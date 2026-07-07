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Haberler Fotohaber TFF açıkladı: 2026-2027 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 07.07.2026 10:02 Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 10:06

TFF açıkladı: 2026-2027 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu fikstür çekimi tarihi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından resmen duyuruldu. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği, derbi haftalarının ve yeni sezon programının netleşeceği dev organizasyonun detayları belli oldu. Riva'da gerçekleştirilecek kura çekimi için geri sayım başladı. Peki, Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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TFF açıkladı: 2026-2027 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Futbol Federasyonu, futbol camiasının odaklandığı yeni sezon planlamasını resmi olarak paylaştı. Trendyol Süper Lig heyecanı yeniden başlarken, takımların 38 haftalık zorlu maratonu bu kura ile şekillenecek. Kulüp başkanları ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak çekim, Süper Lig'de şampiyonluk ve ligde kalma mücadelesi verecek ekiplerin yol haritasını çizecek.

TFF açıkladı: 2026-2027 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026-2027 SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan resmi açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu fikstür çekimi 9 Temmuz 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Riva'da bulunan Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nun ev sahipliği yapacağı bu kritik organizasyon, saat 14.00'te başlayacak.

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TFF açıkladı: 2026-2027 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SÜPER LİG KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin ekran başına kilitleneceği dev kura çekimi, Süper Lig'in resmi yayıncısı olan beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TFF açıkladı: 2026-2027 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRENDYOL SÜPER LİG 2026-2027 SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Fikstür çekiminin ardından gözler ligin başlama tarihine çevrilecek. TFF'nin önceden duyurduğu sezon planlamasına göre, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla start alacak.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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