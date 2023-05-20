THY Emlak Konut Arnavutköy başvuru nasıl yapılır, şartları neler? 2023 THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi kura sonuçları ne zaman açıklanacak, ödeme planı nasıl?

THY Emlak Konut Arnavutköy başvuru ekranı ve şartları araştırmaları başladı. Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle İstanbul'da ilk evini alacaklar için yeni bir proje hayata geçirildi. "Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesi için başvurular alınmaya başladı. İstanbul Yenişehir Evleri THY Emlak Konut Arnavutköy Projesi başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar, şartları neler, ödeme planı nasıl soruları da gündemdeki yerini aldı. 120 ay vade, 7.500 TL'den başlayan taksitle dikkat çeken kampanya, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların gündeminde. Peki, 2023 THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ücreti ne kadar, kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, başvuru ekranı, şartları, kura tarihleri ve ödeme planı gibi tüm detaylar.