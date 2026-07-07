TFF açıkladı: 2026-2027 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Futbol Federasyonu, futbol camiasının odaklandığı yeni sezon planlamasını resmi olarak paylaştı. Trendyol Süper Lig heyecanı yeniden başlarken, takımların 38 haftalık zorlu maratonu bu kura ile şekillenecek. Kulüp başkanları ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak çekim, Süper Lig'de şampiyonluk ve ligde kalma mücadelesi verecek ekiplerin yol haritasını çizecek.