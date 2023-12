Giriş Tarihi: 02.12.2023 11:16 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 11:17

Tesla Cybertruck fiyatı ne kadar, Türkiye’de satışı var mı, ne zaman satılacak? Tesla Cybertruck özellikleri ne, kaç beygir gücünde?

Tesla Cybertruck Türkiye fiyatı ve özellikleri son dakika araştırılmaya başlandı. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden Tesla, kamyonet modeli Cybertruck'ı düzenlediği etkinlikte tanıttı. Fütürist yapısı ile bundan önceki hiçbir araca benzemeyen Cybertruck, kurşun geçirmez özelliğe sahip. Real-Wheel Drive, All-Wheel Drive ve Cyberfeast adlı üç farklı versiyon bulunuyor. Bu noktada, "Tesla Cybertruck fiyatı ne kadar, Türkiye'de satışı var mı, ne zaman satışa çıkacak?" sorusu yanıt arıyor. 1977 yapımı James Bond filmi The Spy Who Loved Me'den esinlenen kamyonet, görenleri hayran bıraktı. Peki, Tesla Cybertruck özellikleri neler, kaç beygir gücünde? İşte, detaylar