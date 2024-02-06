Tesbih namazı kılınışı, duası ve faziletleri 2024: Diyanet ile tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunmalı?

Giriş Tarihi: 06.02.2024 05:53
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
05:53
Recep ayının 27. gününe denk gelen Miraç Kandili bu yıl 6 Şubat Salı günü idrak edilecek. İbadetlerini doğru ve eksiksiz şekilde yerine getirmek isteyenler bu mübarek geceyi bol bol dua ederek ve namaz kılarak geçirecek. Peygamber Efendimiz'in göğe yükseldiği bu mübarek gecede namaz kılmak isteyenler "Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur, faziletleri nelerdir?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu namazın ömür boyunca en az bir kere kılınması tavsiye edilir. İşte Diyanet ile adım adım tesbih namazı kılınışı, duası, fazileti ve önemi…