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Haberler Fotohaber Tesbih namazı kılınışı, duası ve faziletleri 2024: Diyanet ile tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunmalı?
Giriş Tarihi: 06.02.2024 05:53 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 05:53

Tesbih namazı kılınışı, duası ve faziletleri 2024: Diyanet ile tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunmalı?

Recep ayının 27. gününe denk gelen Miraç Kandili bu yıl 6 Şubat Salı günü idrak edilecek. İbadetlerini doğru ve eksiksiz şekilde yerine getirmek isteyenler bu mübarek geceyi bol bol dua ederek ve namaz kılarak geçirecek. Peygamber Efendimiz'in göğe yükseldiği bu mübarek gecede namaz kılmak isteyenler "Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur, faziletleri nelerdir?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu namazın ömür boyunca en az bir kere kılınması tavsiye edilir. İşte Diyanet ile adım adım tesbih namazı kılınışı, duası, fazileti ve önemi…

Tesbih namazı kılınışı, duası ve faziletleri 2024: Diyanet ile tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunmalı?

İslam aleminin heyecanla beklediği Miraç gecesi gelip çattı. Recep ayının 27. gününe denk gelen Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) Allah'ın huzuruna çıktığı ve dönüşünde 5 vakit namazı müjdelediği gece olarak bilinir. Bu mübarek geceyi ibadet ederek geçirmek isteyenler araştırmalara başladı. Miraç gecesinde yapılacak ibadetler arasında; namaz kılmanın fazileti de oldukça büyüktür. Özellikle ömür boyunca en az bir kere kılınması tavsiye edilen tesbih namazı kılınışı, duası ve fazileti ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. Peki, Diyanet ile Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? İşte, detaylar…

Tesbih namazı kılınışı, duası ve faziletleri 2024: Diyanet ile tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunmalı?

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

"Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.

Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.

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Tesbih namazı kılınışı, duası ve faziletleri 2024: Diyanet ile tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunmalı?

Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur.

İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazı kılınışı, duası ve faziletleri 2024: Diyanet ile tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunmalı?

TESBİH NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Müslümanlar ömürlerinde bir kez Tesbih namazı kılmaları tavsiye edilir. Kerahet vaktinde kılınmaz, genellikle Kadir Gecesi'nde kılınır.

Tesbih namazı kılınışı, duası ve faziletleri 2024: Diyanet ile tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunmalı?

TESBİH NAMAZI KAÇ REKAT?

Tesbih namazı 4 rekattır. 4 rekat olmasına rağmen okunulan dua ve sureler gereği uzundur.

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