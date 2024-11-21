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Haberler Fotohaber THY Emlak Konut Arnavutköy projesi 2024: 1+1, 2+1, 3+1 kura sonuçları ne zaman açıklanacak, evler ne zaman teslim edilecek?
Giriş Tarihi: 05.02.2024 13:28 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 13:28

THY Emlak Konut Arnavutköy projesi 2024: 1+1, 2+1, 3+1 kura sonuçları ne zaman açıklanacak, evler ne zaman teslim edilecek?

Emlak Konut ve THY ortaklığıyla hayata geçirilen sosyal konut projesinde toplam konut sayısı üzerinden en fazla kontenjan %20 ile gençlere ayrılırken engelli vatandaşlara %5, şehit ve gazi yakınlarına %5 kontenjan ayrılmıştı. THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları araştırılıyor. Herhangi bir başvuru ücretinin alınmadığı projede vatandaşlar %20 peşinat ile 120 ay vade ile konut sahibi olabilecek. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi ne zaman, kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte, yanıtı…

THY Emlak Konut Arnavutköy projesi 2024: 1+1, 2+1, 3+1 kura sonuçları ne zaman açıklanacak, evler ne zaman teslim edilecek?

Yenişehir evleri Arnavutköy projesi ile İstanbul Havalimanı'na yakın konumda, hayata geçirilecek projele ile 1+1, 2+1, 3+1 daireler %20 peşinat ve 7 bin 500 TL'den başlayan taksitlerle satılacak. THY Emlak Konut kura sonuçları sorgulama ekranı araştırılıyor. Peki, THY Emlak Konut Yenişehir Arnavutköy evleri kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, yanıtı…

THY Emlak Konut Arnavutköy projesi 2024: 1+1, 2+1, 3+1 kura sonuçları ne zaman açıklanacak, evler ne zaman teslim edilecek?

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
İstanbul Havalimanı'na çok yakın mesafede bulunan Yenişehir Arnavutköy Konutları için çalışmalar hızla devam ediyor. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, geçtiğimiz günlerde inşaat alanını ziyaret etti ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bolat, kaba inşaatı bitmiş bir binaya çıkarak 12 bin 500 konutluk projeyi yukarıdan takip etti.

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THY Emlak Konut Arnavutköy projesi 2024: 1+1, 2+1, 3+1 kura sonuçları ne zaman açıklanacak, evler ne zaman teslim edilecek?

MAYIS-HAZİRAN 2025 TARİHİNDE 3 BİN ADET TESLİM EDİLECEK!

Bolat, Mayıs-Haziran 2025 tarihinde 3 bin adedin teslim edileceğini söylerken THY personeline kuraya ilişkin de bilgi verdi. Kendisi ya da eşinin İstanbul'da evi olmayan ve yönetici vasfı bulunmayan THY personellerine dairelerin verileceğini söyledi.

Bolat'ın açıklaması şu şekilde;

"Sabah, gelişimini yerinde gördüğüm Arnavutköy'deki Emlak Konut GYO ile birlikte yaptığımız proje ilk müjdemdi. Birinci ve ikinci etap olarak yapımına başlanan yaklaşık 3 bin konut 2025 yılının Mayıs ve Haziran aylarında teslim edilmeye başlayacak. Örnek daireler ise birkaç ay içinde hazır olacak. Videoda da görüleceği üzere çoğu binanın temeli kazılmış ve %60'ının temeli atılmış. Birkaç ay içinde birçoğunun tuğlaları örülmeye başlayacak. Ben de kabası biten bir binanın üst katına çıkarak hem tüm proje alanını gördüm hem de diğer etapların konumuyla ilgili bilgi aldım."

THY Emlak Konut Arnavutköy projesi 2024: 1+1, 2+1, 3+1 kura sonuçları ne zaman açıklanacak, evler ne zaman teslim edilecek?

1- Toplam inşaat alanı: 1.842.549 m2

2- Toplam konut sayısı: 12.456 adet

3- İstanbul Havalimanı'na mesafe: 5,5 Km

4- 2024 Mart ayında örnek daireler görülmeye hazır olacak

5- İlk etap teslim tarihi: Mayıs-Haziran 2025

THY Emlak Konut Arnavutköy projesi 2024: 1+1, 2+1, 3+1 kura sonuçları ne zaman açıklanacak, evler ne zaman teslim edilecek?

THY EMLAK KONUT YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY PROJESİ

THY Emlak Konut Yenişehir evleri Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı'na yakın konumda hayata geçirilecek. Yenişehir Evleri Arnavutköy, sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını bünyesinde barındıracak büyük bir şehir vizyonuyla hayata geçiyor.

Sakinlerinin ihtiyaç duyacağı her şey düşünülerek planlanan projede sosyal alanlardan kültürel alanlara, ibadethanelerinden pazar alanlarına kadar tüm imkanlar yer alıyor.

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