THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY EVLERİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE (kura.emlakkonut.com.tr) || THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 03.05.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
10:01
THY Emlak Konut Arnavutköy evleri kura çekimi canlı izle ekranı araştırmaları başladı. Emlak Konut GYO, Türk Hava Yolları iş birliği ile hayata geçirilen ve yoğun ilgi gören "Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi"nde ilk iki etap kuraları bu hafta sonu çekiliyor. 7 bin 500 TL'den başlayan taksitlerle yüzde 20 peşinat, 120 ay vade imkanı ile satılacak 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin sahipleri kura çekimi ile belirlenecek. Hak sahipleri, noter huzurunda Emlak Konut sosyal medya hesaplarından canlı yayınla belirlenecek. Peki; THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte THY Emlak Konut ile Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi…