Teşrik tekbiri ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? teşrik tekbiri dini hükmü nedir, farzdan sonra kaç defa tekbir getirilir, nasıl yapılır?

Hanefilerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar her vakit teşrik tekbiri getirmek kadın erkek her Müslümana vaciptir. Bu noktada Kurban Bayramı ibadetlerini eksiksiz bir şekilde yapmak, Yüce Allah'ın rızasını kazanmak isteyen binlerce Müslüman "Teşrik tekbiri nedir, ne zaman başlar, önemi nedir?" sorguluyor. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) Arefe ve bayram günlerinde gerçekleştirdiği bu tekbirleri uygulamak isteyen vatandaşlar "Teşrik tekbirlerinin dinî hükmü nedir, bu tekbirleri kimler ne zaman getirir?" yanıt arıyor. İşte, yanıtı…