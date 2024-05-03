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Haberler Fotohaber THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY EVLERİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE (kura.emlakkonut.com.tr) || THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 03.05.2024 09:56 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 10:01

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY EVLERİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE (kura.emlakkonut.com.tr) || THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

THY Emlak Konut Arnavutköy evleri kura çekimi canlı izle ekranı araştırmaları başladı. Emlak Konut GYO, Türk Hava Yolları iş birliği ile hayata geçirilen ve yoğun ilgi gören "Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi"nde ilk iki etap kuraları bu hafta sonu çekiliyor. 7 bin 500 TL'den başlayan taksitlerle yüzde 20 peşinat, 120 ay vade imkanı ile satılacak 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin sahipleri kura çekimi ile belirlenecek. Hak sahipleri, noter huzurunda Emlak Konut sosyal medya hesaplarından canlı yayınla belirlenecek. Peki; THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte THY Emlak Konut ile Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi…

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY EVLERİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE kura.emlakkonut.com.tr || THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi kura sonuçları sorgulama ekranı ziyaretleri hız kazandı. Emlak Konut GYO, Türk Hava Yolları iş birliği ile hayata geçirilen Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi"nde ilk iki etap kuraları bu hafta sonu çekiliyor. Geçtiğimiz aylarda 12 bin 500 adet konut için temel atma işlemleri başlamıştı. 2.894 bağımsız bölümün hak sahipleri başvuruda bulunanlar arasından kura ile belirlenecek. Hatırlanacağı üzere, toplam konut sayısı üzerinden en fazla kontenjan %20 ile gençlere ayrılırken engelli vatandaşlara %5, şehit ve gazi yakınlarına %5 kontenjan ayrılmıştı. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy evleri kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte Emlak Konut GYO, Türk Hava Yolları ile Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi kura çekimi canlı izle ekranı…

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY EVLERİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE kura.emlakkonut.com.tr || THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Emlak Konut GYO, Türk Hava Yolları iş birliği ile hayata geçirilen ve yoğun ilgi gören "Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi"nde ilk iki etap kuraları çekiliyor. Hak sahipleri 4 Mayıs Cumartesi Saat 10.00'da noter huzurunda Emlak Konut sosyal medya hesaplarından canlı yayınla belirlenecek.

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THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY EVLERİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE kura.emlakkonut.com.tr || THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY YENİŞEHİR EVLERİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Yenişehir Evleri Arnavutköy'de yeni evlerine kavuşacak hak sahipleri 4 Mayıs Cumartesi saat 10.00'da gerçekleşecek kura çekimiyle belirleniyor.
İki etapta toplam 2.894 bağımsız bölüm için gerçekleşecek kura çekilişi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacaktır.

YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY EVLERİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE kura.emlakkonut.com.tr || THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

THY EMLAK KONUT YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY PROJESİ ÖZELLİKLERİ

İstanbul ili Arnavutköy ilçesi, Dursunköy Mahallesi'nde yer alan Yenişehir Evleri Arnavutköy yaklaşık bir milyon metrekaredir.
Proje genelinde 12.456 adat konut, 441 adet ticari ünite olmak üzere 12.897 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Yatay mimari anlayışı ile tasarlanmış proje Z+6 kat olacak şekilde planlanmıştır. Daire tipleri 1+1, 2+1 ve 3+1'dir.

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY EVLERİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE kura.emlakkonut.com.tr || THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Proje kapsamında 1 anaokulu, 3 ilköğretim okulu, 2 ortaöğretim okulu ve 2 cami bulunmaktadır. Proje alanında yer alan park ve yeşil alanlar yaklaşık 343.000 metrekaredir. Ayrıca peyzaj ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra açık/yarı açık otoparklar yer almaktadır.

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