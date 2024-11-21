Giriş Tarihi: 05.02.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
13:28
THY Emlak Konut Arnavutköy projesi 2024: 1+1, 2+1, 3+1 kura sonuçları ne zaman açıklanacak, evler ne zaman teslim edilecek?
Emlak Konut ve THY ortaklığıyla hayata geçirilen sosyal konut projesinde toplam konut sayısı üzerinden en fazla kontenjan %20 ile gençlere ayrılırken engelli vatandaşlara %5, şehit ve gazi yakınlarına %5 kontenjan ayrılmıştı. THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları araştırılıyor. Herhangi bir başvuru ücretinin alınmadığı projede vatandaşlar %20 peşinat ile 120 ay vade ile konut sahibi olabilecek. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi ne zaman, kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte, yanıtı…