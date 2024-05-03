THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY EVLERİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE (kura.emlakkonut.com.tr) || THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi kura sonuçları sorgulama ekranı ziyaretleri hız kazandı. Emlak Konut GYO, Türk Hava Yolları iş birliği ile hayata geçirilen Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi"nde ilk iki etap kuraları bu hafta sonu çekiliyor. Geçtiğimiz aylarda 12 bin 500 adet konut için temel atma işlemleri başlamıştı. 2.894 bağımsız bölümün hak sahipleri başvuruda bulunanlar arasından kura ile belirlenecek. Hatırlanacağı üzere, toplam konut sayısı üzerinden en fazla kontenjan %20 ile gençlere ayrılırken engelli vatandaşlara %5, şehit ve gazi yakınlarına %5 kontenjan ayrılmıştı. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy evleri kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte Emlak Konut GYO, Türk Hava Yolları ile Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi kura çekimi canlı izle ekranı…