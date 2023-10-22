Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber TEŞKİLAT yeni sezon oyuncu kadrosu 8 isim katıldı! Teşkilat yeni sezon oyuncuları kim, kimler katıldı, hangi isimler ayrıldı?
Giriş Tarihi: 22.10.2023 17:30 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023 17:30

TEŞKİLAT yeni sezon oyuncu kadrosu 8 isim katıldı! Teşkilat yeni sezon oyuncuları kim, kimler katıldı, hangi isimler ayrıldı?

TRT 1 ekranlarının merakla takip edilen dizisi Teşkilat yeni sezonu ile ekranlara dönüyor. Başrollerinde Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin üçüncü sezonunda kadroya birçok yeni oyuncu dahil olurken yapımdan ayrılan isimler de oldu. Hal böyle olunca izleyiciler, diziye katılan yeni oyuncuları ve veda eden isimleri öğrenmek için ''Teşkilat yeni sezon oyuncuları kim, hangi oyuncular katıldı, kimler ayrıldı?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, TRT 1 Teşkilat dizisi yeni sezon oyuncu kadrosu ve konusu hakkında merak edilenler…

TEŞKİLAT yeni sezon oyuncuları kimler, kadroya hangi oyuncular katıldı, kimler ayrıldı? İşte Teşkilat yeni sezon oyuncu kadrosu ve konusu

TRT 1 ekranlarının hikayesiyle ilgi çeken dizisi Teşkilat'ın yeni sezon tarihi geldi çattı. Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimleri buluşturan dizinin kadrosuna yeni oyuncular katıldı. Yeni isimlerin hikayenin seyrini nasıl etkileyeceği ve hangi karakterlerle senaryoya dahil olacakları merak ediliyor. Hatırlanacağı üzere dizide Zehra karakterine hayat veren Deniz Baysal, sezon sonunda projeden ayrılma kararı almıştı. Dizinin yeni başrol oyuncusu belli oldu. Peki, Teşkilat yeni sezon oyuncuları kimler, hangi oyuncular katıldı, kimler ayrıldı? İşte, TRT 1 ile Teşkilat dizisi yeni sezon oyuncu kadrosu ve konusu…

TEŞKİLAT yeni sezon oyuncuları kimler, kadroya hangi oyuncular katıldı, kimler ayrıldı? İşte Teşkilat yeni sezon oyuncu kadrosu ve konusu

TEŞKİLAT YENİ SEZON BAŞLIYOR!

Yeni sezonu merakla beklenen TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, 22 Ekim 2023 Pazar akşamı yeni sezonuyla ekranlardaki yerini alıyor.

Başrollerinde Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer gibi oyuncuların yer aldığı dizi, yeni sezonda yenilenmiş kadrosu ve hikayesiyle izleyici karşısına çıkıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TEŞKİLAT yeni sezon oyuncuları kimler, kadroya hangi oyuncular katıldı, kimler ayrıldı? İşte Teşkilat yeni sezon oyuncu kadrosu ve konusu

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Teşkilat'ın yeni sezon oyuncu karosuna sekiz yeni isim dahil oldu. Bilindiği üzere Murat Yıldırım'ın partneri Deniz Baysal diziden ayrılmıştı. Murat Yıldırım'ın yeni partneri ise ünlü oyuncu Aybüke Pusat oldu.

Pusat, dizide Dış İşleri'nde özel bir birimin yöneticisi ve Uzay'la (Serdar Yeğin) da yakın temas halinde olan Neslihan'a hayat verecek.

TEŞKİLAT yeni sezon oyuncuları kimler, kadroya hangi oyuncular katıldı, kimler ayrıldı? İşte Teşkilat yeni sezon oyuncu kadrosu ve konusu

NESLİHAN NASIL BİR KARAKTER?
Dizide babası Çetin eski bir büyükelçi olan, çok iyi eğitimli Neslihan, Bosna'da Ömer (Murat Yıldırım) sayesinde saldırıdan kurtulmuştur. Bosna'daki saldırı sonrasında düşmanla sahada da mücadele edebilecek bir ekip kurulması kararı alınır. Neslihan'ın bu yeni ekibi kurma görevini üzerine alır. Sahadaki liderlik içinse aklında Ömer Atmaca vardır. Bir MİT efsanesi olan Ömer ile yıllar önce kaybettiği annesinin acısını kalbinde taşıyan Neslihan arasında zaman içinde yakınlaşma yaşanacak.

TEŞKİLAT yeni sezon oyuncuları kimler, kadroya hangi oyuncular katıldı, kimler ayrıldı? İşte Teşkilat yeni sezon oyuncu kadrosu ve konusu

İŞTE TEŞKİLAT'IN YENİ OYUNCULARI

Aybüke Pusat - Neslihan Erdemsoy

Cengiz Bozkurt - Çetin Erdemsoy

Sarp Levendoğlu - İbrahim Karahoca

Tuğçe Açıkgöz - Gizem Kırcalı

İlker Kızmaz - Gökhan Kargı

Selin Genç Sena - Kadroda

Ceyhun Mengiroğlu - Cihangir Erdemsoy

Melisa Akman - Nazlı Hisarca

SON DAKİKA