Teşkilat 107. Bölüm izle! TRT 1 dizi ekranı ile Teşkilat son bölüm full izle

Teşkilat 107. Bölüm izle TRT 1 dizi ekranına geliyor. Sevilen dizinin 12 Mayıs tarihli bölümünde de tansiyonu yüksek, aksiyonu bol sahneler yer alıyor. Ömer, annesinin anlattığı gerçeklerle karşı karşıyadır. Öğrendikleri hem onu hem de Neslihan'ı yeni bir yola sürükler. İşte, Teşkilat son bölüm izle full ve tek parça linki: