizden yana olduğunu bilmem hatırlatmamıza gerek var mı? Aşk ve duygusal konulara hakimsiniz. Risklerden korkmamayı öğrendiniz artık. Bir zamanlar denge ve düzen derde, başka bir şey demezdiniz. Ne oldu o eski sistemlerinize. Üstelik bu yıl, aşk her yerde karşınıza çıkacak ve sizi yakalamaya çalışacak. Birçok değişim sizi bekliyor. Bu yüzden, kararlı olduğunuz konularda meydana gelen değişimler sizi gerebilir.

AYRILIKLARA DİKKAT

Önsezilerinize güveniyor ve düşüncelerinizden taviz vermek istemeyeceksiniz. Güçlü duygular ve önemli öğretilerinizi içselleştireceksiniz. 8 Nisan'da Güneş tutulması karşıt evinizde Merkür retrosuyla birlikte gerçekleşiyor. Bu büyük bir ayrılığı gündeme getirebilir. Bulunduğunuz çevreden kopabilir ve arkanıza bakmadan uzaklaşabilirsiniz. İnatçı bir yapı sergileyecek ve fazla sorumluluk yükleneceksiniz.