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Giriş Tarihi: 06.07.2023 11:12 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 11:12

THREADS KAÇ KİŞİ ÜYE OLDU? Twitter rakibi sosyal medyanın gündeminde! Instagram Threads kaç kişi katıldı, üye sayısı kaç oldu?

Threads kaç kişi üye oldu sorusu yanıt arıyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter'a rakip olarak yeni bir sosyal medya platformu geliştirdi. Threads adlı uygulama 6 Temmuz Perşembe günü itibarıyla kullanıcıların beğenisine sunuldu. Uygulama erişime açılır açılmaz sosyal medya göçlerinin en büyüklerinden biri yaşanmaya başladı. Sosyal medya kullanıcıları, hızla yeni uygulamaya geçiş yapıyor. Mark Zuckerberg, platforma 7 saatte kaç kişinin kayıt olduğunu açıkladı. Peki, Instagram Threads kaç kişi katıldı, üye sayısı kaç oldu? İşte, Meta'nın yeni platformu Threads katılım sayısı

Threads üye sayısı son dakika || Mark Zuckerberg açıkladı: Milyonlar akın akın göç ediyor! Instagram Threads kaç kişi üye oldu?

Threads üye sayısı son dakika Mark Zuckerberg tarafından açıklandı. Dünyanın en çok kullanılan sosyal paylaşım sitelerinden biri olan Twitter'a rakip geldi. Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Meta, Threads adlı yeni sosyal medya platformunu kullanıcıların beğenisine sundu. 6 Temmuz Perşembe günü itibarıyla erişime açılan uygulama, ilk 2 saat içinde 2 milyon üyeyi geçmişti. Platforma katılım sayısı her geçen dakika hızla artıyor. Peki, Instagram Threads kaç kişi üye oldu, üye sayısı kaç oldu, katılım sayısı ne kadar? İşte, Mark Zuckerberg son dakika açıklaması!

Threads üye sayısı son dakika || Mark Zuckerberg açıkladı: Milyonlar akın akın göç ediyor! Instagram Threads kaç kişi üye oldu?

TWİTTER'A RAKİP: THREADS KULLANIMA AÇILDI!

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıma sundu. Threads, ilk 2 saat içinde 2 milyon üyeyi geçmişti.

Meta'dan yapılan açıklamada, Threads'in metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulmuş yeni bir uygulama olduğu belirtildi.

Açıklamada, yeni platforma kullanıcıların Instagram hesapları aracılığıyla giriş yapabileceği bildirildi.

Yeni platformda karakter sınırının 500 olduğu belirtilen açıklamada, bağlantılar, fotoğraflar ve 5 dakika uzunluğunda videoların da paylaşılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, Threads'in iOS ve Android için 100'den fazla ülkede kullanıma sunulduğu ve bu ülkelerde uygulamanın App Store ve Google Play Store'dan indirebileceği bildirildi.

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Threads üye sayısı son dakika || Mark Zuckerberg açıkladı: Milyonlar akın akın göç ediyor! Instagram Threads kaç kişi üye oldu?

İLK 2 SAATTE 2 MİLYONUN ÜZERİNDE KİŞİ KAYDOLMUŞTU!

Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, resmi Threads hesabından yaptığı ilk paylaşımda "Hadi bunu yapalım. Threads'e hoş geldiniz." ifadesini kullandı.

Threads'in vizyonunun sohbet için açık ve samimi bir kamusal alan yaratmak olduğunu belirten Zuckerberg, Instagram'ın en iyi yaptığı şeyi almayı, metinler, fikirler ve insanların akıllarından geçenleri tartışma etrafında yeni bir deneyim yaratmayı umduklarını aktardı.

Zuckerberg, "Threads, ilk 2 saat içinde 2 milyon üyeyi geçti." bilgisini paylaştı.

Threads üye sayısı son dakika || Mark Zuckerberg açıkladı: Milyonlar akın akın göç ediyor! Instagram Threads kaç kişi üye oldu?

MARK ZUCKERBERG AÇIKLADI! THREADS KAÇ KİŞİ ÜYE OLDU?

Bir son dakika açıklamasında bulunan Mark Zuckerberg, Threads'e 7 saatte 10 milyon kişinin kayıt olduğunu açıkladı.

Threads üye sayısı son dakika || Mark Zuckerberg açıkladı: Milyonlar akın akın göç ediyor! Instagram Threads kaç kişi üye oldu?

INSTAGRAM AVANTAJINI KULLANDI

Threads'a kısa sürede 10 milyon üzerinde kullanıcı dahil oldu. Platformun bu kadar kısa sürede kullanıcı sayısını arttırmasının sebebi ise Instagram oldu.

Meta, Instagram üzerinden pek çok kullanıcıya bildirim göndererek, "X kişisi Threads kulllanıyor, sen de katıl" şeklinde davetler oluşturdu.

Gelen davet ve bildirimler üzerine kullanıcı sayısı kısa sürede milyonlara ulaştı.

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