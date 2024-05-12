Giriş Tarihi: 12.05.2024 18:34
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
18:34
Teşkilat 107. Bölüm izle! TRT 1 dizi ekranı ile Teşkilat son bölüm full izle
Her hafta Pazar günü TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer, Sarp Levendoğlu gibi isimleri buluşturuyor. Dizinin sıkı takipçileri Teşkilat 107. Bölüm izle ekranı araştırması yapıyor. Yeni bölümde annesini karşısında Katip olarak gören Ömer neye uğradığını şaşırır. Öte yandan ateş altında kapana kısılan ekip bir çıkış yolu arar. İşte, TRT 1 canlı yayın Teşkilat 107. Son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…