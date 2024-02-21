Giriş Tarihi: 21.02.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
14:18
THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekiliş takvimi Şubat 2024 || THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Emlak Konut ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliğiyle yürütülen sosyal konut projesinin başvuruları tamamlandı. İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 12 bin 500 adet konut için temel atma işlemleri başlamıştı. 7 bin 500 TL'den başlayan taksitlerle yüzde 20 peşinat, 120 ay vade imkanı ile satılacak. 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin sahipleri kura çekimi ile belirlenecek. THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi tarihi için açıklama beklenilen proje sonuç aşamasında. Peki; THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? İşte, detaylar…