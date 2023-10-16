TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Aylık 2 bin 500 TL ödenecek! 2023-2024 TEV burs başvuru sonuçları TIKLA-SORGULA ekranı!

TEV burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2023 yılı için ziyaret ediliyor. Türk Eğitim Vakfı burs başvuruları 4-24 Eylül 2023 tarihleri arasında alınmıştı. Şimdi binlerce öğrenci sonuçlar için gelecek son dakika açıklamalarına kilitlenmiş durumda. Burs sonucu tev.org.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Burs almaya hak kazanan öğrencilere Ekim-Haziran döneminde her ay için 2.500 TL ödeme yapılacak. Vakıf, devlet üniversitelerinde okuyan, maddi durumu yetersiz ve başarılı öğrencilere başka bir kurumdan burs almama şartıyla burs veriyor. Peki, TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte detaylar…