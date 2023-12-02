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Giriş Tarihi: 02.12.2023 11:16 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 11:17

Tesla Cybertruck fiyatı ne kadar, Türkiye’de satışı var mı, ne zaman satılacak? Tesla Cybertruck özellikleri ne, kaç beygir gücünde?

Tesla Cybertruck Türkiye fiyatı ve özellikleri son dakika araştırılmaya başlandı. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden Tesla, kamyonet modeli Cybertruck'ı düzenlediği etkinlikte tanıttı. Fütürist yapısı ile bundan önceki hiçbir araca benzemeyen Cybertruck, kurşun geçirmez özelliğe sahip. Real-Wheel Drive, All-Wheel Drive ve Cyberfeast adlı üç farklı versiyon bulunuyor. Bu noktada, "Tesla Cybertruck fiyatı ne kadar, Türkiye'de satışı var mı, ne zaman satışa çıkacak?" sorusu yanıt arıyor. 1977 yapımı James Bond filmi The Spy Who Loved Me'den esinlenen kamyonet, görenleri hayran bıraktı. Peki, Tesla Cybertruck özellikleri neler, kaç beygir gücünde? İşte, detaylar

Tesla Cybertruck fiyatı ne kadar, Türkiye’de satışı var mı, ne zaman satılacak? Tesla Cybertruck özellikleri ne, kaç beygir gücünde?

Tesla Cybertruck fiyatı ne kadar, ne zaman satışa çıkacak sorusu gündemdeki yerini son dakika aldı. Üç farklı modeliyle satışa çıkacak olan Cybertruck'ın genel özelliklerinin yanı sıra her modelinin farklı özellikleri de yer alıyor. Bu yıl Türkiye'de ilk bayisini açan Tesla, elektrikli otomobil sektöründe gücünü katlamaya devam ediyor.

Tesla Cybertruck fiyatı ne kadar, Türkiye’de satışı var mı, ne zaman satılacak? Tesla Cybertruck özellikleri ne, kaç beygir gücünde?

TESLA CYBERTRUCK ÖZELLİKLERİ

Genel Özellikler

0.335 c sürtünme katsayısı

steer-by-wire teknolojisi

48 volt sistem

Arka kasasında 4 adet 120 volt ve 1 adet 240 volt priz.

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Tesla Cybertruck fiyatı ne kadar, Türkiye’de satışı var mı, ne zaman satılacak? Tesla Cybertruck özellikleri ne, kaç beygir gücünde?

Cybertruck ile diğer araçları şarj etmek mümkün

Cybertruck ile araçtan eve elektrik sağlama.

11 bin lbs (4.99 ton) çekme kapasitesine sahip.

Kurşun geçirmez

Tesla Cybertruck fiyatı ne kadar, Türkiye’de satışı var mı, ne zaman satılacak? Tesla Cybertruck özellikleri ne, kaç beygir gücünde?

RWD (Arkadan itiş)

Menzil: 402

Ekstra Batarya: bahsedilmedi.

Hızlanma: (0-97 km/h) 6.5 sn

Son hız: 180 km/h

Çekme kapasitesi: 3400 kg

Tesla Cybertruck fiyatı ne kadar, Türkiye’de satışı var mı, ne zaman satılacak? Tesla Cybertruck özellikleri ne, kaç beygir gücünde?

AWD (Dört tekerden çekiş, iki motorlu)

Menzil: 547 km

Ekstra batarya ile: 756 km

Hızlanma (0-97 km/h): 3.9 sn

Son hız: 180 km/h

Çekme kapasitesi: 4990 kg

Motor Gücü: 600 HP

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