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Haberler Fotohaber Teşrik tekbiri ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? teşrik tekbiri dini hükmü nedir, farzdan sonra kaç defa tekbir getirilir, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 24.06.2023 12:21 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 12:21

Teşrik tekbiri ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? teşrik tekbiri dini hükmü nedir, farzdan sonra kaç defa tekbir getirilir, nasıl yapılır?

Hz. Peygamberin (s.a.s) Kurban Bayramı' nın arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır. Bu sebeple Kurban Bayramı'nda ibadetlerinde Hz Peygamberi (s.a.s) örnek almak isteyen vatandaşlar teşrik tekbirleri hakkında araştırmaya yapmaya başladı. Bu noktada "Teşrik tekbiri nedir, ne zaman başlar, önemi nedir?" merak ediliyor. Doğruya gitmek doğruyu paylaşmak manasına gelen Teşrik tekbirlerinin dinî hükmü nedir, bu tekbirleri kimler ne zaman getirir? İşte, yanıtı…

TEŞRİK TEKBİRİ nedir, ne zaman başlar, biter, önemi nedir? Teşrik tekbirlerinin dinî hükmü nedir, bu tekbirleri kimler ne zaman getirir?

Hanefilerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar her vakit teşrik tekbiri getirmek kadın erkek her Müslümana vaciptir. Bu noktada Kurban Bayramı ibadetlerini eksiksiz bir şekilde yapmak, Yüce Allah'ın rızasını kazanmak isteyen binlerce Müslüman "Teşrik tekbiri nedir, ne zaman başlar, önemi nedir?" sorguluyor. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) Arefe ve bayram günlerinde gerçekleştirdiği bu tekbirleri uygulamak isteyen vatandaşlar "Teşrik tekbirlerinin dinî hükmü nedir, bu tekbirleri kimler ne zaman getirir?" yanıt arıyor. İşte, yanıtı…

TEŞRİK TEKBİRİ nedir, ne zaman başlar, biter, önemi nedir? Teşrik tekbirlerinin dinî hükmü nedir, bu tekbirleri kimler ne zaman getirir?

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?
Teşrik, doğuya doğru gitmek, parlamak anlamlarını taşıyor. Teşrik tekbiri de arefe günü sabah namazı itibarıyla bayramın 4. gününün ikindi namazına dek 23 farz namazının arkasından birer kez "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" diye tekbir getirilmesine deniyor.

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TEŞRİK TEKBİRİ nedir, ne zaman başlar, biter, önemi nedir? Teşrik tekbirlerinin dinî hükmü nedir, bu tekbirleri kimler ne zaman getirir?

Bu tekbirlerin başlangıcı, Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etme olayına kadar uzanır. Hz. İbrahim gördüğü rüyanın ardından oğlunu Allah yolunda kurban edecektir. Hazırlıklar esnasında ise gökten bedel olarak bir koç indirilir.

TEŞRİK TEKBİRİ nedir, ne zaman başlar, biter, önemi nedir? Teşrik tekbirlerinin dinî hükmü nedir, bu tekbirleri kimler ne zaman getirir?

Cebrail; "Allahu ekber, Allahu ekber" diyerek tekbir getirince, Hz. İbrahim bu sesi duyar ve başını gökyüzüne çevirir. Onun bir koçla geldiğini görünce de "Lâ ilâhe illâllahu vallahu ekber" diye cevap verir. Bu kelimeleri duyan ve kurban edilmeyi bekleyen İsmail ise "Allahu ekber velillâhi'l-hamd" der.

TEŞRİK TEKBİRİ nedir, ne zaman başlar, biter, önemi nedir? Teşrik tekbirlerinin dinî hükmü nedir, bu tekbirleri kimler ne zaman getirir?

TEŞRİK TEKBİRİ OKUNUŞU
"Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd"

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