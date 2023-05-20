Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber THY Emlak Konut Arnavutköy başvuru nasıl yapılır, şartları neler? 2023 THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi kura sonuçları ne zaman açıklanacak, ödeme planı nasıl?
Giriş Tarihi: 20.05.2023 23:50 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 23:50

THY Emlak Konut Arnavutköy başvuru nasıl yapılır, şartları neler? 2023 THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi kura sonuçları ne zaman açıklanacak, ödeme planı nasıl?

THY Emlak Konut Arnavutköy başvuru ekranı ve şartları araştırmaları başladı. Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle İstanbul'da ilk evini alacaklar için yeni bir proje hayata geçirildi. "Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesi için başvurular alınmaya başladı. İstanbul Yenişehir Evleri THY Emlak Konut Arnavutköy Projesi başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar, şartları neler, ödeme planı nasıl soruları da gündemdeki yerini aldı. 120 ay vade, 7.500 TL'den başlayan taksitle dikkat çeken kampanya, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların gündeminde. Peki, 2023 THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ücreti ne kadar, kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, başvuru ekranı, şartları, kura tarihleri ve ödeme planı gibi tüm detaylar.

THY Emlak Konut Arnavutköy başvuru ekranı, şartları ve ödeme planı 2023: İstanbul Yenişehir Evleri THY Emlak Konut Arnavutköy Projesi başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

THY Emlak Konut Arnavutköy Projesi başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar, ödeme planı nasıl soruları yanıt aramaya başladı. Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle ''Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi'' hayata geçirildi. Söz konusu proje İstanbul'da evi olmayanlara uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Proje ile ilgili detaylar "THY Emlak Konut Arnavutköy başvuru nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, şartları neler, ödeme planı nasıl olacak?" soruları ile araştırılıyor. İstanbul'da ikamet eden ve ilk kez ev alacak olan kişiler, 1+1, 2+1, 3+1 daireler için 2 Haziran'a kadar başvuru yapabilecek. İşte, İstanbul Yenişehir Evleri THY Emlak Konut Arnavutköy başvuru ekranı, şartları, ücreti ve ödeme planı hakkında tüm merak edilenler…

THY Emlak Konut Arnavutköy başvuru ekranı, şartları ve ödeme planı 2023: İstanbul Yenişehir Evleri THY Emlak Konut Arnavutköy Projesi başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY PROJESİ BAŞVURU EKRANI, KURA TARİHLERİ VE ŞARTLARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle İstanbul'da yeni bir konut kampanyası daha başlattıklarını bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da başlayacak konut kampanyasının detaylarına ilişkin bilgi verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
THY Emlak Konut Arnavutköy başvuru ekranı, şartları ve ödeme planı 2023: İstanbul Yenişehir Evleri THY Emlak Konut Arnavutköy Projesi başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Bakan Kurum, konu ile ilgili açıklamasınsa şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin, her kesimin ev sahibi olabilmesi için tüm adımları atıyoruz. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle yeni bir konut kampanyası daha başlattık. 120 ay vade, 7 bin 500 liradan başlayan taksitle Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için başvurular başladı."

THY Emlak Konut Arnavutköy başvuru ekranı, şartları ve ödeme planı 2023: İstanbul Yenişehir Evleri THY Emlak Konut Arnavutköy Projesi başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY PROJESİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi "İlk Evim, İlk İşyerim" ve "Yeni Evim" kampanyalarının ardından, İstanbul'da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla yeni bir kampanya daha başlatılıyor.

Emlak Konut GYO ve THY'nin, İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı "Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesinin kura başvuruları başladı.

THY Emlak Konut Arnavutköy başvuru ekranı, şartları ve ödeme planı 2023: İstanbul Yenişehir Evleri THY Emlak Konut Arnavutköy Projesi başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Sosyal Konut Projesi kapsamında, kampanyaya sadece ilk evini alacaklar müracaat edebilecek ve başvuru için sadece 1000 lira ücret alınacak.

Başvurular "www.emlakkonut.com.tr" adresinden 2 Haziran 2023 tarihine kadar yapılabilecek.

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA