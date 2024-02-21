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Haberler Fotohaber THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekiliş takvimi Şubat 2024 || THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 21.02.2024 14:18 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 14:18

THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekiliş takvimi Şubat 2024 || THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliğiyle yürütülen sosyal konut projesinin başvuruları tamamlandı. İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 12 bin 500 adet konut için temel atma işlemleri başlamıştı. 7 bin 500 TL'den başlayan taksitlerle yüzde 20 peşinat, 120 ay vade imkanı ile satılacak. 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin sahipleri kura çekimi ile belirlenecek. THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi tarihi için açıklama beklenilen proje sonuç aşamasında. Peki; THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? İşte, detaylar…

THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekiliş takvimi Şubat 2024 || THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Yenişehir evleri Arnavutköy projesi ile İstanbul Havalimanı'na yakın konumda, hayata geçirilecek projenin başvuruları tamamlandı. Mega kentte evi olmayan ve de yönetici vasfı bulunmayan 3 bin THY personeline kota ayrıldı. Hak sahipleri başvuruda bulunanlar arasından kura ile belirlenecek. Peki; THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? THY Emlak Konut evleri ne zaman teslim edilecek? İşte detaylar…

THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekiliş takvimi Şubat 2024 || THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
İstanbul Havalimanı'na çok yakın mesafede bulunan Yenişehir Arnavutköy Konutları için çalışmalar hızla devam ediyor. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, geçtiğimiz günlerde inşaat alanını ziyaret etti ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bolat, kaba inşaatı bitmiş bir binaya çıkarak 12 bin 500 konutluk projeyi yukarıdan takip etti.

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THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekiliş takvimi Şubat 2024 || THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MAYIS-HAZİRAN 2025 TARİHİNDE 3 BİN ADET TESLİM EDİLECEK!

Bolat, Mayıs-Haziran 2025 tarihinde 3 bin adedin teslim edileceğini söylerken THY personeline kuraya ilişkin de bilgi verdi. Kendisi ya da eşinin İstanbul'da evi olmayan ve yönetici vasfı bulunmayan THY personellerine dairelerin verileceğini söyledi.

Bolat'ın açıklaması şu şekilde;

"Sabah, gelişimini yerinde gördüğüm Arnavutköy'deki Emlak Konut GYO ile birlikte yaptığımız proje ilk müjdemdi. Birinci ve ikinci etap olarak yapımına başlanan yaklaşık 3 bin konut 2025 yılının Mayıs ve Haziran aylarında teslim edilmeye başlayacak. Örnek daireler ise birkaç ay içinde hazır olacak. Videoda da görüleceği üzere çoğu binanın temeli kazılmış ve %60'ının temeli atılmış. Birkaç ay içinde birçoğunun tuğlaları örülmeye başlayacak. Ben de kabası biten bir binanın üst katına çıkarak hem tüm proje alanını gördüm hem de diğer etapların konumuyla ilgili bilgi aldım."

THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekiliş takvimi Şubat 2024 || THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

THY EMLAK KONUT YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY PROJESİ

THY Emlak Konut Yenişehir evleri Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı'na yakın konumda hayata geçirilecek. Yenişehir Evleri Arnavutköy, sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını bünyesinde barındıracak büyük bir şehir vizyonuyla hayata geçiyor.

Sakinlerinin ihtiyaç duyacağı her şey düşünülerek planlanan projede sosyal alanlardan kültürel alanlara, ibadethanelerinden pazar alanlarına kadar tüm imkanlar yer alıyor.

THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekiliş takvimi Şubat 2024 || THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sosyal Konut Projesi kapsamında, kampanyaya sadece ilk evini alacaklar müracaat edebildi ve başvuru için herhangi bir ücret alınmadı.

Başvurular "www.emlakkonut.com.tr" adresinden 2 Haziran 2023 tarihinde tamamlandı.

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

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