TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Aylık 2 bin 500 TL ödenecek! 2023-2024 TEV burs başvuru sonuçları TIKLA-SORGULA ekranı!

TEV BURSU NE ZAMAN YATAR?

TEV bursları her öğretim yılında Ekim'den Haziran'a kadar süren 9 aylık bir dönemi kapsayacak şekilde ödenmektedir. Ödemeler, genel ilke olarak her ayın 15'inde yapılmaktadır.

İlk defa burs almaya başlayacaklar için; Kasım veya Aralık aylarının sonunda Ekim dahil olmak üzere toplu burs yatırılmaktadır. 2023 yılında burs tutarı, 2 bin 500 lira olarak belirlenmiştir.