TEŞKİLAT yeni sezon oyuncu kadrosu 8 isim katıldı! Teşkilat yeni sezon oyuncuları kim, kimler katıldı, hangi isimler ayrıldı?

Giriş Tarihi: 22.10.2023 17:30 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023 17:30

TRT 1 ekranlarının merakla takip edilen dizisi Teşkilat yeni sezonu ile ekranlara dönüyor. Başrollerinde Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin üçüncü sezonunda kadroya birçok yeni oyuncu dahil olurken yapımdan ayrılan isimler de oldu. Hal böyle olunca izleyiciler, diziye katılan yeni oyuncuları ve veda eden isimleri öğrenmek için ''Teşkilat yeni sezon oyuncuları kim, hangi oyuncular katıldı, kimler ayrıldı?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, TRT 1 Teşkilat dizisi yeni sezon oyuncu kadrosu ve konusu hakkında merak edilenler…