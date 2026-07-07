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TFF açıkladı: 2026-2027 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 07.07.2026 10:02
Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 10:06
TFF açıkladı: 2026-2027 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu fikstür çekimi tarihi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından resmen duyuruldu. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği, derbi haftalarının ve yeni sezon programının netleşeceği dev organizasyonun detayları belli oldu. Riva'da gerçekleştirilecek kura çekimi için geri sayım başladı. Peki, Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?