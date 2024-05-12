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Haberler Fotohaber Teşkilat 107. Bölüm izle! TRT 1 dizi ekranı ile Teşkilat son bölüm full izle
Giriş Tarihi: 12.05.2024 18:34 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 18:34

Teşkilat 107. Bölüm izle! TRT 1 dizi ekranı ile Teşkilat son bölüm full izle

Her hafta Pazar günü TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer, Sarp Levendoğlu gibi isimleri buluşturuyor. Dizinin sıkı takipçileri Teşkilat 107. Bölüm izle ekranı araştırması yapıyor. Yeni bölümde annesini karşısında Katip olarak gören Ömer neye uğradığını şaşırır. Öte yandan ateş altında kapana kısılan ekip bir çıkış yolu arar. İşte, TRT 1 canlı yayın Teşkilat 107. Son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

Teşkilat 107. Bölüm izle! TRT 1 dizi ekranı ile Teşkilat son bölüm full izle

Teşkilat 107. Bölüm izle TRT 1 dizi ekranına geliyor. Sevilen dizinin 12 Mayıs tarihli bölümünde de tansiyonu yüksek, aksiyonu bol sahneler yer alıyor. Ömer, annesinin anlattığı gerçeklerle karşı karşıyadır. Öğrendikleri hem onu hem de Neslihan'ı yeni bir yola sürükler. İşte, Teşkilat son bölüm izle full ve tek parça linki:

Teşkilat 107. Bölüm izle! TRT 1 dizi ekranı ile Teşkilat son bölüm full izle

TEŞKİLAT 107. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi, 107. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

12 Mayıs 2024 Pazar akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat

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Teşkilat 107. Bölüm izle! TRT 1 dizi ekranı ile Teşkilat son bölüm full izle

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Annesini karşısında Katip olarak gören Ömer neye uğradığını şaşırır. Neslihan ile Ömer hiçbir şeyin tesadüf olmadığını anlar. Çünkü üstlendikleri görev beklediklerinden daha önemlidir.

Teşkilat 107. Bölüm izle! TRT 1 dizi ekranı ile Teşkilat son bölüm full izle

Ekip ateş altında kapana kısılmışken bir çıkış yolu arar. Bu sırada Gizemli Adam ve yoldaşları da düşmanlarla mücadele içindedirler.

Teşkilat 107. Bölüm izle! TRT 1 dizi ekranı ile Teşkilat son bölüm full izle

Ömer, annesinin anlattıkları gerçeklerle karşı karşıyadır. Öğrendikleri hem onu hem de Neslihan'ı yeni bir yola sürükler. Düşmanlarla karşı karşıya gelecekleri bu mücadelede yol göstericileri onları yalnız bırakmaz.

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