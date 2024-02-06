Tesbih namazı kılınışı, duası ve faziletleri 2024: Diyanet ile tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunmalı?

İslam aleminin heyecanla beklediği Miraç gecesi gelip çattı. Recep ayının 27. gününe denk gelen Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) Allah'ın huzuruna çıktığı ve dönüşünde 5 vakit namazı müjdelediği gece olarak bilinir. Bu mübarek geceyi ibadet ederek geçirmek isteyenler araştırmalara başladı. Miraç gecesinde yapılacak ibadetler arasında; namaz kılmanın fazileti de oldukça büyüktür. Özellikle ömür boyunca en az bir kere kılınması tavsiye edilen tesbih namazı kılınışı, duası ve fazileti ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. Peki, Diyanet ile Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? İşte, detaylar…