THREADS KAÇ KİŞİ ÜYE OLDU? Twitter rakibi sosyal medyanın gündeminde! Instagram Threads kaç kişi katıldı, üye sayısı kaç oldu?

TWİTTER'A RAKİP: THREADS KULLANIMA AÇILDI!

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıma sundu. Threads, ilk 2 saat içinde 2 milyon üyeyi geçmişti.

Meta'dan yapılan açıklamada, Threads'in metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulmuş yeni bir uygulama olduğu belirtildi.

Açıklamada, yeni platforma kullanıcıların Instagram hesapları aracılığıyla giriş yapabileceği bildirildi.

Yeni platformda karakter sınırının 500 olduğu belirtilen açıklamada, bağlantılar, fotoğraflar ve 5 dakika uzunluğunda videoların da paylaşılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, Threads'in iOS ve Android için 100'den fazla ülkede kullanıma sunulduğu ve bu ülkelerde uygulamanın App Store ve Google Play Store'dan indirebileceği bildirildi.