THREADS KAÇ KİŞİ ÜYE OLDU? Twitter rakibi sosyal medyanın gündeminde! Instagram Threads kaç kişi katıldı, üye sayısı kaç oldu?

Threads kaç kişi üye oldu sorusu yanıt arıyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter'a rakip olarak yeni bir sosyal medya platformu geliştirdi. Threads adlı uygulama 6 Temmuz Perşembe günü itibarıyla kullanıcıların beğenisine sunuldu. Uygulama erişime açılır açılmaz sosyal medya göçlerinin en büyüklerinden biri yaşanmaya başladı. Sosyal medya kullanıcıları, hızla yeni uygulamaya geçiş yapıyor. Mark Zuckerberg, platforma 7 saatte kaç kişinin kayıt olduğunu açıkladı. Peki, Instagram Threads kaç kişi katıldı, üye sayısı kaç oldu? İşte, Meta'nın yeni platformu Threads katılım sayısı…