Giriş Tarihi: 24.06.2023 12:21
Güncelleme Tarihi: 24.06.2023
12:21
Teşrik tekbiri ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? teşrik tekbiri dini hükmü nedir, farzdan sonra kaç defa tekbir getirilir, nasıl yapılır?
Hz. Peygamberin (s.a.s) Kurban Bayramı' nın arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır. Bu sebeple Kurban Bayramı'nda ibadetlerinde Hz Peygamberi (s.a.s) örnek almak isteyen vatandaşlar teşrik tekbirleri hakkında araştırmaya yapmaya başladı. Bu noktada "Teşrik tekbiri nedir, ne zaman başlar, önemi nedir?" merak ediliyor. Doğruya gitmek doğruyu paylaşmak manasına gelen Teşrik tekbirlerinin dinî hükmü nedir, bu tekbirleri kimler ne zaman getirir? İşte, yanıtı…